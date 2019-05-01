每日星座運勢／射手愛情會有所斬獲 事業忙有成就
2019-05-1
牡羊座
愛情運極易衝破最高點哦！
整體運：★★★★☆
今天可是相親的好機會，不必與家人同行，單獨前往，勝算反而更大。今天易產生將投資當兒戲的想法，使得收穫大打折扣。工作積極性很強，但缺少魄力，多接觸人群，有助於提升你這方面的能力。
愛情運：★★★★★
異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極點，持續點，才能在工作上得到成就感。
財運：★★★☆☆
有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上，例如：買點生活用品啦，出門旅遊啦！送朋友小禮物等等！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅
開運方位：正北方向
金牛座
主觀意識強烈，聽不進人言。
整體運：★★★☆☆
桃花開放，單身者要好好把握住，是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。
財運：★★★☆☆
懶散會引動投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00辣椒紅
開運方位：正東方向
雙子座
今天情緒低落，不論做什麼都不順心。
整體運：★☆☆☆☆
今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！
財運：★☆☆☆☆
金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00芒果黃
開運方位：正東方向
巨蟹座
行動力欠缺，小心坐吃山空。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱。逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈。合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美。
愛情運：★★☆☆☆
單身者顯得清高，對異性的主動邀約很不屑，容易嚇跑桃花；戀愛中的人易獲得戀人關心。
事業運：★★☆☆☆
雜事繁多，會讓你感覺手忙腳亂。別給自己太大的壓力，對於他人的額外要求盡量委婉拒絕。
財運：★★☆☆☆
賺錢意識強烈，為錢而四處奔忙，但財運較弱，不宜投機。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：正北方向
獅子座
學習能動性很強。
整體運：★★★☆☆
因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握你會發現意想不到的樂趣！
財運：★★★☆☆
膽大心細，投資注意看好大方向！
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
處女座
工作信心十足。
整體運：★★☆☆☆
今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。
愛情運：★★☆☆☆
表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！
事業運：★★★☆☆
重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。
財運：★☆☆☆☆
金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00祖母綠
開運方位：西北方向
天秤座
相當順意的一天，一些小挫折不會影響你的心情。
整體運：★★★★☆
你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加不少的印象分。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。
愛情運：★★★★☆
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
事業運：★★★★☆
職場中表現得氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，最好別與人有金錢往來。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00薔薇粉
開運方位：正西方向
天蠍座
痛痛快快地瘋玩也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩斑斕，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另辟道路才會有轉機。上司的高要求高標準使你勁頭十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
事業運：★★★☆☆
平順安穩，順勢而為易有收穫。如果急於向前衝，會讓你處處碰壁。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-06:00珊瑚橙
開運方位：正南方向
射手座
愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。
整體運：★★★★★
有機會單獨與他相處，不要錯過，將真實的一面展現出來就好；財運頗好，易在基金及證券方面有所收效；熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。
愛情運：★★★★☆
今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！
事業運：★★★★☆
今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。今日頗適合多運用個人的專業性來取得大家的認同，塑造良好形象。
財運：★★★★☆
金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
摩羯座
輕鬆的應對是必勝的關鍵。
整體運：★★★☆☆
來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。
愛情運：★★★☆☆
不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！
事業運：★★☆☆☆
雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。
財運：★★★☆☆
切記小賭怡情，大賭就傷心。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-21:00脆梅青
開運方位：東北方向
水瓶座
心緒開朗的一天，自信心十足。
整體運：★★★★☆
能在平淡的感情生活中享受愛情的甜蜜，感覺安逸。貴人運不錯，會得到許多幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手。工作無太大變化，可做好日程安排，做好時間管理。
愛情運：★★★★☆
魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。
事業運：★★★☆☆
事業普通，是個聽命行事的日子，不宜做任何重大的決定，只要把份內事情做好就行囉！
財運：★★★★☆
財運旺旺日，得財輕鬆不費力有如神助，而且今日的財務眼光、敏銳度都很強，頗適合金錢遊戲的一天。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
雙魚座
快樂要靠自己創造，不要局限在一個狹隘的空間裡。
整體運：★★☆☆☆
戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥潭。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉這段感情才有希望挽回！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，往往麻煩來自於粗心大意或是說錯話，所以今日宜謹言慎行。
財運：★★☆☆☆
盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00青金石藍
開運方位：正北方向
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