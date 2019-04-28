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每日星座運勢／天秤充滿活力的一天 愛情特別順利

2019-04-28 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-28

牡羊座

社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

愛情運：★★★★☆

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

事業運：★★★☆☆

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

財運：★★★★☆

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：正北方向

金牛座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一放，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

專業性活動為投資帶來好兆頭。

整體運：★★★★☆

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝束會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

愛情運：★★★★☆

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

事業運：★★★☆☆

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

財運：★★★★☆

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00珍珠白

開運方位：西北方向

巨蟹座

顯得迷糊又健忘的一天。

整體運：★★★☆☆

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢渠道。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

事業運：★★☆☆☆

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

財運：★★★★☆

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00萊姆黃

開運方位：西南方向

獅子座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

事業運：★★★★☆

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

財運：★★★☆☆

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：西南方向

處女座

愛他就對他寬容些。

整體運：★★★★☆

今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠補習補習吧。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。

事業運：★★★★★

很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。

財運：★★★☆☆

財富易流失不易緊守，要握緊自己的錢袋。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：正東方向

天秤座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00寶石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

清楚瞭解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們瞭解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

事業運：★★★☆☆

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

財運：★★★☆☆

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00雪花銀

開運方位：正南方向

射手座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

財運：★★★☆☆

做小生意者，可賺取更多意外之財。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00可可棕

開運方位：西南方向

摩羯座

得來的勞動果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你的思維將會得到更好的補充，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，愈想翻本又不認賠，恐會使破洞愈補愈大！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00可可棕

開運方位：西北方向

水瓶座

適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

整體運：★★★★☆

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

愛情運：★★★★☆

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

事業運：★★★★☆

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

財運：★★★☆☆

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

雙魚座

愛情要多增加點溫度。

整體運：★★★★☆

和戀人在一起，你表現得有些冷落，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。

愛情運：★★★☆☆

單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。

事業運：★★★★★

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。

財運：★★★★☆

有一些意外之財，數目不是很大。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00夕陽橙

開運方位：正南方向



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