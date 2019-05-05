殺破狼周運勢／白羊適合談加薪 獅子感情易有第三者

2019-05-05 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年5月6日~5月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，適合向老闆談加薪，或是會有新的收益來源，可在此時尋求新的兼職以增加收入。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續落在命宮，桃花十分旺盛，會有許多人向你表示好感。然而金星受到志業宮位的土星、冥王星影響，私領域的情感問題會傳遍職場，對你而言可能是個困擾，因為有些緋聞主角並不是你屬意的人選。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到金星的影響，對於日復一日的庸庸碌碌產生倦怠，工作效率變得緩慢，會很想尋求一點時間偷懶，但此時太多重責大任，連喘口氣的時間都顯得奢侈。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星與木星影響，交通工具故障率高，駕駛車輛當心行車糾紛以及被開罰單，在交通路線不熟的地方容易迷路。通勤常會搭錯車與轉錯線，造成嚴重的遲到，此時要特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的木星受到海王星與火星影響，某些科目的報告難產，考試成績也不太理想，處於被當的邊緣，學業壓力大。某些白羊座可能會興起轉換科系的念頭，對於要轉換到何種領域也感到茫然。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在命宮，任何工作計畫都很適合在此時開啟，新月期間可許下工作、計畫、生涯規劃……等心願，會獲得良好的能量幫助。

學業運方面，在學業宮位的土星與冥王星與人際關係宮位的海王星有良好連結，學習某個科目遇到瓶頸，會遇到貴人幫你指點，解不開的題目或是功課會突然茅塞頓開。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到海王星與火星影響，與人容易發生金錢糾紛，嚴重的話甚至需要尋求法律途徑解決。某些金牛座要當心被熟識的親朋好友詐騙，好不容易存的錢血本無歸。

感情運方面，金星落在秘密宮位，受到土星與冥王星的影響，暗戀的對象會需要到外地一陣子，有段時間無法見到對方。有情感對象的金牛座，在慾望宮位的木星受到火星與海王星的影響，肉體關係上的情慾需求過盛，當心陷入複雜的情感糾紛中。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星，受到木星與火星影響，感覺與某些小團體或朋友圈之間的價值觀落差較大，此時會因為一些利益糾紛，退出一個社群，或是與某些朋友漸行漸遠。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星持續落在人際關係宮位，會接到好朋友的邀約見面吃飯，或是收到重要親友的喜帖，在人際關係上的花費比較多，但你會覺得這些花費是值得的。

健康運方面，新月發生在精神宮位，身心靈的壓力較大，這段時期會很需要尋求心靈的平靜。新月期間，可許下與身心靈健康有關的願望，並尋求新方法排除負面能量，會有良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的木星與命宮的火星影響，對很多事情沈不住氣，容易得罪在職場上合作的夥伴，會使自己陷入孤立無援的處境，進退兩難。

感情運方面，在命宮的火星與木星呈現對立狀態，另一半的姿態越來越強勢，已經踩到你自尊的底線，雙方關係陷入緊繃，此時會是一段關係是否能走下去的關鍵。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星呈現合相，受到金星的影響，身負龐大的債務沒能力清償，雖然會尋求到可幫助你週轉的人，然而這也不過是另一筆債務的循環。沒有債務問題的雙子座，常常會對金錢的流失感到焦慮。

巨蟹座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，此時會加入新的團體，或交到志同道合的新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的心願，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星落在志業宮位，在工作領域上會有出色的表現，擁有更多的資源與能力去執行想成就的事情。然而受到夥伴宮位的土星與冥王星影響，嫉妒你的小人也會因此變得比較多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相，受到金星影響，會暫時以工作忘記情感上的不愉快，然而在夜深人靜回到家時，想起過去的種種，對於愛情不禁又悲憤了起來。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到木星與火星的影響，遠行在外的巨蟹座容易水土不服，或是受到時差的影響，精神狀況較差，在異地時要當心感染疾病，常備藥品記得隨身攜帶。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，職場會有一些變化，此時可能會開始執行一個新的任務或職務。新月期間可許下與工作、成就、事業……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，金星持續落在遠行宮位，此時出遠門旅行，會享受到高規格的食宿待遇，甚至會有異國桃花來搭訕。然而金星受到健康宮位的土星、冥王星影響，在異地要當心水土不服而生病，常備藥品記得要攜帶。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到火星與海王星影響，情感關係容易被第三者介入，此時也容易受到外界的誘惑，不小心出軌。單身的獅子座，會有令你心動的對象出現在你身邊，然而對方可能已經有固定伴侶了。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到子女宮位的木星影響，有小孩或寵物的獅子座，此時孩子的身體狀況不理想，會花很多錢在孩子身上，感覺入不敷出，對金錢的消耗與孩子的健康感到憂心。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星受到木星與火星影響，精神壓力較大，睡眠狀況不理想。在健康宮位的土星與冥王星呈現合相，泌尿系統容易發炎，同時也有一些慢性疾病一直無法痊癒，牙齒需要做長期的矯治，皮膚也容易過敏。

