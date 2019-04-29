5月星座塔羅運勢：牡羊整體運勢弱 金牛出現情投意合對象

2019-04-29 10:01 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

五月，在紀念過勞工的汗水、讚頌過溫馨的母愛之後，這個春末夏初的月份裡，你的運勢會有所回升、或是走勢低迷？愛情運、事業運和財運將會發生哪些變化？下面就跟著科技紫微網一起先睹為快吧！

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牡羊座

塔羅牌：審判逆位

抽到這張牌，說明你本月的整體運勢較弱。單身者容易遇見沒有緣分的對象，已婚戀者的愛情也易出現裂痕。事業和學業有點止步不前的現象，有必要找時間釋放壓力。

5月事件預測：

1、出現心動的對象，但已是別人的戀人。

2、另一半忽冷忽熱的態度讓你煩躁不安。

3、上司交代的任務被你不小心辦砸。

4、買房置產被仲介坑騙。

5、對學業失去興趣，想要逃避課業。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

塔羅牌：魔術師

出現情投意合的對象，愛情開始萌芽了！勇敢一點，與心動之人牽手的機會很大哦！同時魔術師這張牌也在提醒你，遇事需要冷靜判斷，堅持總會有回報。

5月事件預測：

1、在親友的幫助下，遇見有好感的對象。

2、戀愛互動變成打情罵俏的小鬧劇。

3、工作變數極大，老闆的心思難以琢磨。

4、獨到的理財眼光為你帶來意外驚喜。

5、課業上有些學科大出狀況，被老師找去談話。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：命運之輪

本月得到命運的眷顧，運勢逐漸走高。戀愛運穩中上揚，戀情有望更上一層樓；工作上求新求變的想法變得強烈。本月特別需要多注意溝通方式，以免導致僵局。

5月事件預測：

1、夫妻間交流機會增加，以往誤會得到化解。

2、因個性率真而產生戀愛的機會。

3、工作上的新點子讓同事刮目相看。

4、股市裡放手一搏，令你增資不少。

5、月中邀約同學複習功課的次數增多。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：倒吊者

這張牌預示你本月的事業運和財運表現低迷，想要脫離不順還要一段時間。幸好感情部分能讓你得到安慰，你在這方面能夠真正體會到經歷風雨之後的美好。

5月事件預測：

1、要好的同事主動為你介紹對象。

2、與戀人感情甜蜜，共同面對困難。

3、因過分苛求，導致人際關係不和諧。

4、投資聽信小道消息，最後虧本收場。

5、上課打瞌睡太嚴重，漏掉很多教課內容。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

獅子座

塔羅牌：星星

星星這張牌預示著你的戀情會與期待出現重大落差，另外也容易在生活瑣事上鑽牛角尖。本月將會是一個忙碌的月份，若想要減少出錯率，需合理規劃作息時間。

5月事件預測：

1、對另一半太過強勢，引發衝突。

2、對愛情感到迷茫，失去尋愛的方向。

3、某位上司突然給你增加工作。

4、銀行貸款遇到困難，有朋友雪中送炭。

5、學業卡關，讓你感到力不從心。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

處女座

塔羅牌：月亮逆位

本月的愛情指數較低，想要遇見情投意合的對象還需要等待。工作上只要做到穩紮穩打，就能得到展現才能的機會，好好表現的話很快就輪到你升官了！

5月事件預測：

1、本月上旬單身者出門會友的機會增多。

2、計劃中的浪漫約會，因忙碌的工作而取消。

3、有同事願意與你一起完成富挑戰的任務。

4、購物發票中獎讓你興奮不已。

5、月底因考試名次進步而受到矚目。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：隱士

「換位思考」將是使你本月開始變得順利的主因。遇到盛開的愛情桃花時，儘量多思考，做出正確的選擇。財運方面應採取謹慎、穩重的處理方式，會有助你找到隱藏的商機喔！

5月事件預測：

1、在聯誼、聚會中結識不少異性朋友。

2、因無法受到戀人理解而感覺煩躁。

3、與搭檔合作默契，提前完成工作。

4、從時事新聞中發現到隱藏的商機。

5、遺失上課的筆記本，讓你驚慌失措。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

天蠍座

塔羅牌：太陽

你本月的生活就像太陽這張牌一樣，溫暖愜意，充滿希望。單身者積極參加聚會，脫單機會很大，已婚戀者也易嘗到愛情的甜蜜，好好享受這個讓人心情愉悅的月份吧！

5月事件預測：

1、向心儀的對象表達，得到正面回應。

2、伴侶製造的小驚喜令你幸福感倍增。

3、新的工作項目做起來得心應手。

4、選中了一項很值得期待的投資標的。

5、改善唸書方法後，效率明顯提高。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：高塔

這張牌說明的是，你將會面臨著前所未有的挑戰，若處理不當，則會讓你愁緒萬千。感情易受到流言蜚語衝擊，工作也會讓你有點吃不消。堅定內心、加倍努力，是你本月的課題。

5月事件預測：

1、新的髮型與打扮讓你心情大好。

2、感情因流言蜚語而產生動搖。

3、工作變重，加班成為常態。

4、超強的購物慾，讓獎金花掉大半。

5、做功課的速度變慢，有拖延傾向。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：惡魔

本月對你而言將是煩躁的一個月。戀人間的低氣壓讓你有點喘不過氣；職場上，人際關係亮紅燈，工作也因此增加不少困難。此時，心平氣和的溝通很重要，必要時應學著適時退讓。

5月事件預測：

1、因為家人的意見而與戀人發生不愉快。

2、不知不覺對戀人的要求變高了，總覺得另一半不夠好。

3、與同事的關係進入冷戰期。

4、逛論壇和網拍時，遇到划算的團購活動。

5、擴展自己的課外知識時受到阻礙，壓力倍增。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：女祭司

女祭司這張牌預示著你本月的感情與事業的整體運勢均佳。工作的熱情會直接感染愛情運，只要多一點與伴侶的互動，便能讓感情更甜蜜。

5月事件預測：

1、開始一段辦公室戀情。

2、工作忙碌而忽略了另一半。

3、獲得一次絕佳的進修深造機會。

4、獲得朋友指點，找出一條生財之道。

5、上課注意力集中，課堂表現活躍。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：世界逆位

本月的整體表現不太樂觀。單身者感情運低迷，難以出現心動對象；有伴侶者易因為言語不當而傷了對方的心。除了情場失意，賭場也很不得意，本月應以守財為上。

5月事件預測：

1、因為自己感到不安而錯過桃花。

2、與戀人之間爭吵不斷，感情降溫。

3、與同事溝通工作事宜時狀況百出。

4、臨時起意投資一項理財商品，導致財務損失。

5、想法變化不停，使唸書的方向很不明確。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

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