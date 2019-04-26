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不是雞蛋裡挑骨頭！這5大星座只是眼光有點高

2019-04-26 16:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

對於事物要求極高的人，有時容易被我們看作是在找碴。然而，其實有些人的動機並非「雞蛋裡挑骨頭」，而是生來就如此。就像科技紫微網下面所列出的幾個星座，他們真的是生來眼光就高！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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金牛座

金牛座有點小小的強迫症，評判某些事物的標準又比較多、也比較高。他們對自己本來就是高標準要求，由於習慣了這樣做，連帶對其他人也就不免有點苛刻。

　

雙子座

雙子座這個星座基本上適合活在偶像劇裡。他們期待一切都如同戲劇裡一樣，盡善盡美。平常他們培養的都是比較高尚的興趣和格調，所以庸俗粗陋的東西他們看不上眼也是正常的。

　

獅子座

獅子座那種雍容華貴的感覺，就像是從骨子裡散發出來的一樣。這個星座的確是從小養尊處價的典型，哪怕家裡條件普通，家人也會為了配合他們愛面子的個性，而給他們較好的物質生活。他們的高眼光就是由此而培養出來的。

　

處女座

處女座的完美主義不用贅言，他們在任何事情上都力求達到更好的狀態。所以他們的眼光高當然也是在情理之中，因為他們一直都在不斷尋求突破、努力更上一層樓，永無止境。

　

水瓶座

水瓶座一直都是來自外星的新新人類，對事物有著比較「另類」的眼光。由於他們生來就愛與眾不同、不落窠臼，寧可不要某些東西，也不會去將就的擁有什麼，所以旁人會覺得他們太過挑剔。

　

【延伸閱讀】

名定一生緣！預知最佳婚戀對象

幸福占卜論斷，你與他契合嗎？

　



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