先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

錢非萬能，沒錢卻萬萬不能，大多數人一生裡都有機會感受到沒錢的痛苦，但你的人生到底會不會有錢？或者何時會開始變得有錢？就隨科技紫微網來看看你這一生的主財運吧。

圖片來源／Shutterstock 分享 facebook

生肖鼠

儲蓄是你理財的基本法門。這種方式要成就大富當然很不容易，然而過了中年後，卻會自然出現投資良機，使你的晚年步入佳境。

生肖牛

你這種人是不靠祖業、白手起家的典範。因為善於理財，所以財源廣進；因為勤奮進取，能夠獲得高地位，也連帶擁有高收入，你的經濟因而節節升高。

生肖虎

年輕時花錢痛快、投資大膽，談積蓄？那只有一個「難」字。中年之後會有高獲利的機會，一生財運比較容易大起大落。

生肖兔

你的理財觀念保守，財源穩定，有不錯的收入。由於很難接受負債概念，你會一直有計劃的儲蓄，因為善於置產而累積豐厚財富。

生肖龍

你的錢財永遠不虞匱乏。不僅工作所得高，也有很好的偏財運。而你的周轉能力又很優秀，善於錢轉錢、錢賺錢。唯一要小心的是因信用過度擴張而導致危機。

生肖蛇

年輕時太過隨性以致留不住錢財。但隨著年齡增長，對錢財的企圖心也會增加，將會透過各種投資管道來進行理財規劃，得到不錯的成果。

生肖馬

雖然偏財運不錯，但開銷大、愛花錢，積蓄不易。不過，等到年紀漸長，財路會越來越暢通，個性也比較定性，此後都不用再擔憂經濟問題。

生肖羊

因貴人運極佳，加上花錢的慾望不強，本身也具備理財概念，基本上是不會缺錢的。雖然偶而會遇到周轉問題，不過總有辦法安然度過。

生肖猴

賺錢之道靈活而多樣化，不僅財運好，也善於理財。多管道規劃就是你的理財原則，舉凡儲蓄、金融投資、置產，都在你選擇範圍之內。

生肖雞

年輕時你無法體會積蓄的重要，總是賺多少花多少。到中年以後，你會體會到金錢的價值，金錢觀改變之後，你才會開始置產、積蓄。

生肖狗

你對金錢的態度非常務實，信奉一分耕耘一分收穫的道理。你辛勤工作，量入為出，薪水是你累積財富的唯一管道。不過仍有可能因為置產而致富。

生肖豬

你會賺錢，也會享受，對錢財從來不大在乎。偶爾會有偏財運，然而你最好避免有任何投機、賭博的想法。腳踏實地，貴人相助，生活自然平順和美。

【延伸閱讀】

●財星黯淡？姓名看透你的正偏財

●靈眼鑒定，你的財富走老運？