處女座：

整體運勢：

學業運方面，新月發生在學業宮位，此時會開始投入一個新的學習領域，開啟研究計畫。新月期間，可許下與學業、學習、海外深造有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星持續落在財務宮位，投資理財會有獲利，手頭會較為寬裕。然而金星受到子女宮位的土星與冥王星影響，有小孩或是寵物的處女座，這些錢會大量地花在孩子的健康費用上。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到木星與火星的影響，與另一半的家人相處，會發現有很多格格不入的地方，雙方家庭對未來似乎沒有共識，對戀情會開始感到悲觀。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，豬隊友提油救火，使你在工作上的麻煩越燒越大，職場小人得志，陷你於不義，會是職場上非常不愉快的時期。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，可在此時開啟新的理財計劃，某些分期付款的債務可望清償。新月期間，可許下與金錢、理財、投資……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續落在情感宮位，與喜歡的人有進一步發展的想法，然而金星受到家庭宮位的土星、冥王星影響，某方家人對兩人情感有些意見。單身的天秤座，會被家人介紹相親對象，對方條件不錯，但你就是不想接受。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的木星以及火星影響，在職場上需特別謹言慎行，有些言論一旦說出，容易造成軒然大波，專業形象會因為口不擇言被許多人扣分。

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星受到金星影響，某個家人的身體狀況或情緒不是太理想，此時要多關心家人。某些天秤座所居住的地方，在治安與環境上不太理想，想要搬家卻因著某些因素而無法動彈。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與天王星合相，此時要當心著涼感冒，同時注意內分泌與神經系統的問題。新月發生在疾厄宮位，注意心血管疾病與腸胃問題。新月期間也可許下與健康有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，情感關係在此時明朗化，或是發生戲劇性的轉折。新月期間，可許下與情感關係、戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星持續落在工作宮位，目前會是許多職務與工作交接的空窗期，感覺比較閒逸，偶而可以溜出門喝杯下午茶。然而金星受到土星、冥王星影響，與許多共事的人溝通不良，感覺很悶。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到海王星與木星影響，收到繳稅通知，必須付出一大筆稅金，感覺很心疼。在醫療與保險方面的費用支出較多，有子女或有寵物的天蠍座，孩子的健康狀況不良，會花許多錢在小孩身上。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位影響，需特別當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。金星落在健康宮位，受到土星的影響，感染流感的機率大，注意喉嚨保養，容易發炎或失聲。

學習運方面，在學習宮位的土星與冥王星受到金星影響，有些課程會因為老師較為嚴格，使你想偷懶翹課，卻因此造成嚴重的學習斷層。考試運不太理想，甚至會因為一些事故，無法參加重要的考試。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，會在此時接手一個新的任務或職務，這個新工作會非常有趣並具有挑戰性。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到娛樂宮位的金星影響，雖然生活費用已經有些拮据，卻還是不顧一切把錢花在看演唱會、追星、迷偶像這些娛樂活動上，這些活動對你而言很重要，傾家蕩產也在所不惜。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到木星與海王星影響，情感關係會因為家庭與生涯規劃，與另一半的意見有些分歧，此時會是雙方情緒較不理性的時期，甚至因此分手。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到木星與火星影響，某些家人嚴重影響到你的作息生活，抗議也無效。居家環境較為混亂，有鄰居在整修房子，嚴重受到受噪音干擾。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，曖昧關係可望明朗化，或是與喜歡的對象有更進一步的發展。單身的摩羯座會對某個人產生怦然心動的好感。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星持續停留在在家宅宮位，此時會清理居家環境，發現有些傢俱需要換新了。然而金星受到冥王星與土星的影響，家人會難以斷捨離舊物品，讓你感到十分困擾。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的海王星與木星影響，在職場上老是會有人只會出張嘴，這些餿主意會讓你不斷疲於奔命。與合作的同事溝通不良，工作狀況十分混亂、難以控制。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到火星與木星影響，某個學習項目會面臨中斷，或是遇到瓶頸，重新恢復課程時會感覺無法跟上其他人的腳步。感覺課業壓力較大。

健康運方面，火星持續落在健康宮位，工作上有嚴重過勞的跡象，每天都感到十分疲累。當心血光之災，注意意外傷害。罹患急性疾病的機率也較高，甚至需要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的水瓶座，此時會尋求到理想的物件，可順利搬家。新月期間，可許下與家宅、家庭、家人有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星落在面試宮位，尋求新工作的水瓶座，會很快就錄取進入到嚮往的單位。然而金星受到土星與冥王星的影響，到新的工作領域之後，才是挑戰的開始。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星與木星的影響，容易把錢花在手遊課金、娛樂、演唱會這類的活動上。此時要當心遺失錢包或貴重物品，信用卡甚至因此被盜刷，同時當心被不肖份子詐騙。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到木星與海王星影響，喜歡的對象有事隱瞞你，可能會發現對方腳踏兩條船，或是用一些方式在騙你的錢。某些水瓶座的情感關係會被第三者介入，或是有情敵想橫刀奪愛，情感面臨抉擇。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到海王星與火星影響，參加聯誼，或是進入某些交友網站時，容易成為被詐騙的目標。同時要當心被騙進直銷與宗教組織中，不斷地付錢買些不切實際的東西。

雙魚座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始學習一個新的學習項目，或是準備某個重要的考試，新月期間，可許下與學習、考試、成績有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

交通運方面，新月發生在交通宮位，某些雙魚座會在此時換新車，或是計畫到外地旅行，新月期間，可許下與旅行、交通有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星落在金錢宮位，物質生活上會過得較為寬裕，可能會請朋友吃飯，或是買些奢侈品享受。此時會接到好朋友的喜帖，包出去的禮金也會比較大方。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海王星與火星影響，會想發展新的副業，或是想創業當老闆，這些想法容易遭到家人的反對，會是較為心煩的時期。某些雙魚座會被家人要求承接家業，但你並不想放棄原來的工作領域。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星與木星影響，注意家中爐火電器的使用，居家環境較不安寧，生活容易被鄰居干擾，需特別當心門戶安全。此時也要多關心家人的身體健康與情緒，家中的煩心的事比較多。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。