親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-04-25

牡羊座

該需要抉擇的時候就應當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報入手；能夠讓身體自由舒展的方式都是適合的休閒項目。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00乳酪白

開運方位：東北方向

金牛座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一味往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，准讓你喜笑顏開。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情更好地投入工作。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作易有收穫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正南方向

雙子座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★★★☆☆

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

財運：★★☆☆☆

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

細心對待一切。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正北方向

處女座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效頗佳，讓你贏得許多掌聲與鮮花。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易因同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動會給你帶來財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00脆梅青

開運方位：正北方向

天秤座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生作題的數量和質量都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風今天會讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才有望實現突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

摩羯座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★★☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，注意把握。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：東南方向

雙魚座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00古銅青

開運方位：東南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

越愛你越喜歡折磨你的星座TOP 4 處女超愛嘮叨、雙子愛吃醋卻裝不在意

2019-04-23 21:56

【塔羅】壞運退散！你最近需要避開哪種麻煩事？

2019-04-23 08:50

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花旺人脈廣 巨蟹控制花費

2019-04-22 07:32

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

【圖片心測】夢想中的花園 透視你在愛情裡有多固執？

2019-04-19 15:40

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

心靈空巢期降臨？這五種人中年後易陷入孤獨

2019-04-18 16:36

好想走進他的心！透視12星座的心門有多厚？

2019-04-18 10:00

老謀深算的幕後推手 雙星組合 - 天同天梁

2019-04-18 09:02

【塔羅】你的生活裡 將迎來特別的好運？

2019-04-18 08:46

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地

2019-04-16 22:15

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34

什麼樣的夢境 是在提醒你慎防「飛來橫禍」？

2019-04-13 10:00

桃花運明明很旺 婚姻卻不順的5面相

2019-04-12 16:24

射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01

別被他的天真騙了！最會裝傻星座TOP 5 巨蟹愛裝懶、冠軍默默爬上位

2019-04-08 22:01

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:37

【圖片心測】從你嚮往的客廳 看出你的職場翻身運！

2019-04-08 08:00

梧桐塔羅占卜：你容易被愛情牽著走嗎？

2019-04-06 08:58

4月最好運的星座TOP4 這星座有機會名利雙收

2019-04-05 16:09

牡羊馬後炮、射手太過吵鬧 12星座職場誰最容易被討厭

2019-04-05 11:01

準！寂寞是一種病？探索12星座的單身症狀

2019-04-04 17:01

自認平凡 但在別人眼中超有魅力的5個生肖

2019-04-04 08:00

2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45

12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11

【最多人問的關鍵字】如何才能找到自己的真命天子（女）？

2019-04-03 15:45

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23
看更多

熱門文章

求職男連丟7問題 面試主管氣到拒答竟又被酸

2019-04-24 12:37

日本外海發現 2000公斤巨型大白鯊遭海龜噎死

2019-04-24 10:38

三餐外食一家三口都便祕 醫師建議這些食物不能吃

2019-04-24 12:04

今明兩天高溫悶熱 氣象主播分析原因有二

2019-04-24 07:30

台北中午恐飆36度高溫 氣象局警告：熱很熱非常熱

2019-04-24 11:55

影／大猩猩自拍爆紅 園方解釋：牠們就愛搞怪

2019-04-24 17:10

揭密！保養品5大騙局 面膜剩的不是精華液、去角質搓出來不是角質

2019-04-24 15:35

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

限量50元吃「牛五花套餐」！1人也能吃的「燒肉LIKE」4月27日開幕　

2019-04-24 16:29

有膠囊咖啡機就能在家喝現煮星巴克！11款門市熱賣風味隨你挑

2019-04-24 09:23

吳德榮：今天氣溫將再創新高 恐飆逾36度

2019-04-24 07:16

昇恆昌免稅店桃機2航廈工程開工 打造新一代智慧機場

2019-04-24 15:46

嘉義遭芮氏規模2.6地震襲擊 最大震度3級

2019-04-24 03:16

微風南山又停電 消費者摸黑逛街用餐

2019-04-24 15:00

補貼取代漲價！台鐵、客運凍漲

2019-04-24 00:47

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

貓奴們別小看貓拳威力 醫：貓抓病恐引起全身感染

2019-04-24 07:09

「驚奇隊長」遇上「龍后」 泰勒絲也到了！百大人物晚宴簡直女神聚會

2019-04-24 13:32

新竹地區水情穩定 寶二水庫今達滿水位

2019-04-24 10:36

望啊望等啊等 石虎終有安全穿越苗29線會情人的路

2019-04-24 14:52

用刀子切的冰淇淋！土耳其百年品牌MADO 台灣首店登場

2019-04-24 17:02

熱啊！公園除草工熱到包緊緊 一旁妙齡女卻在曬日光浴

2019-04-24 13:10

米其林一星小販進攻台灣國際大門！了凡創辦人：想偷懶，雞會出賣廚師！

2019-04-24 08:00

要求病患別帶電器很簡單？護理師馬上被投訴

2019-04-24 22:00

土耳其冰淇淋名店台灣首家門市南港開幕 柯文哲啖冰也沾光

2019-04-24 14:50

多花16億擴大稻穀收購討好農民？陳吉仲：非常值得

2019-04-24 12:33

常夜間工作或日夜輪班 得到這些疾病的機率大增

2019-04-24 16:25

中山站隱藏韓系網美麵包店！「東橋商店」吐司酥軟香又好拍

2019-04-24 16:42

打擊假新聞 衛福部提案散布謠言最高罰100萬

2019-04-24 15:49

安以軒懷孕7個月僅胖3公斤 狂買童裝 兒子小名原來有這典故

2019-04-24 18:25

買火車票 限用台鐵新App

2019-04-24 00:50

手部長出小肉瘤 醫師：手部腫瘤9成為良性

2019-04-24 10:57

觀音山賞鷹今年擴大舉辦 預料吸引五千人

2019-04-24 11:19

174公斤大陸活鮑涉嫌「偷跑」 業者恐挨食安法裁罰

2019-04-24 14:53

大福彩第108033期開獎

2019-04-24 21:01

治好這個病 重量級男半年減掉58公斤

2019-04-24 14:06

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5月17日上路 滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

就穿這件去看復仇者聯盟4！UNIQLO推漫威聯名還送紀念貼紙

2019-04-24 15:45

全台天氣炎熱飆36度！雙北、高雄等5縣市高溫亮黃燈

2019-04-24 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top