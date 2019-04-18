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每日星座運勢／處女在變動中求發展 財運好壞參半

2019-04-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-18

牡羊座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

事業運：★★★★☆

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00古銅青

開運方位：正東方向

金牛座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心理話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上級領導安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00玉髓紅

開運方位：西北方向

雙子座

一年的努力沒白費。

整體運：★★★★☆

花點心思在情人身上，對你的愛更深唷；可以對前期的收益做個總結，進行下一期的計劃；工作上的突出表現很快得到領導的賞識，同事間的協助也起到一定的作用。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半相處愉快，對方頗能為你分憂解難，讓你很受益。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會結識能力強、品質優良的人，多表現你的熱情與修養，易獲得點撥。

財運：★★★☆☆

財運普通，別把過多的精力放在風險投資上，小心損失慘重。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00淺海藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天斂財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：西南方向

獅子座

太過張揚的行為容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不穩，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：東北方向

處女座

運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★★

今天事業運佳，靈感不斷，對於創意設計方面的你來說特別有利。財運方面，你的收入水平穩定的增長，但今天會有意外的開銷讓你損失一筆錢財。是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了。

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00翡翠綠

開運方位：正南方向

天秤座

停止你的抱怨。

整體運：★☆☆☆☆

工作遇到問題時你會比較愛發牢騷，抱怨不會讓你解決問題，積極面對才是解決的關鍵；與兄弟姐妹相處時千萬別發生口角，以免破壞感情；投資理財上順其自然，愛理不理，小心因此而漏財。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★☆☆☆☆

雖然節儉，但該送禮、請客來攀關係時也不會手軟。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

天蠍座

收斂強勢，你會獲得更多的支持。

整體運：★★☆☆☆

投資時會有犯迷糊的危險，對真假信息識別不夠仔細，致使投資困難重重。工作上小有成效，頗得人心，但需小心背後眼紅的人哦！戀愛中的人在感情上大花心思，讓對方也倍感甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

陪同另一半散散步，或看場愛情劇都會讓他感到很開心，從而把更多的愛回饋給你喔！

事業運：★★★☆☆

需要處理的事務繁多，讓你有些無法招架，設法與人合作可大大減輕負擔。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，要注意為因財起口角、計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00芒果黃

開運方位：正東方向

射手座

微笑是你的殺手鑭。

整體運：★★★★☆

你的微笑在異性面前極具殺傷力，不妨在心儀對像面前露兩手，輕易就能俘獲他的心。今天很會搞活公司的氣氛，輕鬆的工作環境，工作起來也特別順心；但財運較弱，高額的投資很難得到同等的回報。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

易得幸運女神眷顧，不妨卯足勁將前些天的疑難問題逐一解決。

財運：★★★☆☆

沒什麼特殊的得財管道，穩定的工作收穫較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00羽絨白

開運方位：東北方向

摩羯座

用心體會風平浪靜的好時光。

整體運：★★★☆☆

桃花運旺，已婚者與另一半一起回憶曾經走過的日子，彼此從對方的眼中能找到不少激情。單身者不要放過對你釋放電波的異性，就有機會開展美妙的戀情。晚上的娛樂活動別太晚，充足的睡眠是保證精神充沛的不二法門。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會趕很多場約會，但大多都是逢場作戲，想戀愛還應謹慎選擇。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別瘋狂購物，會讓你後悔唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00珍珠白

開運方位：西北方向

水瓶座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激腦部活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠

開運方位：東南方向

雙魚座

愛情百分百。

整體運：★★★★☆

單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對像表白吧；有種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很不錯的賺錢點子；從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。

愛情運：★★★★★

恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！

事業運：★★★★☆

是證明實力的好時機，別人覺得有困難的事情不妨接過來做，你會很有收穫！

財運：★★★☆☆

做好財務規劃，花錢別太隨意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正南方向



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