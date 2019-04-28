每日星座運勢／天秤充滿活力的一天 愛情特別順利
2019-04-28
牡羊座
社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
愛情運：★★★★☆
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
事業運：★★★☆☆
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
財運：★★★★☆
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00深茄紫
開運方位：正北方向
金牛座
放鬆休閒的好日子。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一放，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。
愛情運：★★☆☆☆
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！
事業運：★★★★☆
有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。
財運：★★☆☆☆
想以轉行來發財比較困難。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠
開運方位：東南方向
雙子座
專業性活動為投資帶來好兆頭。
整體運：★★★★☆
參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝束會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。
愛情運：★★★★☆
單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。
事業運：★★★☆☆
平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。
財運：★★★★☆
不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：16:00-18:00珍珠白
開運方位：西北方向
巨蟹座
顯得迷糊又健忘的一天。
整體運：★★★☆☆
沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢渠道。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。
事業運：★★☆☆☆
遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。
財運：★★★★☆
大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00萊姆黃
開運方位：西南方向
獅子座
快樂伴你左右。
整體運：★★★☆☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。
愛情運：★★★★☆
特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！
事業運：★★★★☆
有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！
財運：★★★☆☆
想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀
開運方位：西南方向
處女座
愛他就對他寬容些。
整體運：★★★★☆
今天顯得很挑剔，總會發現他的缺點，甚至有結束這段戀情的衝動，愛烏及烏，寬容是戀情繼續的唯一辦法；今天財運尚可，好朋友一起出錢出力是個不錯的主意；夜深人靜正是讀書時，把最近的專業知識狠狠補習補習吧。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的叮嚀感到厭煩，情緒來時很容易發生爭執。忍一忍吧，別把關係弄得太緊張。
事業運：★★★★★
很有衝勁，無須有太多的顧慮，只要相信好運始終站在你身邊，放手去做手中的事，就能實現目標。
財運：★★★☆☆
財富易流失不易緊守，要握緊自己的錢袋。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00臘梅白
開運方位：正東方向
天秤座
愛情特別順利，充滿活力的一天。
整體運：★★★★★
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
愛情運：★★★★★
桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！
事業運：★★★★☆
閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。
財運：★★★★☆
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00寶石藍
開運方位：東北方向
天蠍座
清楚瞭解自己想要的後再付諸行動。
整體運：★★★☆☆
兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們瞭解你的近況，使他們減少對你的牽掛。
愛情運：★★☆☆☆
別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。
事業運：★★★☆☆
做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！
財運：★★★☆☆
小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00雪花銀
開運方位：正南方向
射手座
起伏的情緒反而是助運的良藥。
整體運：★★★★☆
單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。
愛情運：★★★★☆
期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！
財運：★★★☆☆
做小生意者，可賺取更多意外之財。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00可可棕
開運方位：西南方向
摩羯座
得來的勞動果實有拱手相讓的危險。
整體運：★★★☆☆
今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。
愛情運：★★★★☆
單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。
事業運：★★★☆☆
多留意他人的意見，你的思維將會得到更好的補充，很多事情的發展也會越來越好。
財運：★★☆☆☆
有投機不服輸的心態，愈想翻本又不認賠，恐會使破洞愈補愈大！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00可可棕
開運方位：西北方向
水瓶座
適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
整體運：★★★★☆
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
愛情運：★★★★☆
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
事業運：★★★★☆
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
財運：★★★☆☆
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅
開運方位：正西方向
雙魚座
愛情要多增加點溫度。
整體運：★★★★☆
和戀人在一起，你表現得有些冷落，易讓對方產生一種被忽略的感覺，不利於你們感情的順利發展；得到他人的物質援助，讓你的經濟寬裕不少；在街上偶遇同事不妨打個招呼，你會發現對方生活中的另一面。
愛情運：★★★☆☆
單身者表現得獨立自主，不刻意追求愛情；戀愛中的人表面堅強，但內心渴望對方的關心。
事業運：★★★★★
心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是注意處理不了的事不要蠻幹，找有經驗者幫忙處理為宜。
財運：★★★★☆
有一些意外之財，數目不是很大。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00夕陽橙
開運方位：正南方向
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