天秤需要神救援、金牛抽絲剝繭！12星座報稅時反應是這樣

2019-04-26 09:23 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／ingimage 分享 facebook 隨著天氣逐漸變暖變熱，也是國民之間要哀嚎的時刻到來了！不止水電要開始上漲，連平時賺來的摳摳都要進入報稅季節啦！想必很多人都不知道要怎麼報稅最省，甚至賺來的薪資所得都不見得有到達報稅門檻，不過身為國家良民，我們還是要遵守報稅準則來進行喔～那今天我就來看看十二星座的你，都是如何面對報稅這件事，進入報稅期間的反應會是？

牡羊座-隨性跟風型

牡羊座的個性時常大辣辣不在乎小節，包括所賺來的錢，時常都會是錢進錢出的，身邊的收據發票也不見得會收拾完整，整個人就是很容易脫序表現，包括進入報稅期間也會是差不多的喔！他們的反應應該都會是：「蛤！我也要報稅喔！我有賺那麼多嗎？」，不過大聲嚷嚷後還是會乖乖地跟隨朋友或同事，坐在那邊上網報稅，邊報還會邊請別人教他們如何處理呢！所以可別看他們平時人來瘋、個性急躁，在報稅方面可是顯得傻乎乎跟著做喔！

金牛座-抽絲剝繭偵探型

標準守財奴的金牛座，可是最討厭將錢向外分享的，更何況他們並不覺得納稅是應盡的義務⋯⋯呵呵呵呵！天性使然的他們熱衷存錢喜歡積少成多，但是遇上報稅期間可是GG了！一定第一反應是報稅門檻是多少，立馬檢查歷月薪資條，並且開始上網爬文繳稅制度換算，一向數學很差的金牛座，都會突然變得很會算呢！以他們精打細算的個性，也會馬上找出自己早已整理完畢的捐款收據，準備拿來抵稅喔！所以金牛座朋友一定會是百分百算到小數點剛剛好呢！

雙子座-智取勝利型

雙子座天生活潑外向又聰明的個性是他們標準招牌，而且他們看似簡單好相處的外表，可是不簡單喔！尤其是關乎他們的利益問題，可是會認真面對，絕不容許開玩笑的呦！說到報稅稅務問題可是一點都難不倒他們，不止已經預告身邊朋友報稅季節到了，還會認真檢視如何節稅，以最合理的方式去處理，有點像是天生的會計師一樣專業，讓身邊的人相當佩服，不得不崇拜他們的天生智慧，連報稅都可以輕鬆面對。

巨蟹座-緊張掉漆型

性格溫吞時而想太多的巨蟹座，在處理金錢事務上通常都會一下認真存錢一下破財無限，而且他們算是不太會管理財務的人，適合交由專業人士幫他們打算會最好，遇上報稅這件事，他們不知道為什麼，就會開始緊張手足無措，很想努力做功課偏偏會漏東漏西，光是線上填寫申請報稅，都會找不到填寫資料的地方，所以巨蟹座的人屬於天生的容易焦慮使他們容易出錯喔！所以身為巨蟹座的你們在報稅期間適合請專人或朋友代為處理，以免不小心搞錯變成逃漏稅喔！

獅子座-直接乾脆型

獅子座的人個性相當豪邁大方，在思考方面也時常直來直往不會迂迴，在金錢使用上也是同理可証，該花該給不會吝嗇、不喜歡斤斤計較，對於報稅的態度當然是會相當坦然接受，而且不會太理會細節，不過倒是可能出現自己太忙粗線條，反而忘記報稅喔！他們天生大王的個性，又討厭繁瑣的細節，說不定還會直接請身邊信任的人幫他們處理就好了！可說是相當良好的一百分納稅人呢！

處女座-私人審計部門型

細心、吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭的處女座，雖然不見得會是賺錢存錢高手，但在金錢處理的方式仍會保持仔細龜毛的態度～他們在面對報稅方面的態度可是會一樣精明，並不是怕吃虧，而是希望將事情做對，不想成為逃漏犯法份子之一喔～個性有條不紊的處女座，在面對報稅的態度也會猶如專業的審計人員喔，會仔細檢查自己所有單據，以防漏報或者多報，若是對於報稅這塊充滿疑惑的朋友，還可以向處女座的人請教喔！

