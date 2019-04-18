親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

傅崐萁炒股案入獄206天今出獄 與妻相擁身形明顯消瘦

國師唐綺陽預言郭台銘選總統成真 斷言韓國瑜未來會…

老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

2019-04-18 09:02聯合新聞網 普羅米修士

圖／Pixabay
圖／Pixabay
分享
在紫微雙星組合的基本介紹中，我們提到了雙星的「物理變化」，也就是兩個主星各自所擁有的原本星性同時忠實地呈現。但是有些雙星組合中的特質，並不是「1+1=2」這種淺顯的基本邏輯可以解釋的，我們稱之為「化學變化」。因此在每一組雙星組合的個別介紹中，也將依照相同的邏輯來說明。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

天同天梁的物理變化

天梁

如果要用一個字來形容天梁這顆主星，「老」應該是最適合的代表字。(這應該會讓天梁坐命的女性群情激憤!)

無關年紀，即便在童稚時期，身軀中的「老靈魂」就會讓天梁呈現出一種懂事聽話、少年老成的特質。再加上具有獨特的「老人緣」，天梁常深得長輩們的疼愛。而這些長輩並不限於家中有血緣關係的長者，天梁出門在外也會對其他的長者展現獨特的吸引力。這種無代溝的感覺與相處，常讓天梁擁有許多忘年之交。既然深得長輩們的喜愛，自然容易獲得長輩們的資源與協助，因此天梁又稱為「蔭星」(庇蔭)也就不足為奇了。

不僅個性呈現超齡的成熟，許多天梁在外貌長相上也呈現超齡的現象。明明只有二十來歲，卻看似三十好幾，再加上少年老成及世故的言行舉止，讓天梁在外在呈現上吃了許多悶虧。但是這種劣勢在接近中年後有了逆轉的機會: 天梁在外貌上的變化不大(另一種說法叫做「老起來等」)，因此在其他人中年過後外貌呈現較大變化時，天梁反而像是擁有「凍齡」的優勢，讓他人嘖嘖稱奇、羨慕不已。

而天梁的「蔭星」特質是雙向的，既接受別人的庇蔭，也提供他人庇蔭。因此天梁「利他」、「助人」的特質是非常明顯的，人生的順位也常排在「利己」之前。通常天梁的物慾較低、心軟善良，對於崇尚自然、淡泊豁達的老莊思想有著較強的共鳴。

與太陰、天同同為追求和諧、利他的星群，天梁亦有不喜表態、不喜歡製造衝突的特質，但是天梁並不像太陰、天同那麼注重感情。在情感上，天梁較為理性與被動、不積極，也因此被賦予了「孤」的特質。這個「孤」代表了自己比別人清高的傲氣，不肯輕易低頭、不認輸、不服輸、不妥協。也正因為天梁不喜歡製造衝突，當天梁發現彼此的觀念、理念不合時，就會隔出一道「安全距離」來避免傷害與衝突。因此，「讓我清淨過日子」就是許多天梁常掛在嘴邊的期望。話中真正的意思就是「我不去煩你，你也不要來煩我」!

身軀中的「老靈魂」雖然成就了天梁的優點，但其實也是缺點所在。「固執」讓天梁容易固守己見，不容易接受新的觀念與做法。就算是熱心地幫助他人，也是堅持自己認為正確的做法或原則，而非考慮他人的需求。好為人師的特質，常會以長者的姿態對人說教、曉以大義。聽者如果默不作聲，天梁就會認為對方虛心受教，因此說得更多而欲罷不能。聽者如果出言反駁，更會激發天梁好辯、不認輸的特質；到頭來成了辯論大會，而失去原有的焦點。無論是哪一種狀況，都讓天梁坐實了嘮叨、多話、囉嗦、古板的負面特質。

也因為以上的特質，一般認為天梁並不適合當老闆，在爾虞我詐的商場上征戰。主要原因在於: 商場上將本求利、利己導向的思維與天梁的本性有所衝突。再者，天梁總認為出發點的良善就應該要有好的結果，欠缺經營事業與領導統御所需要的彈性與手段。

