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每日星座運勢／處女信心滿滿運勢佳 大膽開發財路

2019-04-29 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-29

牡羊座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以理清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★☆☆

要謹防因異性而損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

金牛座

積極爭取才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以通過基金轉換買入風險較低的品種，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★★☆

合理運用錢財才能夠進財有道。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00寶石藍

開運方位：西北方向

雙子座

易與人起爭執。

整體運：★★☆☆☆

今天你的善心容易被人利用，與經濟掛鉤的事可以暫時放一放，日後再談效果更佳。戀愛中的人因過於敏感而導致小矛盾不斷，缺乏溝通會讓情況更糟糕。財運一般，行動力有所欠缺，果斷出擊才會有所收穫。

愛情運：★★☆☆☆

與另一半互動不宜太過強勢，言語咄咄逼人，會讓另一半難以接受喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，多留意工作上的小細節，稍有不慎就容易出差錯。

財運：★★★☆☆

別夢想什麼一夜致富了，好好理財吧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00羽絨白

開運方位：西南方向

巨蟹座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★☆☆☆☆

今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應！

財運：★★☆☆☆

有漏小財的跡象，例如：掉錢包、意外破小財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙

開運方位：正西方向

獅子座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊受影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00硃砂紅

開運方位：東北方向

處女座

信心滿滿，各項運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天是相親的大好日子，似乎月老早有安排，把自己打扮得漂亮一點。財運旺盛，適合行動，不要在項目的選擇上花費太多心思，很容易浪費好時機。工作上發揮出色，任務能順利完成。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運挺不錯的，尤其是工作上萍頻頻運用口才之人，今日說話顯得特別有說服力。今日也利於與人競爭，一爭長短。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，宜自己大膽去開發後才看得到財路。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：正西方向

天秤座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控欲很強的人，只要不與他對著幹，就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★☆☆

容易收到外界信息的干擾，處事有點搖擺不定。

財運：★☆☆☆☆

散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

天蠍座

行動前多思考會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人間相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有滿足感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品更應多做分析，再考慮投不投資金。

愛情運：★★★★☆

交際應酬機會多，單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新的任務，讓你的潛力充分的施展出來。

財運：★★★☆☆

避免短線投資，很難獲利。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

射手座

能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，磕磕絆絆才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00深海藍

開運方位：正南方向

摩羯座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天沒有什麼創新的激情，會有厭倦的情緒產生。有機會享受新鮮的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己弄得既疲憊又緊張。

財運：★★★☆☆

誤交損友會導致財務的損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：西南方向

水瓶座

機會靠自己創造。

整體運：★★☆☆☆

工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天有機會和伴侶一起參加公司的慶功晚會，對另一半的人際頗有助益哦！財運不是很好，但是伴侶較可觀的薪水會讓你們過的很順利。

愛情運：★★★☆☆

比較願意為另一半付出，只要對方一撒嬌就會有求必應，另一半很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，偏偏領導欲強烈，不自覺便會去指揮同事，讓人產生反感。有必要控制一下自己的言行舉止。

財運：★★★☆☆

賺錢略為辛苦、需要消耗較多的腦力、體力與人競爭。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00象牙白

開運方位：東南方向

雙魚座

過於急躁只會讓你與成功失之交臂。

整體運：★★★★☆

學生族今天由於太急躁而作業完成很馬虎，老師對你有些失望，凡事過猶不及，耐心些才好；今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的提包哦；今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也煥然一新。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作！

財運：★★★☆☆

金錢運作上特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00冷泉藍

開運方位：正北方向



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