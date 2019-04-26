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每日星座運勢／獅子鴻運當頭事順利 異性緣超級好

2019-04-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-26

牡羊座

刻意追求表現反而效果不好。

整體運：★★★☆☆

他人托付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄糟。工作上有小障礙，別一味向前衝，多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★★☆☆

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00水晶紫

開運方位：正北方向

金牛座

總體運勢挺好，但也要提防破財。

整體運：★★★★☆

單身者容易與瞭解很深的異性朋友來電，感覺合適的話為何不繼續深交呢？前期工作做的好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；駕車者需注意安全行駛，易發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀對像約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★☆☆☆

財運有點小狀況，有金錢上的困擾，尤其是業務、主管級人物，特別容易產生業績營運壓力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00脆梅青

開運方位：正北方向

雙子座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

財運：★★★☆☆

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00脆梅青

開運方位：東南方向

巨蟹座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★★☆☆

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

財運：★★☆☆☆

在投資上不可衝動出手。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

獅子座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出的邀請能得到對方的同意，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，收效不錯，即使遇到一些麻煩也能得到同事朋友的幫忙。抽時間進行一些有氧運動有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00夕陽橙

開運方位：西北方向

處女座

精神飽滿的一天，情緒比較激昂。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，兩人比較融洽，共進晚餐更會增進彼此的感情。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上能與同事友好的進行協作，群策群力之下，讓你的才能得到更好的發揮。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有好有壞，好事偏向同事間有良性的互動，壞事偏向自己提不起勁！

財運：★★★★☆

冥冥之中你似乎能感覺偏財已經朝你走來，但你能抱著一顆平常心，得失隨天意。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅

開運方位：正西方向

天秤座

有好的想法也要注意自己的表達方式。

整體運：★★★★☆

另一半對你會有點雞蛋裡挑骨頭的感覺，別急著責備對方，多反省自己才不會引起爭執。偏財運良好，財運多在外，賴在家裡只會讓機遇白白溜走。與同事相處融洽，易得貴人相助。

愛情運：★★★☆☆

降低閒聊的時間，給對方一點清閒的空間，不要過度干預對方，省得讓對方深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運順利，有得財的機會，而且今日對金錢的敏銳度提升，有利於小額投資。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00薔薇粉

開運方位：正南方向

天蠍座

一波未平一波又起。

整體運：★★☆☆☆

相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下分散，方可避免破財之勢給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多份細心，問題就會迎刃而解。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，單身者在社交場合容易結識異性朋友，能快速點燃積蓄已久的熱情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，判斷能力有降低的嫌疑，放下主觀聽聽別人的意見，對於陌生領域宜虛心接受。

財運：★★☆☆☆

交際應酬多了點，宜提防不知節制而引發財務危機！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅

開運方位：正南方向

射手座

肯定自己才會讓你戰勝困難

整體運：★☆☆☆☆

職業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對像者易因對方良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★☆☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：正西方向

摩羯座

眼見未必為實。

整體運：★★☆☆☆

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障；理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失；腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

愛情運：★★☆☆☆

單身者感到不安，很想找個知心異性聊聊，只希望有人靜靜聽你說話、靜靜陪著你。

事業運：★★☆☆☆

今天有什麼好想法就大膽地表達，這樣才不會輕易錯過機會。

財運：★★★☆☆

賺錢勞心費力，需要主動與人競爭方能得財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00青金石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

時而有退出的想法。

整體運：★★★☆☆

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間總會令真相還原。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族學習需要父母督促，顯得有些被動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★☆☆

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00秋葵綠

開運方位：東北方向

雙魚座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對像者，可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對像者可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，注意多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己污煙瘴氣，務必冷靜自己，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00乳酪白

開運方位：正西方向



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