5大星座2019下半年財運超旺！天秤有高人指點、海外財運強

2019-05-02 09:20 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／pexels 分享 facebook 轉眼間馬上就要邁入下半年了，大家在上半年的努力是否都有得到完美的豐收呢？如果自己的目標還沒有達成不用擔心，上半年沒有突破下半年還有機會可以拚逆轉勝，接下來大衛老師就來幫大家預測下半年最旺財運星座前五名到底有哪些？

第五名：雙子座

雙子座的朋友在下半年的財運非常旺，你會萬夫莫敵所向無敵，對於經濟賺錢方面，你可以運用你靈活的才智與策略戰勝敵人，而且你的靈感會變得非常靈敏，對於投資方面的感受都很強烈，可以精準找到投資的方向，職場的小人都會紛紛離你而去，你要好好把握下半年，可以把上半年沒賺到的錢都順利補回來，財運排行榜第五名。

第四名：天秤座

天秤座的朋友在下半年你可以十足展現你的交際手腕，你會順利吸引到願意幫助你的貴人，或是在職場上的好戰友，人際關係的協助可以讓你在賺錢收入上步步高升，遇到問題關關難過關關過，有了貴人的指引加上高人的指點，一切馬到成功，經濟財富滾滾來，有業績壓力的朋友在下半年也能順利翻轉，如果是想創業的朋友，也能找到好的項目幫助自己創造財富，天秤座的好運想要不賺錢都很困難，財運排行榜第四名！

第三名：天蠍座

天蠍座的朋友在下半年會有新的表現機會，天蠍座可要好好把握下半年的好財運讓自己大賺一筆，如果培養良好的一技之長，天蠍座鴻圖大展的機率非常高，因為你將會有強力的上司或是主管來提拔你，所以在下半年培養良好的老闆關係對於天蠍座來說非常重要，穩穩做好自己的工作，如果覺得自己有欠缺的地方，你也可以安排上課進修自己，保持良好的戰力，財神爺自然向你靠近，財運排行榜第三名。

第二名：水瓶座

水瓶座的朋友在上半年走走停停，心情一定感覺非常煩悶，不用擔心你的運氣從下半年就要開始大力變好了，下半年水瓶座的財運提升不少，而且海外的運氣也是非常給力的，如果有轉職的機會可以好好留意，將會是不錯的好工作，很推薦積極向海外發展，因為海外財運強旺，可以讓水瓶座賺進海外的財富，存款數字可以突破新高，所以當機會來了，一定要抓緊機會唷，財運排行榜第二名。

第一名：射手座

射手座的朋友，在下半年你的實力將會完全的展現，你的案子會一個一個越接越順，你不用害怕無法突破困境，因為你有許多吉星的照耀，貴人都會在你身邊，你的職場表現也能做出很高的成就，付出可以得到上司的肯定，客戶也會非常認同你的專業，在投資理財方面，你可以抓住賺錢的機會，對於風險你也能順利地躲過，財富都向你靠近，你就是下半年的最強幸運星，財運排行榜第一名。