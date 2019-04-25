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常說「我無所謂」內心卻在鬧彆扭的5星座

2019-04-25 14:06聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有的人外表看上去酷炫，灑脫，常把「無所謂」掛在嘴邊，其實內心深處一直在鬧彆扭，一發生什麼風吹草動，就會胡思亂想。有哪些星座最像這樣呢？讓我們跟隨科技紫微網一起來看看吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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天蠍座

天蠍座的人態度總是雲淡風輕，好像什麼都不在乎的樣子，其實他們活得比別人還糾結。尤其是在感情面前，天蠍是格外脆弱的，任何一點小事都能使他們窩囊半天。只因為他們不肯顯露悲傷，所以看起來才會如此酷炫吧！

　

獅子座

獅子也是那種藏得特別深的人。別看他們平時傲視群雄，一副鋼鐵戰士的樣子，其實內心也有自己的脆弱點。在無人處，有時眼淚不由自主就會流下來。只是他們習慣於保持堅強的外表，把痛苦和悲傷留在心底，讓別人猜不到他們也是有弱點的。

　

雙子座

在外人看來，雙子似乎特別的沒心沒肺。他們灑脫、淡然，好像永遠可以揮揮手不帶走一片雲彩。但熟悉他們的人就知道，雙子哪有那麼勇敢，不過是強忍著沒流出淚水，佯裝灑脫罷了。

　

水瓶座

水瓶座的人喜歡口是心非。他們總是把最好的一面展現給別人，貌似什麼都懂，什麼都無所謂。其實他們內心超級糾結的，甚至有時候可能受一點委屈就會受不了，只不過這些你都沒有發現罷了。

　

金牛座

對待感情，金牛向來是一副無所謂的樣子，好像自己已經勝券在握了。然而內心深處他們其實沒那麼灑脫，一旦發生什麼風吹草動，他們心裡就開始緊張得半死，深怕對方會離開自己。

　

【延伸閱讀】

北歐神諭，預知他如何看待你

靈能鑒定，揭穿他的假仙態度

　



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