天同

作為十四主星中個性最溫和的一顆星，天同的溫和善良、待人誠懇、善體人意，讓天同擁有不錯的人緣，甚至是異性緣；與個性最強的七殺形成強烈的對比。自古以來天同被視為福星，也和其以和為貴、不喜歡與人競爭的特質有關: 不喜歡競爭、避免製造衝突，自然就減少被攻擊的機會，成為他人願意親近的對象。「和氣」不見得能讓天同生財，但是帶來好人緣，「福氣」自然就會較他人為多。

另一個「福氣」的來源是天同的生活態度: 生性喜歡悠閒輕鬆、舒適自在的生活方式。能夠坐著就絕不站著(如果能夠躺著，那就更好了)，無論處在什麼環境，天同總會找到一個最舒適的姿態待著。因此「隨遇而安」成為天同的最佳座右銘。比起一票強勢主星為名、為利、為追求自我而跟自己過不去，天同與世無爭、自得其樂的生活態度，的確為自己多製造了一些「享福」的機會。

和太陰類似，天同的特質中帶有童稚之心: 喜歡幻想、帶有浪漫的情懷；無論年紀多大，大都仍保有赤子之心。但是這個「赤子之心」其實也意味著心性如孩童般的倚賴、懶散與不積極。 「與世無爭」的背後真正原因其實是「懶得爭」；「隨遇而安」的背後其實是「無力開創」、「無力改變」，只好有什麼就接受什麼；「人緣好」的背後真正原因也可能是其他人認為天同「不具競爭力」、「不會造成對自身利益的危害」(反正天同不是不會做，就是懶得做)。

「感情問題」常是天同最大的罩門，或是一生難解的課題。由於對感情有很深的期待，一旦遇上了心儀的對象，原本一派悠閒自若的心境就完全走樣。沒有衝勁、安於現狀、不喜競爭的特質，產生了單戀、暗戀、苦戀；心軟、見不得人受苦、優柔寡斷的特質，往往讓自己被動地陷入多角關係而難以掙脫。星性中的童稚之心，常讓自己無法以成熟穩重的態度來面對及處理感情問題。原本想要左右逢源，但是常發生的狀況卻是自己左思右想、左支右絀，最後陷入了左右為難的困境。

天同的父母宮必然有武曲星，也意味著父母對天同而言比較像是提款機，提供生活中一切的物質所需(當然也包括錢)。從另一個角度來看，如果沒有勤奮努力賺錢的父母，又怎麼有能力養出「隨遇而安」、「與世無爭」的天同子女呢?

天同天梁的化學變化

性情溫和又隨遇而安的「福星」，加上少年老成、深受長輩疼愛的「蔭星」，若要論是否比別人「好命」，天同天梁勝出的機率應該比其他人高出許多。

少了太陰、巨門心事暗藏的特質，天同天梁不似其他的天同組合(天同巨門、天同太陰)那麼封閉，也展現了天同天梁好人緣的一面: 個性隨和、細心有耐性、斯文有禮，既會看臉色，也隨時都有好臉色相應，任誰都願意來親近與交往。

個性中有著天梁「老」(老成)的一面，當然也有天同「小」(童稚)的一面；再加上天梁軍師級的聰明，天同天梁既有高度智慧的思考謀略，也有青春浪漫的多情。但是天同與天梁畢竟是靜守之星，被動與保守的特質並不擅也不喜與人正面交鋒，在衝刺力與活動力較弱的情況下，工作傾向於幕後推演的幕僚人才，行事作風則奉「躺著比較不會中槍」為最高指導原則，避免成為「棒打出頭鳥」的受害者。

但是如果因此就認為天同天梁是弱者、好欺負，那麼可能就會踢到鐵板了! 個性中的深思熟慮、老謀深算，在柔順溫和外表的包裝下，是外人很難察覺的另一面。即便已察覺對方心懷不軌或是有意欺瞞，天同天梁的外表仍是一派溫和以對，但是內心早已了然於心；要不要出招應對或是讓對方知難而退，只在他(她)的一念之間。

但是畢竟受到天同的影響，遇到感情的事還是會方寸亂矣，老謀深算的從容會弱化成為六神無主的慌亂。而天梁的「孤」與「固執」，在與他人深入相處之後，也會不經意地流露在天同天梁的處事風格中。就像是一顆包裹著甜美糖衣的巧克力，只有咬下之後才會知道裡頭藏著的是甜膩的太妃糖，還是濃烈的白蘭地!

