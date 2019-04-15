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每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-04-15

牡羊座

不太順暢的一天，容易產生浮躁的情緒。

整體運：★☆☆☆☆

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

愛情運：★☆☆☆☆

撲朔迷離的一天，主觀會讓對方的好意盡失，多點包容可以化解莫名其妙的誤會。

事業運：★★☆☆☆

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

金牛座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托於股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到領導和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

行動了就能體會工作的快樂，不斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：西北方向

雙子座

依賴心理過於強烈可不是好事。

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心會讓對方大吃乾醋哦，小心因此失掉幸福；財運良好，從家人那兒得到財力支持的想法強烈，其實依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外的人貴人運頗強，遇到困難會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★★★

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術、業務工作者，因為今日的開發突破力量很強。

財運：★★★☆☆

投資者今日不可盲目投資新項目，最好在現有的基礎上加大投資、擴大規模，才能有希望進帳！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

愛情可謂「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，注意把握分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令信心倍增，再將激情保持得長久些。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：西北方向

獅子座

精神飽滿的一天，做事相當自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手一投足都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在虛擬市場上大有收穫。工作上今天進展順利，手頭的任務能很快的完成。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是自己的心態不太穩定，有投機的傾向，反抗心態也比較明顯。

財運：★★★★☆

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00青金石藍

開運方位：正南方向

處女座

運勢波動較大，需能適應起伏。

整體運：★★★☆☆

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00蘭花紫

開運方位：正北方向

天秤座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，好像霜打的茄子，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00可可棕

開運方位：西南方向

天蠍座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久為聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或搞創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：東南方向

射手座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可尋求到喜歡的工作；有伴侶的人彼此愛情更加堅定，週遭的環境將促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

今日是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂，單身朋友好好把握今天吧！

事業運：★★★★★

事業運頗優，是你發揮聰明才制的時候，分析上特別容易找到靈感與掌握重點。

財運：★★★★★

財運太棒了！正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00羽絨白

開運方位：正北方向

摩羯座

今天的吉祥色效用頗為明顯。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的信息；學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作個禮物送給心上人，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機慾念比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭好！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00碧空藍

開運方位：西北方向

水瓶座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，所以你卯足了勁埋頭做事，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有滿足感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者有心儀對像出現，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，較好的口才使他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00玉髓紅

開運方位：西南方向

雙魚座

處事過於感性，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來對方的不滿及妒意。

事業運：★★☆☆☆

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

財運：★★☆☆☆

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00乳酪白

開運方位：西南方向



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