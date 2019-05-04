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每日星座運勢／牡羊心情順暢事順意 人際關係和諧

2019-05-04 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-05-4

牡羊座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，想要感受到今日的好運必須從節儉保守做起，自然可以避免不必要的耗損。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

金牛座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★☆

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加集體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。

事業運：★★★☆☆

容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。

財運：★★★★☆

偏財運旺旺的一天，有多重得財渠道，可以小賭一番。雖然財運很好，可是花錢也有浪費的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00琉璃銀

開運方位：正東方向

雙子座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊，單身者可以鼓起勇氣向心儀的對象表白，容易得到熱烈的回應喔！

事業運：★★★★☆

特別能替他人著想，易得到他人的信任，讓你今天的事務能進行得更順利。

財運：★★★☆☆

必須小心理財，盡量多儲蓄以備不時之需。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00秋葵綠

開運方位：正東方向

獅子座

愛情切記寧缺毋濫。

整體運：★★★☆☆

向你發出求愛信息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

愛情運：★★★☆☆

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

事業運：★★★☆☆

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

財運：★★☆☆☆

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：西南方向

處女座

學會善待自己。

整體運：★★★☆☆

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

事業運：★★★☆☆

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★★★☆

合理運用錢財會讓你財運亨通。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00竹葉青

開運方位：東南方向

天秤座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

事業運：★★★☆☆

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

財運：★★★☆☆

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有發熱的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

事業運：★★★★☆

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

不適合變化快速型的金錢遊戲。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：正東方向

射手座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

活力四射的一面突顯，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：西南方向

摩羯座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺喲！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

若想提升自己的人氣，則需多與周圍的人分享你的快樂。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！少勞多獲的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有機會得到禮物或金錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕

開運方位：西南方向

水瓶座

依賴性太強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★★★☆

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

事業運：★★★☆☆

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

財運：★★★☆☆

吃一塹，長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：正東方向

雙魚座

有得也有失，內心易滿足。

整體運：★★★★☆

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

愛情運：★★★☆☆

覺得越來越不瞭解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼巨大，收穫頗多！

財運：★★★★☆

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：正東方向



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