每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-25

牡羊座

該需要抉擇的時候就應當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報入手；能夠讓身體自由舒展的方式都是適合的休閒項目。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00乳酪白

開運方位：東北方向

金牛座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一味往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，准讓你喜笑顏開。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情更好地投入工作。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作易有收穫。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00香檳金

開運方位：正南方向

雙子座

機會掌握在有準備的人手裡。

整體運：★★☆☆☆

感情平淡，風平浪靜，已婚者容易有失落甚至抱怨的情緒。財運普通，此起彼伏，難以兼顧，主動防範才不致造成被動。工作積極，虛心向公司前輩請教經驗，易得照顧。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★★★☆☆

職場上的人事異動會讓你的心開始左右搖擺起來，遇事平靜才好。

財運：★★☆☆☆

只要認為有價值，再貴也一定購買，錢財流失快速。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多；但在公司與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點，你對對方尊重的同時也會增加客戶對你的信任。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！能夠開開心心的完成工作，即便小有難題也不會困擾你！

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙

開運方位：正西方向

獅子座

細心對待一切。

整體運：★☆☆☆☆

多注意衣著上的細節，以免與他約會時，發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；財政支出主要傾向於運動類場館的健身活動，支出較多。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★☆☆☆

過度操勞，為錢忙碌會使身體吃不消！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00玉髓紅

開運方位：正北方向

處女座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效頗佳，讓你贏得許多掌聲與鮮花。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易因同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動會給你帶來財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00脆梅青

開運方位：正北方向

天秤座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

多替對方想想。

整體運：★★★☆☆

你向戀人提出的要求對於你來說是理所應當，而他卻覺得是給他一種壓力，兩人好好溝通才好，彼此都站在對方的角度去想想；今天進行新產品的推廣會有不錯的收穫，尤其老客戶會比較感興趣；收起玩的慾望，學生作題的數量和質量都會有所提高。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

好運相伴，工作中偶有小人作梗，但亦有貴人暗中幫忙，讓你逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

財運進入醞釀期，宜做好長遠規劃。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風今天會讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才有望實現突破。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

摩羯座

稍做改變就會有不錯的收穫。

整體運：★★☆☆☆

單身者急於尋找與自己分享喜怒哀樂之人，但太過刻意緣分反而遲遲不來。好心情是你的財運導航儀，放鬆心態才能助你克服困難。工作方面，腳踏實地並非不求改變，一成不變的工作方式只會帶來事倍功半的效果。

愛情運：★★★☆☆

單身者在異性身上花錢不少，但你樂此不疲；戀愛中的人容易感受到戀人的情緒多變。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時帶有強的情緒化，對人愛理不理，導致溝通不暢，誤會叢生，應盡量控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

容易被煽動，恐因朋友的鼓動參加投資行列，欠缺專業考量下，吃虧上當的機會頗高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★★☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，注意把握。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00萊姆黃

開運方位：東南方向

雙魚座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00古銅青

開運方位：東南方向





