殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽與天王星合相在金錢宮位，可上網賣掉一些用不上的物品，收益會讓你覺得驚喜。某些白羊座會因為副業發展，增加了一些收入，生活稍微寬裕了一些。

感情運方面，金星進入命宮，會是桃花盛開的時期，有許多人對你表示好感。已經有情感對象的白羊座，與喜歡的人先前若有任何不愉快，本週都可以冰釋前嫌，雙方和好如初。

遠行運方面，在遠行宮位的木星脫離不良相位的影響，出遠門旅行會十分愉快，不妨規劃一個旅程，看看外面的風景，或許會思考出不同的可能性。

本週須注意的部分：

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星影響，出門在外容易迷路，駕駛車輛當心發生行車糾紛，此時接到罰單的機率也比較高。乘坐大眾運輸工具通勤容易坐錯車、坐過站。這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，土星與冥王星合相在志業宮位，對工作產生嚴重的倦怠，正面臨轉換跑道的瓶頸，會嘗試做許多新的副業，發展卻都不太穩定。某些白羊座不斷地換工作，會發現目前的就業環境都不太友善。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入秘密宮位，會對某個人產生莫名的好感，此時只能把這份戀慕埋在內心，先觀察對方一陣子。某些金牛座會暫時脫離較為複雜的情感關係，最近的生活感覺比較清爽。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的冥王星有良好連結，會有很多與海外人士交流的機會，認識許多異國的朋友，感覺十分新奇有趣。

工作運方面，太陽進入命宮與天王星合相，在各個領域的表現容易被人看見，會有些非正職的打工機會找上你，可能會抱著好玩的心態去賺一點外快。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星影響，與人的金錢往來會有糾紛，此時當心被熟人詐騙，或是借出去的款項無法追討回來。某些金牛座在人際關係上的花費較多，甚至使你的生活費用超支。

健康運方面，木星落在疾厄宮位，會發現自己不知不覺中發福許多，代謝變得比較緩慢，會考慮開始運動了。太陽進入命宮與天王星合相，注意心血管與內分泌的問題會在此時浮現。

雙子座：

整體運勢：

感情運佳，木星脫離不良相位的影響，此時會與另外一半穩定下來，某些雙子座會在此時踏入婚姻關係，情感狀況會進入新的階段。單身的雙子座會邂逅讓你有好感的對象，感覺這個人是可以託付終身的人。

人際關係方面，金星與水星齊聚人際關係宮位，相位良好，會有許多交際應酬的邀約，與一些朋友見見面。朋友們對你特別大方，會請你吃飯或送你禮物，讓你覺得聚會十分愉快。

本週須注意的部分：

健康運方面，在命宮的火星受到志業宮位的海王星影響，工作有過勞的現象，體力消耗過度，大小病痛容易在此時爆發。此時要當心血光之災，注意意外傷害，會是身體狀況較不理想的時期。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，瑣碎事務的處理不太細緻，使得呈現出來的結果不盡理想。每天都感覺很忙，但工作領域卻始終一團混亂，沒有進展。

金錢運方面，土星、冥王星持續影響著在財務宮位，生活中的每一分鐘都在燒錢，會對於時間與金錢的流失感到焦慮，甚至需要舉債渡日，卻不見有什麼可以增加收入的機會。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運佳，金星與水星進入志業宮位，執行某些文件與事務順利，許多目標都會在此時達成，開始覺得工作比較順遂了，會是在職場上志得意滿的時期。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與天王星呈現合相，會加入一個充滿怪人的社團，認識許多志同道合的新朋友，改變原來的社交型態，會開始覺得生活變得有趣多了。

健康運方面，在健康宮位的木星脫離不良相位的影響，代謝狀況變慢，突然感覺自己嚴重發福，此時可尋求某些新型態的飲食與運動方式，控制自己的健康與身體狀況。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到火星影響，遠行在外生活的巨蟹座會因為時差的關係，作息大亂，精神狀況較差，對環境不適應的壓力可能會導致情緒需要釋放，此時會很想念家鄉的某些小吃。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與土星呈現合相，固守在某些原則與經驗之中，會使得新的戀情無法開始，舊的愛戀又無法忘懷，不論身邊有沒有追求者，對於幸福總是感到悲觀。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的木星脫離不良相位的影響，某個人的出現使你忘卻過去戀情留下的傷痕，與這個人盡情享受戀愛的美好。某些獅子座此時會有懷孕的跡象，這個孩子會為你帶來驚喜。或是會在此時收養寵物。

