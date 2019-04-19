每日星座運勢／雙子擁有明確的目標 愛情主動出擊

2019-04-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-19

牡羊座

生活重心有所偏移，要注意兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得太要緊並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位。財運頗好，會有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約等事務中也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈而比較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

心情不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人，今天有機會獲得戀人的禮物，單身者，為自己買盒巧克力，能夠安撫自己孤獨的心；為討好戀人的歡心，難免要花掉些銀子；把感情看得太重，對事業會有所忽略。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段；單身者容易在家人的撮合下結識不錯的異性！

事業運：★★☆☆☆

自信不足，遇到難題容易退縮，缺乏戰勝自我的勇氣。

財運：★★☆☆☆

隨性之下，錢花去哪裡常搞不清楚咧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00珊瑚橙

開運方位：正南方向

雙子座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★★

今天多花點心思打扮吧！買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供著，今天正是它們幫你的時候哦！投資風險較小，不妨去股市轉轉；知道自己想要的，勤快而努力，為工作日畫一個圓滿的句號。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，適合主動出擊；老夫老妻呢就不妨製造點浪漫的情調吧！

事業運：★★★★☆

今日事業呈現忙碌狀態，或許不會有即時利益，可是對於往後的發展會有正面的幫助，只要積極點，你的點子與想法容易受到肯定。

財運：★★★★☆

今日的財運受到祖先長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題就可迎刃而解！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

愛情出現小巔峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或者聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界的干擾難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶，咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做一個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢才會有節制喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00琉璃銀

開運方位：西北方向

獅子座

處事需注意方式方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受情緒的影響，在關鍵時刻卻換來顛覆性的結局。工作表現頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★★★

事業運不錯，適合在今天做點思考性、規劃性、評估性的工作。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對於賺錢相關的是事務充滿興趣，理財花錢出現大膽大派作風。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00朝霞紅

開運方位：東南方向

處女座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00古銅青

開運方位：正南方向

天秤座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，使得矛盾漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報紙雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00脆梅青

開運方位：東北方向

天蠍座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白被拒的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

我看還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

事業運：★★★☆☆

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能有的放矢，找到好工作的機率也會比較高。

財運：★★★☆☆

在投資前要審慎評估利弊。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

射手座

悲觀失望的情緒佔據了思想。

整體運：★☆☆☆☆

遠離人群找一個安靜的地方，想哭就哭，想笑就笑，把所有不快的情緒發洩出來，釋放了心中的壓抑感，才能重新給自己一個合理的定位。花錢要有所節制，不然花費太大，以免會給日後的生活造成困擾。

愛情運：★☆☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，成中有敗，忙中有錯，一切宜謹慎為之。雜事多多時特別要心平氣和，是個考驗耐力與定力的一天。

財運：★★☆☆☆

宜憑個人才藝賺錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂壞境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

水瓶座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★☆☆

從事行政工作的人會碰到大堆文件急需處理的情況，有些措手不及。原有的計劃發生改變的機率高，特別是跟戀人的約定，會因不得已而被擱置。不過財運不錯，可參與朋友的投資計劃，有機會得到分紅。

愛情運：★★★☆☆

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的傾向；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合回收借出的金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00玉米黃

開運方位：東南方向

雙魚座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00珍珠白

開運方位：西北方向





