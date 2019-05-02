【圖片心測】選一樣甜點，看你適不適合斜槓人生？

2019-05-02 13:27 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

甜點能觸動人的味蕾，令人心情愉悅而美麗，還能從你的選擇中窺探人生呢！你有沒有想過，自己是否適合加入時下最流行的斜槓人生？科技紫微網將根據你選擇的甜點給出答案。

問題：

你偶然得到一張甜食兌換券，想要趁機嘗點不同的、有趣的甜食。這時你會兌換哪一類甜食呢？

1、蛋糕

2、棉花糖

3、馬卡龍

4、餅乾

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結果分析：

選圖1：蛋糕

斜槓人生適合度90%

多才多藝，遊刃有餘

生日、各種紀念日，甚至是平日的生活中都少不了蛋糕。選擇蛋糕說明你精力旺盛，也頗具才華，應變力及適應力都很強，就算身兼數職也能合理安排時間、管理情緒，各方兼顧。這樣的你，實現斜槓人生不是夢。不過也應避免過度高估自己，面對眾多機會時還是需要理性篩選。

選圖2：棉花糖

斜槓人生適合度30%

夢想遠大，築夢踏實

輕飄飄、甜絲絲的棉花糖，帶著夢幻式的特質，讓人感覺置身夢中、飄在雲端……選擇棉花糖代表你有遠大的夢想，想要變得更好、更強大。你羨慕著身邊優秀的人，希望自己能跟他們一樣嘗試斜槓人生，恨不得能三頭六臂、八方挑戰。只是目前的你仍然需要歷練和積累，與其羨慕別人，不如靜下心來好好學習，培養興趣和才藝，等到羽翼豐滿的一天，才能去實現斜槓。

選圖3：馬卡龍

斜槓人生適合度40%

專注本業，蓄勢充電

你選擇的是繽紛多彩、口感豐富、小巧精緻的馬卡龍。這代表著你對夢幻的事物非常感興趣，希望自己時時散發出正能量，保持青春活力。這想法很好，也確實有一些機會在你周遭徘徊，但未必全都是好機會。你需要專注在本業上，並著重提升自己的專業程度，避免把斜槓當成逃避本業的藉口，如此一來必定會更有收穫。待能量儲備充足，方可嘗試多面向挑戰。

選圖4：餅乾

斜槓人生適合度70%

九面夏娃，身兼數職

從這個選擇可以看出，你富有創意、有許多想法；又頗具行動力，敢於嘗試。你可以同時進行多項規劃，並且多能順利推進。你想要嘗試的事情並不太難，因此多能如願有好結果。只要是你感興趣的方向，幾乎都能上手。所以，若想要身兼數職、實現斜槓人生，只要認清自我和方向，放心行動，便可迎向繽紛的人生。

當然，斜槓人生不是成功的唯一標準，精通本業也能創造佳績、出類拔萃。暫時無法前進斜槓人生者不用灰心，養好靜心的功夫，找對方向才是關鍵！

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