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心靈空巢期降臨？這五種人中年後易陷入孤獨

2019-04-18 16:36聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你是否也聽說過，人到中年容易感到孤獨？孩子大了，朋友各自忙碌，茫茫人海中竟然找不到一個人說說話……這就是所謂的空巢期了。下面科技紫微網就來幫大家分析，哪些命格在中年後易產生孤獨感？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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天機星

前路漫漫無人陪伴，孤獨之感油然而生。

本就容易想太多的天機星命格者，步入中年後特別容易陷入迷茫。思考人生意義，擔心兒女幸福，害怕失去家人，憂傷人生路長無人陪伴……總之腦中充斥著各種各樣奇奇怪怪的問題。又因為不敢對伴侶、家人訴說這種憂心，孤獨之感便油然而生。其實，人生活在當下就好，許多問題都是自己的心境造成，想得太多太深才會讓你陷入孤苦。

　

天梁星

說理無人聽，自言自語好孤獨。

天梁星命格的人愛講話、愛說教、又愛心氾濫，如果不能做這些事就會很難受。到了中年，他們更想要跟身邊的人分享人生經歷和經驗，希望自己的滿腹想法有人傾聽，來幫助自己確認存在感。若是找不到傾聽的對象，他們就會產生空虛感和孤獨感。其實解決這問題不難，學習獨處，學習和自己的心靈對話，孤獨感就會逐漸減低。

　

七殺星

年輕時朋友滿天下，如今朋友在何方？

七殺星命格者講義氣，有擔當，容易與人稱兄道弟，年輕時可謂朋友眾多。可是一旦拼起事業，七殺命格者便會以衝鋒陷陣之姿，獨自不停往前衝，完全忘記了旁邊的戰友。等到步入中年，事務漸漸沒那麼忙碌，這才發現昔日的好友也都各自有各自的生活，連想找個人說說話也找不到，原來自己是這麼孤獨。沒關係，再找事情讓自己忙碌起來，也就會忘記孤獨了。

　

武曲星

滿心抱負無處施展，好傷感。

武曲星是寡宿之星，此命格者本就孤傲，容易產生孤獨寂寞的心境。步入中年後，滿懷抱負無處施展，人生理想一一破滅，於是更容易陷入深深的感傷與孤獨感之中。此時不妨跑跑步、健健身，或是寄託於宗教信仰，可以減緩憂鬱情緒，尋找到心靈的支柱。

　

太陰星

憂苦增多，人生真是空虛。

太陰星命格者想像力豐富，多愁善感。此種人容易悲觀，或陷入顧影自憐的情境中。步入中年後，孩子和你距離越來越遠，人生中也開始見識到各種境遇，悲歡離合，大起大落……這些情況導致你產生各種愁苦、鬱悶的情緒，變得孤獨寡歡。可以多藉由親友或社會團體的支持鼓勵，學著訴苦與轉換心情，幫助你度過心靈空巢期。

　

步入中年不過是人生中的一個階段，孤獨感其實也能轉化為正能量。只要學會享受並運用孤獨，心靈就會變得更加強大！

　

【延伸閱讀】

紫微論命，人生下半場重要提點

峇里島秘曆，解析你晚年的生活

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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