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好想走進他的心！透視12星座的心門有多厚？

2019-04-18 10:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

面對愛情，12星座的心門到底有多厚？要如何才能打開這道門，走入他的心裡呢？別急，科技紫微網準備了透視鏡，為大家詳細解析一番。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊座：草編門

牡羊座的人熱情奔放，對愛情坦率直接，沒有什麼反覆和繞彎。他的心門就如同一道草編門，用火一般的熱情就能輕易打開。別跟他玩心眼，擁有一顆真誠、熾熱的心很重要。能夠陪他一起玩鬧，一起吃喝，一起奮鬥，夠嗨又夠拼，他的心門就將為你敞開。

　

金牛座：銅門

金牛座的心門就像那銅牆鐵壁，想要敲開可不容易。他的心中有一整套看人、選人的標準，你要拿出真心實意來，既要有不低的顏值，又要善良踏實；既要體貼柔和，又要務實有麵包。如此才有機會敲開他的這扇銅門，讓他逐漸打開心扉。

　

雙子座：解碼保險門

雙子座的人愛說愛笑，看似不難攻破他的心門。實際上呢，他的鬼點子不少，心門虛虛實實，看似容易打開，底子裡卻有頗強的硬度和厚度。你必須要明白他的真實想法和用意，要足夠理解他，又要能聊到一起，還能互相交心。這樣軟硬兼施，才有機會走進他的心裡。

　

巨蟹座：防水閘門

巨蟹座的人很是善解人意，可他的心門卻如同一道鐵門般時常緊閉。他們對人對事小心翼翼，時時防備著。想要敲開他的心門，得做好長期攻堅戰的準備。你必須對他真的關心、真的為他著想，還要對他有需求。路遙知馬力，用時間來證明真心與用心，方有機會走進他的心裡。

　

獅子座：布簾門

獅子座的人熱情豪爽，敢愛敢恨。只要有人敢來敲門，他多是來者不拒。最好的方法是掀開門簾，卻又對他欲擒故縱，挑起他的好奇心與征服慾，讓他想要掌控卻又難以掌控。這樣的你讓他覺得有意思，便多半會很快敞開心房。

　

處女座：金鑄門

追求完美、又很在乎形象的處女座，他們的心門可不是一般的材質，非得是由堅不可摧的黃金鑄造才行。想要叩開他的這扇金門，你不能蠻幹，得智取。除了人前人後表現得體，還得對他專心一意，積極追求，任他挑理。當他的追求者，就要捧著一顆真心，不急不徐，一路追到底。

　

天秤座：鋁門

天秤座的人內心搖擺，總想要追求安穩。他的心門是一道鋁門，常被敲出聲響，卻不輕易打開。即使打開了，一碰到風吹草動又會自動關上。他需要被欣賞、被關心、被肯定、被捧在手心裡；對方必須真心覺得他好，能長期帶給他溫暖。這樣才有機會讓他打開心房，接受戀情。

　

天蠍座：塑膠門

天蠍座的人表面冷漠，骨子裡卻深情而浪漫。他的心門就像塑膠，看似堅硬，實則柔韌有彈性。只要你能讀懂他，看透他內心的孤獨，而又能理解他、護著他、幫著他，不僅能給他驚喜，也能給他實質的助力，他就不難敞開心扉，流露出萬般柔情。

　

射手座：紙門

射手座的愛情很純粹。他們不玩心機，不做暗箭傷人的狠事。只要能跟他玩到一起、說到一起、想到一起，心就不難走到一起。他的心門就是一扇紙門，只要你願意跟他分享和分擔，就能輕易攻破這道門。當然，他的這扇門打開容易，糊上、關上也很快，須得好好珍惜，用心呵護。

　

摩羯座：防火鐵門

一板一眼、保守懷舊的摩羯座，有著一扇堅硬的心門。它不易被攻破，又如同鋼鐵一般厚重而牢固。其實，他只是看起來嚴肅有距離，內心卻極渴望被人關注、溫暖、擁抱。只要信他、敬他、愛他，主動親近他，給他足夠的安全感，再堅硬的心門也會慢慢被開啟。

　

水瓶座：木門

不走常路的水瓶座，對人可以不設防，也可以拒之於千里。他與人交往相處全憑感覺，那扇心門就像一扇木門，若是志趣相投的人、欣賞他的人，並不難敲開；若是讓他感覺無趣、無感的人，強攻也是徒勞。

　

雙魚座：玻璃門

雙魚座的人有著一顆玻璃心，敏感、脆弱、易碎。這樣的一扇玻璃門，你若用力過猛，結果就是砸了一地的玻璃碎片，雙雙受傷；若站在門外窺視，又看不清、辨不明、進不去。想要走進他的心裡，你得小心照顧他的情緒，用心傾聽他的心聲，陪他哭，陪他笑，陪他一起做夢。

　

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