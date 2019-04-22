每日星座運勢／獅子靈感不斷利創作 易得他人賞識

2019-04-22 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-04-22

牡羊座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮色的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作，例如：報表分析等等！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00鈦晶金

開運方位：正北方向

金牛座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往，內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，有點相小孩子般的無助，想要被呵護，怎麼辦咧，快裝無辜搏取同情！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★★★☆☆

短線投資可獲利，但貪多必失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

壓力較大，覺得不堪負荷。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

愛情運：★★☆☆☆

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，求穩心重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

財運：★★★☆☆

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

運勢回落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常走神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00玉髓紅

開運方位：正東方向

獅子座

靈感不斷，有利創作。

整體運：★★★★★

說話有說服力，易得到他人賞識，名聲有機會得到彰顯。有時間不妨多閱讀，可激發靈感，讓你收穫不少。文案、策劃工作者易有靈感，特別是晚上文思泉湧，易有不錯的創作出爐。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★★☆

一切都很正常，實力會得到真實反應。

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的開發就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00竹葉青

開運方位：正北方向

處女座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突現自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要百出漠視的態度。

事業運：★★☆☆☆

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

財運：★★★☆☆

犯清高是損財的原因，當別人要給予或協助，你會把財神往外推。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅

開運方位：東南方向

天秤座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★★☆☆

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

財運：★★★☆☆

機會從朋友口中獲得商機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00珍珠白

開運方位：東北方向

天蠍座

受他人影響，愛情顯得較被動。

整體運：★★★☆☆

有好的緣分，卻丟不掉家人的意見，喜歡對方就要勇敢邁出第一步，不要受到過多意見的干擾。把事情想得簡單一點反而讓你更加幸運，有時候想得太複雜只會累著自己。工作雖然辛苦卻有種踏實的感覺。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

易受到情緒的影響，工作費時費勁，但收效甚微。覺得不順時，不妨和長輩或貼心人聊聊。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合請客，與朋友歡聚，好好慶祝一番！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會到甜蜜浪漫的滋味。工作中與同事配合默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00珠貝白

開運方位：東南方向

摩羯座

外力助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作中會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收穫。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不仿暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

應該從不同角度去考慮問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，反而影響對感情的積極性，別一味的反駁，試著從他的角度去考慮；工作中有點偏執己見，妄下定論，虛心聽取別人的意見對工作和人際都會有幫助；不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方呢就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得！

財運：★★★★☆

可做些短期投資，會有不錯的收穫。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙魚座

心態不穩，較衝動，注意控制。

整體運：★★☆☆☆

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

事業運：★★★☆☆

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

財運：★★☆☆☆

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-23:00杜鵑粉

開運方位：正南方向





