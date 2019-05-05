每日星座運勢／水瓶愛美之心人皆有 財富形勢大好

2019-05-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-5

牡羊座

今天運氣不錯，對自己相當自信。

整體運：★★★★☆

今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。

愛情運：★★★☆☆

愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。

財運：★★★★☆

在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：正東方向

金牛座

心情舒暢的一天，適合進行戶外運動。

整體運：★★★★☆

感性的一天，感情很豐富，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方時常共進晚餐、看電影。外出散心容易在旅途中能交到好朋友，而且能在閒聊中釋放情感，解除苦悶。財運上可以關注有增長潛力的項目，易找到機會。

愛情運：★★★★☆

有點鑽牛角尖，小心讓另一半受不了，應放寬心才好；單身者與異性接觸機會多！

事業運：★★★★☆

運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，可供選擇的機會多，應有所取捨，別太猶豫。

財運：★★★☆☆

金子花在刀口上，不死守，不浪費。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅

開運方位：西南方向

雙子座

多讚美周圍的人，他們會很樂意為你付出。

整體運：★★★☆☆

良好的人際關係，在生活中能為你幫不少忙。收到一堆信件沒有回覆，利用今天的空閒一次處理完畢。桃花運不錯，會有意料之外的相遇，努力表現哦。給父母買套合身的衣服，他們會為有你這麼孝順的子女而開心。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半度過甜蜜，令感情大增；單身者與朋友相處融洽，人氣指數上升！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，有機會從他人口中獲得商業信息。

財運：★★★☆☆

對於道聽塗說得來的投資信息，不可全信，只可參考。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

休閒娛樂，放鬆身心。

整體運：★★★★☆

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

愛情運：★★★★☆

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

事業運：★★★★☆

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

財運：★★★☆☆

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00珍珠白

開運方位：東北方向

獅子座

情緒比較平穩，心境平和，能理性思考。

整體運：★★★☆☆

今天適合栽種，去戶外栽種蔬菜、瓜果都很順利，容易成活，陶冶情操之餘，讓心靈變得寧靜。財神難降臨到你身上，不適合買樂透。樂透族宜多多整理分析往日資料，調整投注策略。

愛情運：★★★☆☆

內心感到有點寂寞孤獨，會讓你想找一個伴，但要注意別因此去玩愛情遊戲喔！

事業運：★★★☆☆

時間充足的一天。好的人際關係能讓你事半功倍，廣交益友是你今天的重點。

財運：★★☆☆☆

在一些投資上出現錯誤的判斷，及時發現後，採取措施可挽回一些損失。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00玉髓紅

開運方位：正東方向

處女座

總運走勢較平順。

整體運：★★★☆☆

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

愛情運：★★★☆☆

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

事業運：★★★☆☆

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★★★☆

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00葡萄紫

開運方位：正東方向

天秤座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要瞭解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

事業運：★★★☆☆

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

財運：★★★★☆

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

追求物質滿足的慾望佔勝了理智。

整體運：★★★☆☆

看到琳琅滿目的商品，心中的購物慾蠢蠢欲動，如果大包小包地拎回家，錢包也會很快乾癟。最好慢一點做決定，免得買到好看不好用的擺設。約會的時候不順頻頻，最好提前赴約，免得為意外事件耽擱遲到，引起對方不快。

愛情運：★★★☆☆

有機會與另一半到郊外散心，讓你心情開朗；單身者少圍著異性轉，容易心煩意亂。

事業運：★★★☆☆

臨時改變計劃的機率很大，會因為對自由的渴望而突然改變自己前進的方向。

財運：★★☆☆☆

錢一出手，花得光光，顯得沒有計劃。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

射手座

掙多少不重要，留多少才重要。

整體運：★★★★☆

今天重點不是能掙多少錢，而是能留下多少，只有當掙的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★★☆

別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！

財運：★★★★☆

如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

摩羯座

與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。

整體運：★★★★☆

今天有機會發揮自己的溝通才能，期間會遇到一些脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多瞭解對方。

愛情運：★★★★☆

單身者的桃花盛開，讓你沉浸在浪漫中；已婚者對感情的渴望濃烈，另一半也多能滿足。

事業運：★★★☆☆

表面上看似乎很平靜，但內心卻很想改變現狀，在默默籌劃下一步的計劃。

財運：★★★★★

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓！相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：東北方向

水瓶座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資信息的提前掌握能讓你搶佔先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

事業運：★★★★☆

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

財運：★★★★★

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：西北方向

雙魚座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

財運：★★★☆☆

用錢的地方多，要注意適當的控制。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅

開運方位：正西方向





