每日星座運勢／摩羯事業運福星高照 投資切勿過急

2019-05-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-05-2

牡羊座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，表現自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00玉米黃

開運方位：西南方向

金牛座

好運氣今天特別眷顧你。

整體運：★★★★☆

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要總呆在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢收藏得太嚴實，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者會遇到很好的轉業機會。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不求有功只求無過的一天。

財運：★★★★☆

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可因事業上的夥伴相處愉快而引發不少商機。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰

開運方位：正南方向

雙子座

主觀意識太強，會失去不少機會。

整體運：★★★☆☆

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情對像表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

愛情運：★★★☆☆

感情運較弱，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★★☆☆

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

財運：★★☆☆☆

亂花錢的一天，一出門可能就會亂花錢，回到家卻搞不清楚錢花到哪而去了。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00淺海藍

開運方位：正北方向

巨蟹座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，途中有困難之處時，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作工作的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。而業務工作者應加強和老客戶互動，亦有不錯斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

獅子座

切忌投機取巧。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意合別人雀卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

處女座

較理智能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼矛盾產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的信息較為敏感，可以多從周圍搜集動態信息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸浮出水面，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

天秤座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00玉米黃

開運方位：正北方向

天蠍座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

事業運：★★☆☆☆

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

財運：★★☆☆☆

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：正東方向

射手座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩隻船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新信息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時雞飛蛋打可就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★★★☆☆

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

財運：★★☆☆☆

求財方式激進極端，略為短視近利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00咖啡棕

開運方位：西南方向

摩羯座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務去做，很容易做出成績；你全身心的投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切不可操之過急。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔！是福星高照的好日子，工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢呢需要費點口才，而花錢呢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：東北方向

水瓶座

千萬別試圖去改變對方。

整體運：★☆☆☆☆

如果只是抱怨對方問題是解決不了的，可對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時多用鼓勵讚美言語去激勵他；工作中不應為取悅上級而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。

財運：★☆☆☆☆

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：正南方向

雙魚座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓獲得幫助的人感動，而且，你還會因此而有好運。另外，有機會因同事、朋友介紹，而結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而，在職場上容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

普通的一天，金錢上沒有特殊的狀況，專心的工作吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00古銅青

開運方位：正北方向





