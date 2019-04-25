每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作
2019-04-25
牡羊座
該需要抉擇的時候就應當機立斷。
整體運：★★★★☆
衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報入手；能夠讓身體自由舒展的方式都是適合的休閒項目。
愛情運：★★★☆☆
有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。
財運：★★★☆☆
適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00乳酪白
開運方位：東北方向
金牛座
回顧和總結是必不可少的環節。
整體運：★★★☆☆
學習上急需總結與回顧，若一味往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，准讓你喜笑顏開。
愛情運：★★☆☆☆
別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
事業運：★★★☆☆
運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情更好地投入工作。
財運：★★★★☆
在投資上與異性合作易有收穫。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00香檳金
開運方位：正南方向
雙子座
機會掌握在有準備的人手裡。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。
愛情運：★☆☆☆☆
感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！
事業運：★★★☆☆
職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。
財運：★★☆☆☆
只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙
開運方位：正東方向
巨蟹座
工作順利的一天。
整體運：★★★★★
今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。
愛情運：★★★★☆
感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。
事業運：★★★★☆
事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！
財運：★★★★☆
財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙
開運方位：正西方向
獅子座
細心對待一切。
整體運：★☆☆☆☆
多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★☆☆☆☆
今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！
財運：★★☆☆☆
過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅
開運方位：正北方向
處女座
工作忙碌，無暇顧及感情。
整體運：★★★★☆
工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效頗佳，讓你贏得許多掌聲與鮮花。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩票，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。
事業運：★★★★☆
運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易因同事指點而激發出新的靈感。
財運：★★★★☆
多與開朗活潑的朋友互動會給你帶來財運。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：19:00-21:00脆梅青
開運方位：正北方向
天秤座
一點小提示就能讓你想到好點子。
整體運：★★★☆☆
頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。
事業運：★★★☆☆
工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。
財運：★★★☆☆
多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠
開運方位：正東方向
天蠍座
多替對方想想。
整體運：★★★☆☆
你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生作題的數量和質量都會有所提高。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。
財運：★★★☆☆
財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰
開運方位：正南方向
射手座
虛心學習朋友們的投資心得。
整體運：★★★★☆
大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風今天會讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才有望實現突破。
愛情運：★★★★★
感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！
事業運：★★★★☆
作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！
財運：★★★☆☆
花錢應量入為出。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
摩羯座
稍做改變就會有不錯的收穫。
整體運：★★☆☆☆
單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。
愛情運：★★★☆☆
單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。
事業運：★★☆☆☆
與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。
財運：★★☆☆☆
容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕
開運方位：東北方向
水瓶座
適當等待會時來運轉。
整體運：★★★☆☆
今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。
事業運：★★☆☆☆
工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。
財運：★★★★☆
有額外的進財機會，注意把握。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃
開運方位：東南方向
雙魚座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。
事業運：★★☆☆☆
很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。
財運：★★☆☆☆
對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00古銅青
開運方位：東南方向
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