職場的伯樂與千里馬

在職場上天同天梁最適合跟隨命宮主星為天府的主管。主管對於行事效率的要求，會讓天同天梁修正「還在構思規劃」的溫吞風格，並且具有獨立作業能力。主管只管大方向的行事風格，需要天同天梁的細心與耐性來補足。天同天梁也要體認主管雖然看似大意，但是相當注重風險控管與資源的妥善利用；必須加強自己綜觀全局、面面俱到的能力。

天同天梁最適合帶領命宮主星為紫微破軍、紫微、破軍的部屬。只要天同天梁充分授權，部屬不畏艱難與行動力，可以補足主管執行力與決斷力不足的缺點。而天同天梁也要能夠調整「好為人師」的管理風格，訂立大方向及目標即可，並落實賞罰分明的管理原則。對於部屬的不耐煩與挑釁要有更多的包容與自信。

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

【塔羅】你的生活裡 將迎來特別的好運？

2019-04-18 08:46

每日星座運勢／處女在變動中求發展 財運好壞參半

2019-04-18 00:00

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

殺破狼周運勢／白羊經營副業收入增 金牛容易惹上爛桃花

2019-04-14 00:00

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

桃花運明明很旺 婚姻卻不順的5面相

2019-04-12 16:24

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:37

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

梧桐塔羅占卜：你容易被愛情牽著走嗎？

2019-04-06 08:58

4月最好運的星座TOP4 這星座有機會名利雙收

2019-04-05 16:09

牡羊馬後炮、射手太過吵鬧 12星座職場誰最容易被討厭

2019-04-05 11:01

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45

12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11

【最多人問的關鍵字】如何才能找到自己的真命天子（女）？

2019-04-03 15:45

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23

小心月底吃土！心情不好就想亂花錢的5個星座

2019-03-29 10:54

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22
看更多

熱門文章

逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

2019-04-17 18:52

薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴

2019-04-17 11:28

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

陸團回流 遊覽車司機、導遊爆人力荒

2019-04-18 01:16

「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕

2019-04-17 10:49

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救

2019-04-17 12:32

日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味

2019-04-17 15:32

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運

2019-04-17 13:53

吳德榮：今白天暖熱 明起出門備雨具

2019-04-18 07:27

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

每日星座運勢／處女在變動中求發展 財運好壞參半

2019-04-18 00:00

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

新高！電動自行車去年10死、3292傷

2019-04-18 00:38

寄錢回家還存錢自費上課 緬甸僑生翻糖蛋糕獲獎　

2019-04-17 22:35

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51

IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣

2019-04-17 12:41

陸團回溫／消費力不若以往 高雄必遊

2019-04-18 01:19

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

驚！電動自行車事故去年10死、3292傷 史上新高

2019-04-17 10:41

上班族壓力大 心理師教你做對一件事轉化焦慮

2019-04-18 07:39

漫威迷再衝一波！小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39

婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51

單車開放載幼童 朝野有共識

2019-04-18 00:38

大阪燒+炸雞! 肯德基全新「柴魚舞浪大阪燒脆雞」限定登場

2019-04-17 20:22

「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴

2019-04-17 11:21

日本年銷10萬個「神戶半熟蛋糕」 限時快閃誠品南西「＆Kobe」展

2019-04-17 15:24

綜合維他命不是每天狂塞就好！你應該知道怎麼選

2019-04-17 10:34

台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top