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小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣旺。 本報系資料照／記者鄭超文攝影
高雄市長韓國瑜人氣旺。 本報系資料照／記者鄭超文攝影
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高雄新科巿長韓國瑜，提出「貨出的去、人進的來，高雄發大財。」所引領的韓流效應，從去年八、九月至今，氣勢依舊如火如荼。他的一言一行，更是媒體關注焦點。你是否會好奇自己能否像他一樣呢？憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，如何才能像韓國瑜一樣旺？

塔羅牌圖：清水孟團隊提供
塔羅牌圖：清水孟團隊提供
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塔羅牌圖：清水孟團隊提供



A：擷取經驗。(寶劍六正位)

牌面上的禿子在水上划船，船上載著一籃一籃的水果。

這張牌表示你要運用自己的經驗。你所經歷的每一件事情，無論是好的還是壞的，都將讓你學到一些東西。它會讓你能夠引以為戒，更清楚知道什麼是對的，請把它變成教導他人的教材。小孟老師提醒你，請寬恕你所承受的傷害，因為它給你一個蛻變的機會。

B：信任自己。(命運之輪正位)

牌面上的禿子雙手在胸前交叉，身旁有一座摩天輪。

這張牌表示你要跟隨自己的心。特別是當別人不看好你，甚至對你說出打擊的話時，這時千萬別被情緒帶著走，反而要很平靜、有耐心的，向對方訴說你的想法，並一一回答他的質疑。小孟老師提醒你，別人對我們的攻擊，有時是給我們機會，傾聽到他人的想法。

C：理解他人。(愚者牌正位)

牌面上的禿子拿著旗子，身旁有一位女超人。

這張牌表示你要懂得他人的需求。當你能設身處地替他人想，並了解他人的觀點時，你就能夠深入對方的內心。當你往這個方向思考，便能做出有利對方的決定，並獲得對方的信任。小孟老師提醒你，當你把自身的主觀放掉，才能傾聽到對方心聲，站在對方角度上思考。

D：有創造力。(權杖六正位)

牌面上的禿子向大家揮手，許多人聚在一起拿著布條。

這張牌表示你要擁有強烈的好奇心。無論碰到首次接觸的新事物，還是非常熟悉的舊議題，請試著先把自己歸零，唯有如此才不會有盲點。當你對事情投入愈多，能看到的細節也會愈多。小孟老師提醒你，儘管改革的過程很辛苦，但當事情漸漸轉好時，你便知道努力很值得。

E：實現夢想。(魔術師正位)

牌面上的禿子拿著一顆包子，要在六合夜巿大啖美食。

這張牌表示你要實現你的夢想。當你對所處的環境感到不滿時，表示是時候要做出改變了。當你在思考或執行目標時，請務必相信自己可以做到。小孟老師提醒你，把自己變得更好是件好事，但仍要評估自身的能力，避免做出賭博的行為，才不會一失足成千古恨。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

韓國瑜韓流小孟塔羅

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