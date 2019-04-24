每日星座運勢／摩羯運勢旺諸事順利 切忌急功近利

2019-04-24 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-04-24

牡羊座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心，傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有所收穫。若有空閒找本管理人際脈絡之類的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00寶石藍

開運方位：西北方向

金牛座

工作上容易陷入被動，要小心防範。

整體運：★★☆☆☆

在感情上懂得製造情趣，能給另一半許多新鮮感，讓感情生活變得甜蜜而溫馨。投資方面多留意地產類股票，會有不錯的發現。工作上比較被動，高強度的工作壓力讓你很容易喪失信心，需多自我鼓勵。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，也易得到對方的回應；單身者易在商場中有奇遇。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★★★☆☆

在錢財支出上顯得沒有規劃，花起錢來有些不顧後果，容易出現青黃不接的經濟局面。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀

開運方位：正東方向

雙子座

身邊資源豐富，適宜借力施力。

整體運：★★★☆☆

運勢平順，今天會獲得親人、朋友的鼓勵，讓你信心倍增。工作運勢旺盛，多勞多得，利用現有資源及良好的人際關係，可為你減輕工作壓力，且收穫頗豐。穿著鮮亮色彩的服裝，可有效帶動桃花運。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★★☆

工作順利，有機會得到長輩的照顧。有時間不妨多和同事聯絡感情，或是多充電。

財運：★★★☆☆

若想翹著「二郎腿」等著回收，恐有『肉包子打狗，一去不回』的現象。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾，要及時解決，不然會到難以挽回的局面；經濟上的問題，咨詢一下你的父親，他是你今天的招財福星；把你的方案請你的領導看看，不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

透過朋友，有機會瞭解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集資料。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

別人的路讓別人走去吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要扎堆在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！

事業運：★★★☆☆

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

財運：★★★☆☆

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00墨玉綠

開運方位：正北方向

處女座

不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

整體運：★★★☆☆

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買樂透試試運氣。

愛情運：★★★☆☆

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

事業運：★★★☆☆

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

財運：★★★★☆

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00水鑽藍

開運方位：正東方向

天秤座

很有自己的想法，聽不進人言。

整體運：★★☆☆☆

今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

事業運：★★☆☆☆

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00翡翠綠

開運方位：正西方向

天蠍座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對像太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00脆梅青

開運方位：西南方向

射手座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深處暗戀狀態的人發現心儀對像和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★★★☆

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、運用人際，多能逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

出手大方，花費不小。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00遠洋藍

開運方位：正南方向

摩羯座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

事業運：★★★★☆

運勢較好，凡事都比較順利，認真的對待手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：東北方向

水瓶座

工作順利，異性助力強。

整體運：★★★☆☆

今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方鑽空子。

愛情運：★★★★☆

頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷，別放棄，直接表白會更有效。

事業運：★★★☆☆

不求有功但求無過，少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00芒果黃

開運方位：正北方向

雙魚座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人討論，不論是八卦還是新聞，都能讓你從中獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中獲得有關對方的消息，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險也多能逢凶化吉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅

開運方位：正南方向