天秤座-需要神救援，懶懶包型

個性圓融、處事公平的天秤座，在財務方面應當是有進有出，不會有太多不平均的收支狀況，對於精細的財務狀況，相信以天秤座一點點糊塗的個性，還是需要有他人在一旁提醒或協助，才能處理得好的，以報稅期間來說，標準的天秤座一定會丟三忘四，自己的收入開支收據都會有點不是很清楚，而且會出現不知道如何下手整理該報的薪資所得等等，尤其是有自己開店做生意的天秤座，更是會出現手忙腳亂，之前收的一堆財報在哪都不記得，一定會是一臉快來救我的臉，所以他們絕對是需要他人協助的懶懶包型喔！

天蠍座-逐條鑽研不吃虧型

天蠍座經典的代表個性就是愛恨分明，也可藉此延伸到他們對金錢的價值上面，他們標準喜歡「唯一」的概念，所以花錢買東西一定鎖定值得的「限量」商品，用不手軟，但其他不怎樣看不上眼就會無動於衷喔！同樣可來看看這樣的愛恨天蠍對於報稅，一定會是做足工作，鑽研個人報稅才划算，或者家庭人口一起報比較滑得來，因為既然都是一筆非付不可的國民義務，那對天蠍座而言也是要給得心甘情願，創造出最大利益，他們才會覺得是一筆值得不吃虧的交易喔！

射手座-滿腦節稅型

天性不羈、個性急驚風的射手座，常常讓人覺得他們揮霍金錢但又能賺錢，所以從此可看出他們的金錢觀就像他們自己的個性本身一樣，常常被財富圍繞但金錢總是散落一地～而且他們心思仁慈，平時也會時常做公益，所以也有許多好的福報，而關於報稅期間，他們的想法其實很直接，就是要節稅！最好是公益捐證收據扣一扣直接抵掉稅務一半！他們絕對的目標導向，一定不會願意花錢在自身享受不到的地方，所以報稅對他們來說就是要節稅到底！

摩羯座-小氣財神，省長型

經濟踏實、耐心向上堆積的摩羯座，是很有生意頭腦、組織盈利的能力，平時總是省吃儉用相當務實不虛華，他們的金錢觀念絕對不會亂花錢，而且喜歡儲蓄投資、積少成多，回饋給自己所愛的人身上，以他們節省愛存錢的個性，面對報稅時期一定覺得很討厭，覺得國稅局要來敲詐他的血汗錢，所以他們一定會想盡辦法，將財務報告轉移，讓自己名下的收入來源變少，暫時分散收入數字，這樣他們就可以少報一些稅，可標準的小氣財神喔！

水瓶座-拖到最後一刻，擺爛型

水瓶座的個性形形色色難以捉摸，有時候看他們認真積極，有時又會突然人間蒸發搞消失，包括他們對理財、金錢觀一樣，他們應該會有固定的理財專員幫忙打理投資，當然是要他們心中認可的人才可以，雖然標準不是很確定，其它部分的開銷就是會很隨性，看似有記帳其實也沒有，然後面對報稅季到來，他們一定或說：「啊！我要來趕快整理我歷月薪資總額，不然來不及！」說完其實就是放在那邊開始灰塵堆積，直到最後一刻才來慌張處理喔！可說是喊著口號原地踏步的擺爛型喔～

雙魚座-忘東忘西，失憶型

天生浪漫的雙魚座，時常想法會現實與理想分不清楚，導致時常發生想法出現斷層、人生出現關卡的狀況，說到金錢這塊的話，雙魚座可說是標準的享樂主義者喔～不至於太奢侈，但就會活得有些不切實際，就跟他們的個性一樣，浪漫與現實會有記憶斷層一樣，包括在報稅這方面，雙魚座的賺錢能力是不錯的！但是收入來源時常搞不清楚，從哪個工作賺來都忘了，所以在面對報稅時需要準備的資料，他們會毫無頭緒，而且他們也會忙到忘記報稅期限是否已超過期限喔～所以建議雙魚座的人一定要學習記帳。