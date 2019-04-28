殺破狼周運勢／雙子財務情況混亂 巨蟹工作效率極佳

2019-04-28 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年4月29日~5月5日12星座一週運勢：

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽與天王星齊聚在金錢宮位，收入有增加的趨勢，工作會有額外的加給，甚至會在此時調薪。某些白羊座會尋求到一份兼職或副業，增加收益。

感情運方面，金星持續行進在命宮，身邊不乏對你有好感的追求者，桃花盛開，然而金星逐漸受到志業宮位的土星、冥王星影響，有些職場的追求者，會令你感到困擾，使你無法專心工作。

本週須注意的部分：

學業運方面，在學業宮位的木星受到火星、海王星影響，在校外務太多，課業上感到分身乏術。有許多重要的考試與競賽要參加，全都有著不許失敗的壓力，身心狀況會較為緊繃。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星受到水星與金星影響，職場有許多看不下去的潛規則，已經到了你忍無可忍的極限，此時會積極地尋求新工作，甚至在還沒有退路的情況下就辭職不幹了。

健康運方面，金星與水星持續影響命宮，會是容易著涼感冒的時期，呼吸系統與喉嚨當心感染發炎。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，太陽與天王星齊聚在命宮，會因為一些不經意的表現成為職場焦點，雖然這與你的工作沒有太大關係，卻很適合在此時爭取一些機會，多一些籌碼可斡旋。

感情運方面，金星持續在秘密宮位行進，與暗戀的對象有許多交談的機會，使你內心小鹿亂撞，不過由於金星逐漸受到土星與冥王星影響，此時會發現與對方在學歷或某些背景差距懸殊，而感到有些自卑。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星與木星的影響，與人的金錢往來要特別小心，不要跟團購，或是幫人代購商品，容易發生糾紛。尤其要當心被人騙去加入直銷。在人際關係上會有金錢損失，嚴重的話甚至會被人倒債。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到木星與火星的影響，當心因為某些素行不良的朋友，捲入金錢糾紛中，使你信用破產，在此時對人際關係產生不信任感。

健康運方面，在疾厄宮位的木星受到火星影響，同時天王星與太陽座落在命宮，代謝狀況不良，內分泌有失調的現象，嚴重發福，此時要注意心血管方面的疾病。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，金星與水星齊聚人際關係宮位，當許多事情窒礙難行時，身邊其實有一些人默默地在幫助你，雖然無法解決你面臨的大麻煩，也請珍惜身邊這樣的好友，他們是你僅剩的貴人。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到海王星與火星的影響，雙方的愛有消磨殆盡的無力感，食之無味、棄之可惜。即便是情感關係已經穩定的雙子座，彼此的爭執會變得比較多，此時要特別注意情緒管理。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星與火星影響，感覺被同事與上司出賣，過去的努力被這些人消費，自己卻沒獲得什麼好處。某些雙子座在工作上的心血被剽竊，卻不能拿對方怎麼辦，感覺很不愉快。

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到水星影響，此時會是財務狀況非常混亂的時期，與某些人的金錢往來錯綜複雜，甚至因此背債。此時必須要設下停損點，不讓財務漏洞持續擴大。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星齊聚志業宮位，專業能力受到肯定，工作效率極佳的時期。然而在工作宮位的木星受到火星與海王星影響，此時也會被賦予更多重大的任務，身兼數職，十分忙碌，常常需要加班。

人際關係方面，天王星與太陽齊聚在人際關係宮位，會認識一些特別的人，在對方身上學習許多新觀念，改變自己過去一直無法跨越的心結，整個人改頭換面。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星受到水星、金星影響，對於未來，與另一半沒有共識，關係陷入僵局，可能會暫時冷處理彼此之間的衝突，然而這也會使得兩人的距離越拉越遠。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到火星與木星的影響，在外地容易因為一些事件陷入強烈的不安與焦慮感，水土不服，身體狀況頻頻，可以的話這段時間盡量不要遠行，出門在外要把常備藥品帶在身上。

健康運方面，在健康宮位的木星受到精神宮位的火星影響，工作有過勞的現象，代謝狀況變差，體重不斷上升。此時精神壓力較大，睡眠品質不佳，甚至有嚴重失眠的問題。

獅子座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與水星齊聚遠行宮位，遠行在外，會很有效率地到想朝聖的地方打卡，食宿與交通待遇都非常高級。然而受到健康宮位的土星與冥王星影響，容易因為水土不服，身體頻頻出現狀況，請記得隨身攜帶常備藥品。

