每日星座運勢／雙魚冤家宜解不宜結 適合徹夜長談

2019-04-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-30

牡羊座

學會與人分享。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然覺得距離好遙遠。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

財運：★★☆☆☆

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00薰衣草紫

開運方位：東北方向

金牛座

消費一定要理性，有計劃使用才不會造成拮据現象。

整體運：★★☆☆☆

今天可邀約朋友一起出遊，會發現愛情其實就在自己的身邊。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得自己太過狼狽。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。

愛情運：★★★☆☆

對方會很需要你的關心，千萬別因忙碌而冷落了另一半；戀愛中人可感受到愛情的甜蜜。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，在處理事務上頗為穩重，但有些缺乏積極性以及魄力。

財運：★★☆☆☆

打理小財欠缺耐心，喜歡擺闊請客或熱心助人所以有點散財的傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

雙子座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會得到進一步的鞏固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改往日的忙碌，可以忙裡偷下閒了，但不可就此鬆懈，被領導看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的工作方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

財運：★★★☆☆

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00琥珀橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

工作中不要越級表現。

整體運：★★★☆☆

在工作中別讓自己表現得太過強勢，這會讓上司不安，小心他會嚴格干涉你的做事過程；與朋友交往時，不要為面子在朋友中一味樹立「大方」形象，這樣易使自己陷入窘迫之中；對子女多些包容，不要把從另一半遭受的委屈發洩在子女身上。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可以好好展現自己，多去參加聚會，才有機會遇到心儀的對象喔！

事業運：★★★☆☆

這是一個輕忽不得的時刻，一旦過度放鬆情緒，盲目追尋快樂，會有意想不到的打擊出現。

財運：★★★☆☆

莫盲目的同情弱者，而任意給予金援，宜量力而為，尤其在異性朋友方面。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00青金石藍

開運方位：東北方向

獅子座

有好面子的傾向，錢財易有損失。

整體運：★★★☆☆

桃花來時，難免讓你有些得意，但猶豫不決又會錯過良緣。從事服務行業的人，憑借和善的態度，會得到他人的讚揚。礙於面子，產生一筆不小的消費，事後又讓自己後悔不已。

愛情運：★★★★☆

交際應酬增多，難免對另一半照顧不周，慶幸的是伴侶能理解和體諒你。

事業運：★★★☆☆

跟同事交流要溫和，激烈的言辭只會讓他們對你產生反感。

財運：★★☆☆☆

外力的干擾多了點，花錢有些心不甘情不願！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠佈公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，且獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性群體中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所可有際遇。

事業運：★★★☆☆

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：東北方向

天蠍座

今天對家人格外挑剔。

整體運：★★☆☆☆

感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園劃划船，是你們增進情誼的好方法。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

考慮問題比較長遠，雖付出不易立即看到回報，但只要堅持，腳踏實地走好每一步，不久將會迎來豐收。

財運：★★☆☆☆

賺錢費力傷神外，還有散財童子來作怪。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

射手座

能力突顯的一天。

整體運：★★★★☆

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，有望得到領導的好評。緣分來得好，單身女性接到優秀男同事射來的丘比特之箭的可能性極大。投資上思考得過多，前怕狼後怕虎就反而錯過機遇。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，使得手頭的事情都能得到迅速有效的解決。

財運：★★★☆☆

把偏財方面的事托付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做反而會給你帶來好運。比如讓別人為你填寫樂透，中獎率反而會高呢！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

摩羯座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業背極了，大部分居多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白

開運方位：正西方向

雙魚座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去看望父母，他會感動於你這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人今天可與他們坦誠布公地談談，帶上你的誠意和耐力沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的，因其靈活應變能力和充足準備易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來場心靈大交流。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，在工作上有表現的機會。而且最好從最有興趣的事務著手。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00橄欖綠

開運方位：東南方向





