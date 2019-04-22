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唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花旺人脈廣 巨蟹控制花費

2019-04-22 07:32聯合新聞網 文／唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報4/22-4/28

重要星象：劇烈變化的四月份，冥王星逆行，火星、木星對分

劇烈變化的四月，本周將採取新的行動、計畫，進入一種新的狀態。冥王星逆行，天蠍座檢視過去的所作所為，回頭思考哪些地方需要調整，可以成為更佳的狀態，大家對新的變革進行評估，思考事情的價值與意義。火、木對分在雙子跟射手，影響到出遊的狀況，要注意交通工具及意外狀況發生。

工作注意：白羊、雙子、處女、天蠍

白羊：工作忙碌有效率，責任落在身上

雙子：擬定新計劃，把自己準備好來應對

處女：按兵不動，先觀察狀況再出手

天蠍：以完美主義的精神，來散發職場光彩

桃花注意：金牛、獅子、魔羯、水瓶

金牛：遇到風趣幽默的對象，交新朋友開眼界

獅子：感情應坦誠溝通，不要逞強

魔羯：桃花旺、人脈廣，成為大家矚目的焦點

水瓶：講話要讓對方明白，以免產生距離

財運注意：巨蟹、天秤

巨蟹：控制花費，理財有自己的想法

天秤：注意安全，交通方面會有大筆支出

健康注意：射手、雙魚

射手：當心腸胃、精神問題及老毛病復發

雙魚：有口福要控管體重，以免造成身體負擔

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽

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