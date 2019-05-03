每日星座運勢／金牛善解人意受歡迎 發現理想情人

2019-05-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-3

牡羊座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：正北方向

金牛座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，這使你獲得了好人緣。在感情上你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，使你們的感情能夠得以快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外小財。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00芒果黃

開運方位：西北方向

雙子座

運勢佳，與人分享快樂心情會很滿足。

整體運：★★★★☆

異性緣佳，單身者表白機會多，但比較衝動，當心弄巧成拙。財運不錯，適合投資，有機會獲得豐厚回報，讓你笑得合不攏嘴。晚上有喜事降臨，可以約朋友慶祝一番，讓大家分享你的喜悅之情。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是忙碌的一天，少有機會閒下來，那就去忙吧！

財運：★★★★★

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆咧！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收穫。工作上稍微收斂強勢，特別是與領導溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

事業運：★★★☆☆

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來只會是對方幼稚的自得其樂。

財運：★★★★☆

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00雪花銀

開運方位：東北方向

獅子座

遲遲得不到解決的問題今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

財運：★★★☆☆

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00遠洋藍

開運方位：西北方向

處女座

領悟力強，學習、看書效果不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐會有浪漫幸福之感。投資上今天適宜學習觀察，默默分析研究，為良好的開局打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調配合就會有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦！覺得自己不受重用啦！

財運：★★★☆☆

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

天秤座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，一時遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛可到交友網站看看，容易遇到聊得來的異性；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

低落的心情讓你失去往日的激情，感覺工作變得很乏味，沒有幹勁。

財運：★★★☆☆

財運普通，一份耕耘一份收穫。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00碧空藍

開運方位：正東方向

天蠍座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

有機會單獨與異性相處，不要錯過，將真實的一面展現出來成功的機率高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守住較多錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

今天你的直率坦誠能打動對方，偶爾顯露的缺點反而讓對方感覺到你的真實、你的可愛。懂得保持與對方心靈的默契，又能增添勝算。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行。

財運：★★★★★

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00可可棕

開運方位：西北方向

射手座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到濫桃花，交友謹慎些才好。空有一腔投資熱情，而不注意運用策略，付出與得到難成正比。工作進展平穩，與同事偶爾鬧些小矛盾，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

很想讓另一半開心，但需要運用智慧，一廂情願恐會弄巧成拙，惹對方生氣唷！

事業運：★★★☆☆

求職者沒有設定一個明確的方向就去找工作，會不易找到適合自己的職位，若在參加面試前最好做充足準備，被錄用機率將有提高。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00墨玉綠

開運方位：西南方向

摩羯座

心情愉悅，似乎整個世界都變得美好。

整體運：★★★★☆

他打來一個只是說「我想你了」的電話，就能讓你心情愉悅，並偷偷在心裡打上愛的滿分。工作中的緊張、繁瑣也覺得沒什麼大不了，一天下來感覺過得很充實。不過，在飯局中千萬別貪杯，小心酒後失言。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，態度上雖保守，可是良好的工作態度能使你快速的完成手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00碧空藍

開運方位：西南方向

水瓶座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，感情面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，斬獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！

財運：★★★☆☆

對金錢的支配欲及佔有慾相當強。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00薔薇粉

開運方位：西南方向

雙魚座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適,做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

注意提高精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：西南方向