遠行運方面，金星與水星齊聚遠行宮位，出遠門旅行會很有效率地到想朝聖的地方打卡，同時會遇到合得來的旅伴，甚至因此發展出戀情。某些獅子座會被外國人搭訕，異國豔遇特別多。

工作運方面，太陽與天王星合相在志業宮位，副業經營有成，有些特殊的才能會突然受人矚目，會使你考慮辭掉原來的正職轉業。沒有轉職考量的獅子座，在職場表現鋒芒畢露，會因為某個工作上的表現大出風頭。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的海王星影響，會發現某些人不斷在金錢上佔你便宜，會使你決定要遠離一些酒肉朋友。當心被熟人騙去參加直銷，或是加入斂財的宗教團體，對於這些人際關係感到困擾。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星影響，不論是個資，或是信用卡的使用要特別謹慎，容易被人盜用，損失金錢。與某些人的金錢往來發生糾紛，被欠的款項拿不回來，甚至需要採取法律途徑解決。

處女座：

整體運勢：

金錢運佳，金星與水星齊聚財務宮位，偏財運佳，可試試手氣，有投資習慣的處女座，短線會有不錯的收益。沒有投資習慣的處女座，會因為信用卡累積的紅利，換到你非常想要的東西。

遠行運佳，在遠行宮位的太陽與天王星呈現合相，會很隨興地決定一趟異國旅程，快閃到某個城市，暫時遠離目前的生活圈，轉換心情，享受一個人旅行的樂趣。

家宅運方面，在家宅宮位的木星脫離不良相位的影響，有購屋或賣房需求的處女座，此時非常適合買賣房子，會尋求到理想的物件，或是因為房地產買賣獲得利潤。某些處女座會搬到環境較好的地方生活，開始意識到居住品質的重要性。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到火星影響，在情感關係中的奉獻與犧牲，並沒有獲得對等的回饋，很多時候都處在委屈的位置，會開始想為自己而活，卻造成對方極度的不滿，雙方關係變得緊繃。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，職場的豬隊友太多，爛攤子收拾不完。小人不斷找你麻煩，工作的麻煩程度增加，會是工作非常不愉快的時期。

健康運方面，金星與水星齊聚在疾厄宮位，當心被傳染流感，呼吸系統與喉嚨容易發炎，即便沒有感染感冒，也會因為某些原因引發偏頭痛的問題。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，金星與水星進入感情宮位，相位良好，與喜歡的人有很多對話的機會，兩人關係進展甜蜜，會是情感關係非常愉悅的時期。單身的天秤座會在此時遇到難得一見的知音，雙方有聊不完的話題。

金錢運佳，進入財務宮位的太陽與天王星呈現合相，偏財運佳，投資會有不錯的收益，請見好就收，可在此時獲利了結。沒有投資習慣的天秤座，會接到一筆酬勞豐厚的外快，足以讓你過一陣好日子。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到專業宮位的火星影響，工作程序有嚴重的疏失，專業能力會受到嚴厲的檢視。某些天秤座需要到外地出差，執行一個棘手的任務，只許成功、不許失敗，會是工作壓力非常大的時期。

家宅運方面，在家宅宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，家庭的責任與重擔會落在你身上，感覺很辛苦。某些天秤座與家人關係不太理想，長期處在冷戰狀態。居住品質也不是太理想，感覺住家附近治安不太安寧。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與天王星合相，長期不適的原因會在此時答案揭曉，心血管與內分泌的問題要特別注意。工作壓力較大，會有睡眠障礙。

天蠍座：

整體運勢：

工作運佳，水星與金星進入工作宮位，思慮清晰，工作效率好，很輕鬆地完成許多事務，可以準時下班。某些天蠍座目前正在成果驗收階段，表現受到肯定，在職場上受人矚目。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，會是手頭十分寬裕的時期，有許多金錢可以揮霍。但在財務宮位的火星受到海王星影響，此時也容易亂花錢，買一些不太需要的東西囤積。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到慾望宮位的火星影響，在還沒有心理準備的情況下，容易先性後愛，與某個人交往看看。此時會覺得靈性與肉慾無法平衡，雙方比較像炮友，沒有戀愛的愉悅。

健康運方面，水星與金星齊聚健康宮位，會是容易著涼感冒的時期。注意呼吸系統與喉嚨的問題。在疾厄宮位的火星受到海王星影響，當心血光之災，常因為恍神造成意外傷害。此時也會是急性疾病感染的高峰期，嚴重的話甚至要動手術治療。

