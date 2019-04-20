自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／pixabay 分享 facebook 當現代網路交友越來越稀鬆平常，大家對於談感情都抱持著懷疑與不確定的想法，只要不確定就不會有人願意付出真感情，投入心思去交往與觀察，然而現在大家老是說要找心靈伴侶，與自己想法能夠接軌的人，但又要怪自己遇上好高騖遠，心思不成熟、無法接地的冥想人，但其實這些條件篩選不都是自己選擇的嗎？怎麼到頭來怪別人呢？所以我們其實可以發現，很多時候自己的愛情無法開花結果都是自己造成的！像這樣永遠無法找到另一半的人，往往都有條件漩渦與心理柵欄，所以讓自己老是呈現「自殺式單身」的無限循環喔！既然如此，那我們就來一起看看是哪幾個星座排行，會屬於自殺式單身的TOP 5吧！

第五名-獅子座

獅子座的男生女生就是非常霸氣強勢的一群代表，他們總是會有不錯的風頭與氣場，其實若是當作崇拜的對象是非常適合的，不過拿來放在談感情上，就容易讓人望之卻步，高攀不上的感覺喔！獅子座的人在感情上其實是能對另一半相當好的代表，而且還算是專一的一群，不過他們有時的外在表現就是會不小心氣燄高張，讓人覺得這個對象一定很難相處，跟他們在一起的話，我一定是僕人的角色，而且他們對自己的衣著打扮，有自己獨到之處，也喜歡氣派豪華，其實對一般的普通人來說，會覺得他們是想出名上電視，還是花錢不手軟？所以只要是心臟不夠強大，不喜歡挑戰征服的人，通常會對獅子座的人舉白旗投降喔～所以建議獅子座的男男女女，在感情上可以多多表現一下溫柔體貼的內在，才能讓欣賞你們的人，不會被你看似傲嬌的外表給嚇跑了喔！

第四名-天蠍座

有著高度神秘感的天蠍座，時常會散發出讓人覺得很有挑戰性的感覺，其實這對天蠍座的人來說，著實是個大毒瘤！因為，天蠍座的人明明就很渴望愛情，明明就不難接近，為什麼大家對他們這麼多誤會和曲解呢？為什麼！！相信天蠍座的人一定都在內心深處怒吼著～其實他們這一群看似神秘、有城府的一面，都是來自於他們天性歪腰的個性，他們做事並不細心，但他們有著高度執著的態度，所以就會讓人誤會他們難搞難接近喔！再來，天蠍座的男女在挑選另一半時，常常在約會時眼神掃射對象，精心盤算，看看是否符合期待，他們這樣的小細節，會讓人誤以為他們是情場高手，深沉老練～而且天蠍座的人真的有一點非常奇怪，他們不喜歡自己的所有事被別人知道，所以時常讓人家覺得他們搞神秘，這樣其實是會導致他們並不容易找到戀愛對象，因為總是神神秘秘的，會讓人覺得到底是想怎樣啦！

第三名-金牛座

金牛座的人表面冷淡內心溫暖，是需要時間去了解才能深入談感情的人，他們常常處於一種冷漠的態度，使得身邊欣賞金牛座的人不確定他們的心意，而且對他們來說，能夠聊得來能夠心靈相通的人是非常重要的，所以如果一個人太膚淺或太痴愚，金牛座高傲的態度就會出現，然後不屑一顧！其實這樣的態度與方式，就會造成他們交友侷限、識人粗淺，因為金牛座的人時常過度憑感覺，卻不去深入了解，而自己將感情機會向外推喔！反而常常因為自己的執著，愛錯人，還死不罷休！反而將自己送入愛情的死牢！外加金牛座的人相當癡情，可以說是到愚昧地鑽牛角尖，常常會在一段情已逝或悲慘的愛情中，枯守等待，等待對方發現他們的好，等待對方會為他們改變，這樣愚蠢的想法可說是金牛座的專利喔！所以建議金牛座的朋友們，愛情裡要看得開，多接納自己與他人，才可能擁有一段美好的愛情喔！

第二名-雙子座

沒有錯！就是雙子座喔！是一組如風一般的男子與女子的人，永遠讓人感覺飄忽不定，好像名花有主，但又永遠是個謎！在我們生活圈裡，大家一定都有一位像這樣的朋友，同性異性朋友非常多，身邊蒼蠅還是蝴蝶永遠不會斷，而且他們自己欣賞的對象永遠也是跟著一個換一個！那就是我們標準的雙子座代表啦！但是！這不代表他們花心喔！他們只是興趣廣泛，交友沒有設限！所以常常會讓別人產生誤會，不知道他們到底是單身還是有對象喔！這也就是為什麼他們屬於「自殺式單身」的第二名代表！因為他們永遠讓人感覺定不下來！讓人摸不著頭緒喔！而且他們時常會跟所有人交好，因此讓身邊的追求者都以為人人有希望，但各個沒有把握！他們所創造出來的界線一直都是模糊的，讓人無法確定喔！所以親愛滴雙子座們，如果真的想要有穩定的感情歸屬，奉勸你們要在愛與不愛之間界線劃分清楚喔！愛情遊戲是得不到真愛的呦～

第一名-巨蟹座

巨蟹座的人其實非常渴望愛情，但不知道怎麼搞的，他們時常把自己的感情弄得一團糟，而且在曖昧初期、萌芽時，若是對方沒有足夠的時間陪伴與耐心，想跟他們好好的在一起，談一場戀愛可是難上加難呢！原因其實是因為他們時常在愛情上感覺糾結不確定，而且自己樣貌和其它條件上也還好，偏偏戀愛門檻卻難度很高，要帥要有感覺最好還能多才多藝，這樣的篩選結果，其實就讓他們自己深陷絕境！而且巨蟹座的人心思脆弱，常常會因為剛認識的對象反應不熱絡，他們就沒有勇氣再主動邀約對方，時常會說因為對方沒有密他，所以他們自己也就不跟對方積極找話題聊，雖然巨蟹座的朋友交友廣闊，但就是容易在愛情卡關，停滯不前，其實就都只是因為他們容易想太多，而且非常被動！老是要有百分之百的把握才敢出擊，所以往往感情還沒開始就已經成過去喔！

文／BBQ老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師），文章未經同意禁止轉載。