工作運方面，天王星與太陽齊聚在志業宮位，雖然處在吃力不討喜的位置上，但許多人對於你的努力是看在眼裡的。此時會因為某個危機處理得宜，得以承接重要的位置。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到海王星與火星影響，陷入複雜的三角關係中，戀情被人介入，或是無意間成為第三者。此時也是肉慾旺盛的時期，對於外界的誘惑難以抵擋，容易因此惹上爛桃花。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到木星與火星的影響，與戀愛對象或是朋友容易產生財務上的糾紛，嚴重的話甚至會因此負債，在吃喝玩樂與人際關係上的開銷較多，有寵物與小孩的獅子座，在孩子們身上花費的醫療費用較多，孩子們的身體狀況令你憂心。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星與木星影響，會陷入財務或是情感糾紛，使得週遭的人也紛紛與你保持距離，感覺孤立無援，此時也會看到真正情義相挺的人出現，這些人會是最值得珍惜的朋友。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，水星與金星齊聚財務宮位，某些投資項目在此時設下停損點，雖然獲利空間不大，但總算沒有虧損太多。此時會因為吃喝玩樂而有額外的開銷，金錢都花在享受上，但起碼是花在自己身上。

遠行運方面，太陽與天王星齊聚在遠行宮位，會快閃到某個海外的城市做短時間的旅遊，暫時遠離目前一成不變的生活，可能會在旅行的過程中尋求到新的方向。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到火星與木星影響，長期處在被情緒勒索的關係中，害怕失去，卻還是無法阻擋對方的辜負。此時情感狀態十分弱勢，覺得自己在愛情中極度卑微。

工作運方面，在工作宮位的的火星受到夥伴宮位的海王星影響，現在的忙碌與焦慮，是因為過度縱容下屬、上司、同事的推託，導致自己的工作量加重，此時會開始思考自己是否太雞婆，攬這麼多不該自己負責的事做。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到海王星與火星的影響，會覺得家人過度干涉你的生活，卻又不知怎麼拒絕這些自以為好意的介入。某些處女座的家宅或是附近的鄰居正在大規模整修，居家環境目前呈現十分混亂的狀況。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星齊聚感情宮位，與喜歡的對象進展迅速，雙方會有一起生活的共識。單身的天秤座，會與某個人在交流的過程中，發現彼此相似的部分，雙方會有意願進一步發展。

金錢運佳，太陽與天王星齊聚財務宮位，會有預期外的收益，這筆錢可望讓你過一段好日子。會開始有些理財概念，用較為強制的方式把額外的收益存下來，積少成多，這筆錢將會是日後生活拮据時重要的基金。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星與木星的影響，會需要到外地出差，執行較為麻煩的任務，考驗著你危機處理的能力。工作領域會流傳一些繪聲繪影的謠言，上班的情緒受到影響，總覺目前的職場很浮動，沒有安全感。

學習運方面，在學業宮位的火星受到海王星與木星的影響，會因為健康因素或是工作中斷學業，累積下來的研究知識無法落實。某些天秤座會感覺學非所用，甚至淪為教授或老師的工具人，對於現在的課業有些迷惘。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到木星與海王星影響，出門遠行會有水土不服的現象，同時會因為時差因素，睡眠狀況不佳。此時要特別留意交通方面的問題，容易因為過度疲勞而恍神，發生交通事故，或是錯過重要的航班。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星齊聚工作宮位，工作效率佳，很快就能把例行事務處理完畢，還有餘裕的時間可出門喝杯下午茶。然而受到溝通宮位的土星、冥王星影響，職場上有些看不過去的問題難以啟齒，與同事有些溝通不良的狀況。

感情運方面，太陽與天王星齊聚在感情宮位，與某個對象的關係發展迅速，會在此時發生親密關係，決定是否與對方長期發展。單身的天蠍座則要當心被覬覦你肉體或金錢的爛桃花纏上，甚至被騙財騙色。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星受到海王星與木星影響，為了追星、迷偶像、參加演唱會不惜傾家蕩產，花費大量的金錢，甚至有負債的傾向。某些天蠍座的小孩或是寵物身體狀況不佳，會花較多的醫療費用在孩子身上。此時也容易砸大錢討戀愛對象歡心，但對方的反應不如你預期。

健康運方面，火星持續影響疾厄宮位，依然要當心血光之災，注意意外傷害。罹患急性疾病的機率也較高，甚至需要動手術治療，在健康宮位的金星與水星受到土星、冥王星影響，容易被傳染流感，呼吸道與喉嚨有發炎的現象。