交通運方面，在交通宮位的土星與冥王星呈現合相，長期使用的交通工具故障，必須改變通勤方式，感覺很不習慣。某些天蠍座最近不斷接到罰單，或是與人發生行車糾紛，甚至必須尋求法律途徑解決。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入工作宮位，與天王星合相，危機處理得宜，反而因禍得福，麻煩的任務成為令人矚目的戰績。某些射手座會開發出新的副業，不斷地發展擴張，此時會身兼數職，增加收入。

感情運方面，金星與水星進入戀愛宮位，會是桃花盛開的時期，有許多人會對你表示好感。不過由於在感情宮位的火星受到海王星影響，有伴侶的射手座，與另一半對於家庭的看法有些分歧，可能因此有些不愉快。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星持續呈現合相，過去揮霍的生活，造成現在經濟捉襟見肘的處境，必須開始縮衣節食了。某些射手座必須要多兼幾份差，以及開發新的副業發展，才能平衡支出。

健康運方面，太陽進入健康宮位與天王星合相，工作有些過勞，此時要注意內分泌與心血管方面的問題。同時木星落在命宮的影響，代謝狀況變差，有嚴重發福的狀況，飲食要開始把關了。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，居家狀況不安寧，會被鄰居的噪音嚴重干擾。與家人之間會有許多誤會難以排解，家庭氣氛不佳，容易一言不合就吵起架來。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與太陽呈現合相，與喜歡的人進展迅速，兩人會對未來有共識。某些摩羯座會在此時有懷孕害喜的跡象，或是會收養寵物，新的小生命會讓你感到驚喜。

家宅運方面，金星與水星進入家宅宮位，有搬家需求的摩羯座，此時會尋求到非常好的物件，並在此時有效率的搬家與安居。沒有搬家需求的摩羯座，此時也會換掉一些舊傢俱與家電，居家生活煥然一新。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到溝通宮位的海王星影響，職場謠言滿天，身邊已經不知還可以信任誰。某些摩羯座在工作領域與許多人溝通不良，還不如自己執行比較有效率。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到火星影響，不論是開車或是旅行，容易迷路，通勤當心搭錯車或坐過站，開車發生行車糾紛或是被開罰單的機率高，這段期間要特別注意交通安全。

健康運方面，在健康宮位的火星受到海王星影響，工作有過勞的現象，每天都感覺很疲倦。注意血光之災，當心發生意外傷害。此時也特別容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢：

旅行運佳，水星與金星進入旅遊宮位，此時出門旅行，會享受高規格的食宿待遇，交通或住宿升等。在旅程中會有機會遇到聊得來的旅伴，甚至發展出一段特別的戀情。

工作運方面，水星與金星進入面試宮位，會是面試新工作非常順利的時期，很快就能確定錄取進入理想的單位。不需要尋求新工作的水瓶座，洽談任何合約皆可充分斡旋，順利簽約，相關事宜進行得很有效率。

家宅運方面，進入家宅宮位的太陽與天王星呈現合相，會暫時尋求到一個還不錯的棲身之所，你將短暫地在這個地方生活，等待一個任務完成，或是一些事情處理完畢，才能回家。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星影響，發生這麼多不愉快與爭執，對一個人的戀慕也被磨損，此時會無法確定是否還愛著眼前的這個人，然而與對方的關係已經成為一種習慣，無法想像沒有對方的生活。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到火星影響，會不計任何代價把錢花在戀愛對象、小孩、或寵物身上。此時也很容易被情緒勒索，或是被人欺騙，花錢之前請冷靜思考這些花費是否必要。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，在志業宮位的木星脫離不良相位的影響，會有許多合作計畫與資源找上門。某些雙魚座會發展出一個副業，經營有成，此時會有許多收益進帳，會因此考慮轉換跑道。

金錢運佳，金星與水星齊聚金錢宮位，收入有增加的趨勢，手頭比較寬裕，會想買些奢侈品，或享受昂貴的美食。某些雙魚座會開始有理財意識，將目前多出的資金收益做些規劃，強迫自己把錢存下來。

面試運方面，進入面試宮位的太陽與天王星呈現合相，有些不為人知的才能被人挖掘出來，會突然被挖角到過去想像不到的領域工作。某些雙魚座無心插柳的作品會突然爆紅，成為媒體與網路上討論的焦點。

本週須注意的部分：

感情運方面，在命宮的海王星受到火星影響，此時爛桃花較多，即便有了穩定的情感關係，依然會有許多人對你表示好感。甚至無端招惹上瘋狂又恐怖的追求者。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，附近鄰居在整修房子，嚴重打擾到你的居家安寧。與家人的關係會因為一些誤會，而產生爭執，可能因此負氣離家。

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