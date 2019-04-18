老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

2019-04-18 09:02 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Pixabay 分享 facebook 在紫微雙星組合的基本介紹中，我們提到了雙星的「物理變化」，也就是兩個主星各自所擁有的原本星性同時忠實地呈現。但是有些雙星組合中的特質，並不是「1+1=2」這種淺顯的基本邏輯可以解釋的，我們稱之為「化學變化」。因此在每一組雙星組合的個別介紹中，也將依照相同的邏輯來說明。

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天同天梁的物理變化

天梁

如果要用一個字來形容天梁這顆主星，「老」應該是最適合的代表字。(這應該會讓天梁坐命的女性群情激憤!)

無關年紀，即便在童稚時期，身軀中的「老靈魂」就會讓天梁呈現出一種懂事聽話、少年老成的特質。再加上具有獨特的「老人緣」，天梁常深得長輩們的疼愛。而這些長輩並不限於家中有血緣關係的長者，天梁出門在外也會對其他的長者展現獨特的吸引力。這種無代溝的感覺與相處，常讓天梁擁有許多忘年之交。既然深得長輩們的喜愛，自然容易獲得長輩們的資源與協助，因此天梁又稱為「蔭星」(庇蔭)也就不足為奇了。

不僅個性呈現超齡的成熟，許多天梁在外貌長相上也呈現超齡的現象。明明只有二十來歲，卻看似三十好幾，再加上少年老成及世故的言行舉止，讓天梁在外在呈現上吃了許多悶虧。但是這種劣勢在接近中年後有了逆轉的機會: 天梁在外貌上的變化不大(另一種說法叫做「老起來等」)，因此在其他人中年過後外貌呈現較大變化時，天梁反而像是擁有「凍齡」的優勢，讓他人嘖嘖稱奇、羨慕不已。

而天梁的「蔭星」特質是雙向的，既接受別人的庇蔭，也提供他人庇蔭。因此天梁「利他」、「助人」的特質是非常明顯的，人生的順位也常排在「利己」之前。通常天梁的物慾較低、心軟善良，對於崇尚自然、淡泊豁達的老莊思想有著較強的共鳴。

與太陰、天同同為追求和諧、利他的星群，天梁亦有不喜表態、不喜歡製造衝突的特質，但是天梁並不像太陰、天同那麼注重感情。在情感上，天梁較為理性與被動、不積極，也因此被賦予了「孤」的特質。這個「孤」代表了自己比別人清高的傲氣，不肯輕易低頭、不認輸、不服輸、不妥協。也正因為天梁不喜歡製造衝突，當天梁發現彼此的觀念、理念不合時，就會隔出一道「安全距離」來避免傷害與衝突。因此，「讓我清淨過日子」就是許多天梁常掛在嘴邊的期望。話中真正的意思就是「我不去煩你，你也不要來煩我」!

身軀中的「老靈魂」雖然成就了天梁的優點，但其實也是缺點所在。「固執」讓天梁容易固守己見，不容易接受新的觀念與做法。就算是熱心地幫助他人，也是堅持自己認為正確的做法或原則，而非考慮他人的需求。好為人師的特質，常會以長者的姿態對人說教、曉以大義。聽者如果默不作聲，天梁就會認為對方虛心受教，因此說得更多而欲罷不能。聽者如果出言反駁，更會激發天梁好辯、不認輸的特質；到頭來成了辯論大會，而失去原有的焦點。無論是哪一種狀況，都讓天梁坐實了嘮叨、多話、囉嗦、古板的負面特質。

也因為以上的特質，一般認為天梁並不適合當老闆，在爾虞我詐的商場上征戰。主要原因在於: 商場上將本求利、利己導向的思維與天梁的本性有所衝突。再者，天梁總認為出發點的良善就應該要有好的結果，欠缺經營事業與領導統御所需要的彈性與手段。

天同

作為十四主星中個性最溫和的一顆星，天同的溫和善良、待人誠懇、善體人意，讓天同擁有不錯的人緣，甚至是異性緣；與個性最強的七殺形成強烈的對比。自古以來天同被視為福星，也和其以和為貴、不喜歡與人競爭的特質有關: 不喜歡競爭、避免製造衝突，自然就減少被攻擊的機會，成為他人願意親近的對象。「和氣」不見得能讓天同生財，但是帶來好人緣，「福氣」自然就會較他人為多。