交通運方面，在交通宮位的土星、冥王星受到水星與金星影響，駕駛車輛當心發生行車糾紛，此時也特別容易收到罰單。通勤會遇到一些不愉快的事件，或是錯過重要的班次、坐過站，造成嚴重的遲到。此時需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，太陽與天王星齊聚在工作宮位，危機處理能力應變得宜，使你從劣勢反敗為勝，在職場上成為受人矚目的焦點。某些射手座會因為興趣發展出新的副業，不一定是為了賺錢，而是想嘗試有趣的工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到木星與海王星影響，與喜歡的人容易因為金錢或價值觀的落差發生爭執，嚴重的話甚至會因此分手。某些射手座會砸下重金，只為了討喜歡對象的歡心，然而自己的生活可能窮到快吃土了。

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到子女宮位的水星、金星影響，有小孩或寵物的射手座，目前會花很多錢在孩子身上，生活費用會有些入不敷出。某些射手座在此時會把錢花在看演唱會、參加一些娛樂與藝文活動上，金錢消耗迅速。

健康運方面，太陽與天王星齊聚健康宮位，內分泌有失調的現象，同時注意心血管的方面問題。在命宮的木星受到火星與海王星影響，代謝狀況較差，盡量不要常喝酒，宿醉狀況會較為嚴重，同時有嚴重發福的傾向。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，太陽與天王星齊聚戀愛宮位，過去從不相信一見鍾情的你，卻因為某個人不經意的行為舉動，在一瞬間怦然心動。某些摩羯座則突然從悲情的關係中瞬間甦醒，決定不愛了，頓時感覺人生輕鬆多了。

家宅運方面，金星與水星齊聚家宅宮位，會在此時添購新的傢俱或家電，生活煥然一新。某些摩羯座會在此時與家人一起計畫一趟旅行，藉此機會可以好好了解自己的家人。有搬家需求的摩羯座則會尋求到理想的物件。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到海王星與木星的影響，在溝通不良的職場環境下，必須承擔許多不該你做的雜事，在如此不平等的待遇下，會興起轉職與辭職的念頭，然而目前的面試運並不好，沒有適合的職缺可以跳槽。

健康運方面，在健康宮位的火星受到木星與海王星影響，工作有過勞的傾向，常常感覺疲勞，這段時間要特別注意血光之災，容易發生意外傷害，同時當心急性疾病纏身，交通安全也要特別注意。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到火星與木星影響，駕駛車輛當心發生行車糾紛，同時容易接到罰單。通勤注意時間控管，一不小心會錯過重要的班車，或是坐錯車，下錯站，造成嚴重的遲到。出門旅行，遇到不愉快事件的機率較高。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星齊聚面試宮位，有打算尋求新工作的水瓶座，面試時會巧遇同校的學長（姐），使你在篩選的過程中佔盡便宜，很快就能錄取理想的單位。

家宅運方面，天王星與太陽齊聚家宅宮位，必須在短期間內在各個不同的地區與城市停留，每天都睡在不同的旅店，偶而會享受高規格的特殊禮遇。某些水瓶座為著解決家庭方面的問題而疲於奔命，一些事件終於可以明朗化了。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到木星與海王星影響，情感關係被介入，第三者公然挑釁，逼得你必須做出抉擇不可。單身的水瓶座，會被情感關係沒清理乾淨的對象追求，使你的身份變得尷尬。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星與木星的影響，預期外的開銷較多，會花許多錢打點人際關係，或是在追星、看演唱會、娛樂、遊戲、寵物、孩子身上花很多錢，有些花費事後會感覺花得很不值得。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到火星與海王星影響，最近總是認識一些在金錢價值觀與你落差較大的人，不斷的汲汲營營，交流起來感覺很無趣，對方會試圖要你加入一些畫大餅的投資中，要當心受騙上當。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，金星與水星齊聚在金錢宮位，此時是手頭較為寬裕的時期，會把錢花在奢侈的享受上，買些昂貴的物品，或是吃頓高級的料理，犒賞自己一番。

面試運方面，太陽與天王星齊聚在面試宮位，無心插柳面試一個特別的工作，意外被錄取，會抱著好玩的心態兼差看看，可能因此發展出新的副業。某些雙魚座會因為特殊的才能被挖掘，可能一夜之間成為話題人物。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到海王星與火星的影響，生活週遭有許多雜務需要你分神處理，造成工作進度延宕，無法在預期之內完成。某些雙魚座，目前要支撐一些重大的決策，工作壓力較大，容易睡不好。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到木星與海王星影響，某個家人情緒不穩，造成你居家不得安寧，與家人關係較為緊繃。某些雙魚座居家環境吵雜，容易被鄰居的噪音打擾，感覺很困擾。

感情運方面，在命宮的海王星受到木星與火星影響，在職場容易惹上爛桃花，不但在工作上試圖接近你、跟蹤你回家，甚至還滲透進入到你的人際關係中，讓你感覺十分恐怖。

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