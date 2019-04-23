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【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

人生不可能一帆風順，即使是日常生活，小困難小挫折什麼的也是在所難免。科技紫微網現在用塔羅來為你占卜一下，你最近需要避開哪種麻煩事？

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我目前要避開什麼麻煩？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：愚人

你會在夢想方面的事務上遇到一些麻煩事。追根究底，最有可能的情況就是你慾望太大，被誘惑迷了雙眼。要學會堅持初心，砥礪前行，才能夠撥開雲霧見青天。

　

選牌2：女祭司

最近，感情方面的事或許會讓你傷透腦筋。你會對於某一位異性的態度搖擺不定，連自己都不知道那是不是喜歡，因此也導致你工作心神不寧，麻煩頻出，需要用自制力來克服。

　

選牌3：戀人（逆位）

對熱戀中的你來說，最近情感方面確實容易遇到一些麻煩事。你和另一半之間的溝通可能不夠順暢，甚至開始互相猜疑。只有心平氣和去溝通，才能化解這樣的局面。

　

選牌4：倒吊者

最近你可能會面臨一個有點棘手的大難題，那就是魚和熊掌不可兼得，你只能捨棄一個、選擇一個。在過程中免不了會經歷心碎的感覺，但是請你相信，暫時的犧牲是為了今後更大的幸福。

　

選牌5：節制

你近日在人際關係方面會遇到一些麻煩事。和他人之間的相處有些不和，甚至可能感覺處處被人刻意挑剔中傷。此時唯一的方法就是以正念面對，持續下去，你就會被大家認可。

　

選牌6：太陽（逆位）

最近在健康方面可能會有些不適，例如季節變換時的感冒等。由於身體的感受不佳，事業或學業上也會因此而受到影響。多學習和關注養生之道，將有助於提升你的整體調適力。

　

【延伸閱讀】

感情遇難關？線上抽牌解未來

直擊！紫月塔羅預言5年後的你

　



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