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好姻緣在哪裡？從夢境裡找線索

2019-05-01 10:33聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你依舊單身，不知未來該情歸何處？未遇良人，不敢想到底會和誰一同踏入婚姻殿堂？不妨從夢境中獲得一些提醒！當你夢見以下這些夢境，科技紫微網這就要來為你好好分析，到底是你該去哪裡尋覓好姻緣呢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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一、夢見千里迢迢參加他人婚禮：去旅途中尋找好姻緣

夢見參加別人的婚禮，其實是自己想要結婚的心切，才會日有所思，夜有所夢。而千里迢迢前往參加婚禮，預示著或在旅途中遇到自己此生的最愛，可不要錯過夢境這個完美的提示。

　

二、夢見辦公室裡吃糖果：在工作中尋找好姻緣

糖果在夢境中和在現實生活中一樣，都是甜蜜的象徵。夢到在辦公室吃糖果，這預示著有遇到美滿而幸福的辦公室戀情，可要抓緊時機好好挑選，良人或許就在你身旁。

　

三、夢見和愛人熱情擁吻卻看不清對方的臉：網路上尋找好姻緣

和愛人擁吻卻看不到對方的臉，很明顯你對對方並不熟識，換句話說，你很有可能在不知道對方是誰的情況下，對對方產生好感。這是很常見的一種網戀現象，隔著螢幕對另一個人心心念念，令人心動的情愫不容易，請珍惜這樣難得的緣分。

　

四、夢見父母帶自己挑選鑽戒：相親中尋找好姻緣

出現這種夢境的人一般都是個長不大的孩子，對爸媽的指令從來不敢違背。而這也意味著或許最適合你的戀愛方式是相親，經由爸媽安排的戀人，雖說不一定讓你十分動心，但勢必讓你滿意。

　

【延伸閱讀】

月老神占，哪種桃花離你最近？

他會討厭你嗎？靈視他的真心話

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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