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每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-16

牡羊座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果愛情再加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易說動顧客，激發其購買慾望。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙子座

失去的不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更是因朋友不經意的話語而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中所遇困境在關鍵時刻又峰迴路轉，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★☆☆

追求慾望不強，工作熱情不高，易被家事分心，與好朋友聊聊心事可為你減輕壓力。

財運：★★★☆☆

財運較旺盛，資金充足，倘若有投資計劃，不妨著手投資，會有一筆可觀的收入。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00艷棗紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

換個角度思考，其實事情也沒那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情索取變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要想對方是需要你就會釋懷。很久沒聯繫的朋友打來電話，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

今天你很有創新思維，會抓住別人不容易發覺的外部條件來為自己服務，也許你的親朋並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：東南方向

獅子座

忽冷忽熱的情緒，對工作影響頗大。

整體運：★★☆☆☆

只有適當地控制自己的情緒，在工作上才會暢通無阻，反之對自己很不利。財富的積累也不是一朝一夕的事情，不可抱著賭博的心態來投資，不然易損失慘重。偷閒出外走走，對安撫情緒很有效。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易在職場中遇到對你有好感的異性；戀愛中的人易感受到戀人的真情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不好，務必秉持吃苦耐勞的精神熬過忙碌的一天，無謂的焦慮只會讓你困難重重。

財運：★★☆☆☆

注意財務的控管，盡可能的不要負債。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00夕陽橙

開運方位：東南方向

處女座

找個有利的方向，會有不錯的助運效果。

整體運：★★★☆☆

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

愛情運：★★★☆☆

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

事業運：★★★★☆

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00竹葉青

開運方位：正南方向

天秤座

自信是你的籌碼。

整體運：★★★★☆

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，有望與心儀的異性有個親密的接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，今天不妨做些改變，工作的效率會更高。

愛情運：★★★☆☆

熱情付出的一天，付出實質的行動將可得到無形的關心與溫柔。

事業運：★★★☆☆

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事調理分明的處理妥當，額外花點時間與同事聯繫情感吧，這有助於往後的合作事項喔！

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

較煩悶的一天，工作壓力大，造成思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，因為有心事，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。對錢財的慾望很大，小心因慾望蒙蔽了心而盲目投資，使得嚴重虧損。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半的關係呈現兩人都很忙的情況，因此見面聊天的機會較少，有疏遠感。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很差，要收斂點，不要太狂妄或自以為是，否則會自討苦吃的。

財運：★☆☆☆☆

財氣呈現混亂跡象，雖然很想留住錢，但金錢問題多多，寧可把錢拿去繳帳單也不要白白浪費喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00朝霞紅

開運方位：正北方向

射手座

對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一味地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務質量，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，可是太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

財運：★★★☆☆

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

摩羯座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事，對你叨唸不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

賺取不法之財，否則引來官非則飯碗不保！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

水瓶座

好運的一天。

整體運：★★★★☆

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快入手。

愛情運：★★★★☆

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天，今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，別放過賺外快的機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00鉑金灰

開運方位：西南方向

雙魚座

心情起伏，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折只紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭松就花錢凶，錢財難留守。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00蘋果綠

開運方位：正東方向



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