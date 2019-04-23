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每日星座運勢／天秤改變為全新開始 愛情運桃花開

2019-04-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-23

牡羊座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解矛盾。財運不佳，資金周轉出現危機時可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收穫頗多！

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥又不得安寧。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：正東方向

金牛座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會有勞累感，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉作為過度，日後再做進一步協商。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入坐，也不會有什麼問題的咧！

財運：★★★☆☆

有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00玉髓紅

開運方位：正東方向

雙子座

平平順順的一天。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪伴侶，會讓他感到很高興；新入職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，但難題仍不可避免。與其帶著急躁情緒解決，不如暫時將煩惱放下，待心情平靜再重新面對。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小打小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也要注意為財與人發生口角爭執。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅

開運方位：西南方向

獅子座

真心的付出才易獲得有效的回報。

整體運：★★★★☆

愛情際遇不斷，卻有種不真實的感覺，不付出真心又怎麼能獲得真實的感覺。財運在此時易有所顯露，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴進行良好的互動也是事業發展的重要面。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是有點強勢啦，自己就忍忍吧，想想他也是好意。

事業運：★★★★☆

上班族對工作的每個細節都投入相當大的熱情，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

財運：★★★★☆

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

處女座

貪小便宜易得不償失。

整體運：★☆☆☆☆

今天被騙指數相當高，可別貪小便宜，小心誤入陷阱損失嚴重；工作上挑三揀四、避重就輕會讓同事和上司對你反感，可別撿了芝麻丟了西瓜；有時間可邀幾位好友去咖啡廳、茶館等休閒安靜的坐坐，讓自己放鬆放鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，別庸人自擾囉！搞得心情煩悶，口角不斷有什麼好處呢！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己污煙瘴氣，務必冷靜自己，不然容易發飆喔！

財運：★☆☆☆☆

情緒弱，一旦發生損失則恐「輸了銀子、賠了心情」。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00咖啡棕

開運方位：正東方向

天秤座

改變只為全新的開始。

整體運：★★★★★

事業上如果可以拋開一切束縛，走進新的領域，相信能得到不錯的成績；曾相互糾結、相互傷害的情侶在一段時間的冷靜和反省後，這段感情能重新看到新的希望，找到新的相處模式；投資運佳，可嘗試瞭解新興的投資產品。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，活動力十足，有領導統馭的機會，可是在態度上要婉轉些，免得同事受不了！

財運：★★★★★

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

天蠍座

能保持愉快的狀態。

整體運：★★★★☆

今天適宜邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

愛情運：★★★★☆

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時多站在對方的立場考慮問題，才能更好地維繫彼此的感情。

事業運：★★★★☆

人緣不錯，領導照顧，同事協助，讓你的工作開展順利，你也很有優越感。

財運：★★★☆☆

投資小心高報酬的誘惑陷阱！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00咖啡棕

開運方位：正南方向

射手座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時常也很舒心。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

摩羯座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可刨根問底，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-09:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

水瓶座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣。有晨跑習慣的單身者有機會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生。工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候。

愛情運：★★★★☆

戀愛運勢還不錯，想要戀愛的人可以請長輩撮合。戀愛中人用點小技巧逗逗對方吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！同事間的助力大，聰明才智也得以發揮。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00可可棕

開運方位：正南方向

雙魚座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；出財跡象明顯，打紅包的可能性很大唷；領導對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導欲很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00象牙白

開運方位：正南方向



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