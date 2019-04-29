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教育亂象依舊… 一個校長之死

唐綺陽星座運勢週報：金牛突破萬難 天蠍感情兩極化

2019-04-29 07:36聯合新聞網 文／唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報4/29-5/05】

重要星象：木、土、冥逆行，火、木對分

木、土、冥三星逆行，之前感受到膨脹或壓力、限制之處，有逐漸趨緩的狀況，重新思考面對新的局面。魔羯座可理性規劃未來的人生，進行生涯上的規劃，對上位者來說，也是自我調整、重新佈局的好時機。火、木對分，關注教育相關話題，注意師生衝突或教育界的事件發生，也要多注意交通安全。

工作注意：金牛、處女、射手、水瓶

金牛：突破萬難，關關難過關關過

處女：雖然志在必得，卻也不能掉以輕心

射手：切勿扛過多責任，當心有過勞的跡象

水瓶：有想法創意，要記錄福至心靈的點子

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、天蠍

白羊：有機會認識新朋友，適合先從朋友做起

巨蟹：小心鑽牛角尖，造成別人無法瞭解的自苦

天秤：遇到喜歡的對象，要積極主動別太害羞

天蠍：感情兩極化，有機會相處甜蜜或是受到嫌棄

財運注意：雙子、獅子

雙子：消費理財要謹慎記錄，勿太隨性

獅子：只要努力，工作理財上有成功的機會

健康注意：魔羯、雙魚

魔羯：優先處理睡眠的問題，否則會影響健康

雙魚：注意交通安全，調整處理心理的壓力

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽

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