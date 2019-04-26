小孟塔羅：我有哪種不為人知的憂鬱因子？

2019-04-26 09:23 聯合新聞網 文／小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 口是心非指的是嘴巴說的跟心裡想的不一致。因此很多事情不能眼見為憑，因為我們看的見別人的成就與美好的一面，卻無法看見他背後的辛酸與苦處。其實在每人的內心深處，都藏有自己黑暗的一面。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我有哪種不為人知的憂鬱因子？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Felix Eldemurov & D. Shvezov(Happy Star Tarot)

A：停滯不前。(權杖七正位)

A：停滯不前。(權杖七正位) 分享 facebook

牌面上有一個佈滿紅色玫瑰花的城門，有一名男子拿著木棍擋在門口。

這張牌表示你不為人知的憂鬱因子是停滯。當你下定決心要做某件事時，你總會給自己一個理由拖延，反而到最後就不了了之。例如：今天是最後一次，明天再好好努力，或平日太忙沒動力，等假日再好好開始等等。小孟老師提醒你，你給自己多一分的寛容，便會再次拉開達成目標的距離。

B：完美主義。(權杖二正位)

B：完美主義。(權杖二正位) 分享 facebook

牌面上有一名手拿地球模型的男子，他望著遠方在思索一些事情。

這張牌表示你不為人知的憂鬱因子是完美。你對自己的要求很高，儘管別人覺得你很好，但你還是會因為自己沒達到目標而感到氣餒。當你看到別人表現比自己好時，你可能會莫名感到失落。小孟老師提醒你，你要學習看淡得失並善待自己，請每天對著鏡中的自己說：「辛苦了～你已經很棒了！」

C：壓抑忍耐。(權杖九正位)

C：壓抑忍耐。(權杖九正位) 分享 facebook

牌面上有一名頭上纏繞蹦帶的男子，背後有八根木棍做成的柵欄。

這張牌表示你不為人知的憂鬱因子是壓抑。你不想讓別人看見自己脆弱的一面，總在他人面前拿出最好的自己。當你面對不開心的事情，會用忍耐的方式把情緒壓住，但你要知道壓力的若沒宣洩，終會有火山爆發的一天。小孟老師提醒你，擺脫傷心的情緒需要練習，你可從閱讀中找到一些靈感。

D：公正分明。(權杖五正位)

D：公正分明。(權杖五正位) 分享 facebook

牌面上有五名穿著不同衣服顏色的男子，彼此手持木棍僵持不下。

這張牌表示你不為人知的憂鬱因子是公正。當你看到不公的事，會特別無法忍受。例如：你看到新進的學弟妹，用手段達到自己目的時，便會很想教訓他們，而當你遇到複雜的三角關係時，便會立刻快刀斬亂麻等等。小孟老師在此提醒你，每人都有自己獨特的想法，你只需把專注力放在讓自己變得更好。

E：沒抵抗力。(權杖三正位)

E：沒抵抗力。(權杖三正位) 分享 facebook

牌面上有一名披紅斗篷的男子，望著遠方航行的船，期待船能順利入港。

這張牌表示你不為人知的憂鬱因子，是對誘惑沒抵抗力。例如：儘管你有減肥瘦身的決心，一旦看到美食還是容易破功，或你的衣櫥已經快裝不下了，但看到喜歡的衣服時，還是忍不住會下單等等。小孟老師提醒你，一昧克制慾望難以持久，給自已一個可接受的額度，學習在一定程度下感到滿足。