另一個「福氣」的來源是天同的生活態度: 生性喜歡悠閒輕鬆、舒適自在的生活方式。能夠坐著就絕不站著(如果能夠躺著，那就更好了)，無論處在什麼環境，天同總會找到一個最舒適的姿態待著。因此「隨遇而安」成為天同的最佳座右銘。比起一票強勢主星為名、為利、為追求自我而跟自己過不去，天同與世無爭、自得其樂的生活態度，的確為自己多製造了一些「享福」的機會。

和太陰類似，天同的特質中帶有童稚之心: 喜歡幻想、帶有浪漫的情懷；無論年紀多大，大都仍保有赤子之心。但是這個「赤子之心」其實也意味著心性如孩童般的倚賴、懶散與不積極。 「與世無爭」的背後真正原因其實是「懶得爭」；「隨遇而安」的背後其實是「無力開創」、「無力改變」，只好有什麼就接受什麼；「人緣好」的背後真正原因也可能是其他人認為天同「不具競爭力」、「不會造成對自身利益的危害」(反正天同不是不會做，就是懶得做)。

「感情問題」常是天同最大的罩門，或是一生難解的課題。由於對感情有很深的期待，一旦遇上了心儀的對象，原本一派悠閒自若的心境就完全走樣。沒有衝勁、安於現狀、不喜競爭的特質，產生了單戀、暗戀、苦戀；心軟、見不得人受苦、優柔寡斷的特質，往往讓自己被動地陷入多角關係而難以掙脫。星性中的童稚之心，常讓自己無法以成熟穩重的態度來面對及處理感情問題。原本想要左右逢源，但是常發生的狀況卻是自己左思右想、左支右絀，最後陷入了左右為難的困境。

天同的父母宮必然有武曲星，也意味著父母對天同而言比較像是提款機，提供生活中一切的物質所需(當然也包括錢)。從另一個角度來看，如果沒有勤奮努力賺錢的父母，又怎麼有能力養出「隨遇而安」、「與世無爭」的天同子女呢?

天同天梁的化學變化

性情溫和又隨遇而安的「福星」，加上少年老成、深受長輩疼愛的「蔭星」，若要論是否比別人「好命」，天同天梁勝出的機率應該比其他人高出許多。

少了太陰、巨門心事暗藏的特質，天同天梁不似其他的天同組合(天同巨門、天同太陰)那麼封閉，也展現了天同天梁好人緣的一面: 個性隨和、細心有耐性、斯文有禮，既會看臉色，也隨時都有好臉色相應，任誰都願意來親近與交往。

個性中有著天梁「老」(老成)的一面，當然也有天同「小」(童稚)的一面；再加上天梁軍師級的聰明，天同天梁既有高度智慧的思考謀略，也有青春浪漫的多情。但是天同與天梁畢竟是靜守之星，被動與保守的特質並不擅也不喜與人正面交鋒，在衝刺力與活動力較弱的情況下，工作傾向於幕後推演的幕僚人才，行事作風則奉「躺著比較不會中槍」為最高指導原則，避免成為「棒打出頭鳥」的受害者。

但是如果因此就認為天同天梁是弱者、好欺負，那麼可能就會踢到鐵板了! 個性中的深思熟慮、老謀深算，在柔順溫和外表的包裝下，是外人很難察覺的另一面。即便已察覺對方心懷不軌或是有意欺瞞，天同天梁的外表仍是一派溫和以對，但是內心早已了然於心；要不要出招應對或是讓對方知難而退，只在他(她)的一念之間。

但是畢竟受到天同的影響，遇到感情的事還是會方寸亂矣，老謀深算的從容會弱化成為六神無主的慌亂。而天梁的「孤」與「固執」，在與他人深入相處之後，也會不經意地流露在天同天梁的處事風格中。就像是一顆包裹著甜美糖衣的巧克力，只有咬下之後才會知道裡頭藏著的是甜膩的太妃糖，還是濃烈的白蘭地!

職場的伯樂與千里馬

在職場上天同天梁最適合跟隨命宮主星為天府的主管。主管對於行事效率的要求，會讓天同天梁修正「還在構思規劃」的溫吞風格，並且具有獨立作業能力。主管只管大方向的行事風格，需要天同天梁的細心與耐性來補足。天同天梁也要體認主管雖然看似大意，但是相當注重風險控管與資源的妥善利用；必須加強自己綜觀全局、面面俱到的能力。

天同天梁最適合帶領命宮主星為紫微破軍、紫微、破軍的部屬。只要天同天梁充分授權，部屬不畏艱難與行動力，可以補足主管執行力與決斷力不足的缺點。而天同天梁也要能夠調整「好為人師」的管理風格，訂立大方向及目標即可，並落實賞罰分明的管理原則。對於部屬的不耐煩與挑釁要有更多的包容與自信。

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