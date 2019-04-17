每日星座運勢／雙魚適合開始新計畫 總體運勢旺盛

2019-04-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-04-17

牡羊座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易攻破，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收穫。

財運：★★★☆☆

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00朝霞紅

開運方位：正東方向

金牛座

計劃趕不上變化。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當面被對方戳穿；投資上你過於謹慎，雖不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至會要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情的想像太美好，現實中的相處卻會讓你失望。多抱平常心，同時用心去經營，愛情之花會越開越稱心。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好也擱置一段時間再給部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，管好自己的荷包。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00碧空藍

開運方位：西南方向

雙子座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別貼心。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心理少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00桐花白

開運方位：東南方向

巨蟹座

相當普通的一天，諸事平和。

整體運：★★★☆☆

今天在工作方面容易遇到他人的求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽時間安靜的讀書做學問，收穫頗多。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財產生糾紛。

事業運：★★★☆☆

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作有很大幫助，而你以後也很可能得到他的幫助哦！

財運：★★★☆☆

貪念愈重，損失愈是慘重。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00青金石藍

開運方位：西南方向

獅子座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心理話才能讓另一半瞭解你的想法喔！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運有如烏雲罩頂，背得很，所以呢，宜采謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心金錢方面容易受騙。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00象牙白

開運方位：正東方向

處女座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的品種，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作中的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理歸類，便於以後進行查閱和調用。

愛情運：★★★★☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★★★

有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

天秤座

易為己悲。

整體運：★★★☆☆

情人與朋友同時和你有約，讓你難以從二者中做出選擇；舟車勞頓，讓你開始羨慕有錢人的生活，感慨現實的殘酷；對於工作或學習有些反感，一想到它們就讓你感到不安。

愛情運：★★☆☆☆

你顯得意氣用事，你的關心讓對方感到牛頭不對馬嘴，惱也不是，笑也不是。還是先仔細琢磨好對方的心思，然後有所為。

事業運：★★★☆☆

重新回歸現實面的考量為好，不能挽回的不如就讓它結束，越想只會越增添困擾而已。

財運：★★☆☆☆

易因為盲目，衝動，受騙，導致破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00檸檬綠

開運方位：西南方向

天蠍座

愉悅的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★★☆

在你週遭戀愛的氣息相當濃厚，長輩、朋友的推薦讓你緣從天降。財運方面適合賺取正財，投機取巧易損財，對於他人的小道消息別輕信。工作上有與人合作的機會，有創意的構想能讓你獲得好評。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質收穫，可是有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫

開運方位：正東方向

射手座

言詞太過犀利，小心別人投來怨恨的目光。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，說者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

財運：★★☆☆☆

對錢的敏銳度不高，小心破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

摩羯座

做真實自己。

整體運：★☆☆☆☆

今天你很在乎戀人的感受，反而讓自己變得很累，說出自己想法做自己喜歡的事，其實對方會更喜歡你純真的感覺。工作上帶來的巨大壓力讓你喘不過氣來，靜下心來將能找到應對的辦法。財運不盡人意，付出的精力卻得不到相應的回報，還是先休整等待時機吧。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀性會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷誤的機會高。

財運：★☆☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

留點時間經營感情。

整體運：★★☆☆☆

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

財運：★★☆☆☆

危險之運，經商者有暴發暴傾的跡象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00湖水綠

開運方位：正西方向

雙魚座

總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

今天很幸運喔，做題時能實現超水平發揮，學業運很棒。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向





