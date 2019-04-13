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韓國瑜出訪跑透透 名嘴酸：他真的對高雄有愛嗎？

小孟塔羅：2019會被哪種人暗戀？

2019-04-13 15:34聯合新聞網 文／小孟

圖／StockSnap
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每人都有暗戀的經驗。也許是讀書時期的同學；出社會工作的同事；甚至是追逐名星或名人等等。愛卻不能夠說出口，只能用友誼做掩護，甚至還得幫忙出主意，解決對方感情困擾。但又害怕一旦說出，關係會發生變化，讓友誼消逝不見。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019會被哪種人暗戀？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟老師提供
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塔羅牌圖作者：Kato Macalon(MACAROON Tarot)




A：迷戀喜歡。(聖杯八正位)

A：迷戀喜歡。(聖杯八正位)
A：迷戀喜歡。(聖杯八正位)
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牌面上有八個杯子堆疊著，一位披著紅斗篷的人，杵著拐杖往山的方向走去。

這張牌表示在2019會遇到，對你極度著迷的人。雖然對有強烈渴望，但卻不敢有任何動作，頂多用眼睛偷偷盯著你，如果你的敏感度夠高，可能會跟對方對到眼。小孟老師提醒你，這種人雖然不善言語，但內心其實很善良，如你願意跟對方主動相處，也許能成為不錯的朋友。

B：吐露心事。(權杖三正位)

B：吐露心事。(權杖三正位)
B：吐露心事。(權杖三正位)
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牌面上有一位披紅斗篷的人，望著遠方航行的船，期待船能順利入港。

這張牌表示在2019會遇到，對你敞開心胸的人。除了每日生活小事外，連個人私密的事，都很願意與你分享。你們之間的關係，也會慢慢成為好友。小孟老師提醒你，由於你們互動良好，因此會把對方的情感，當作是真摯的友誼，不會意識到那就是愛。

C：開朗有趣。(命運之輪正位)

C：開朗有趣。(命運之輪正位)
C：開朗有趣。(命運之輪正位)
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牌面上有一個轉動的輪子，上方有獅身人面獸，左邊上纏繞一條蛇。

這張牌表示在2019會遇到，個性積極活潑的人。通常他們交友廣闊，平時很多活動行程，加上與人互動熱情，因此你可能會認為，他的曖昧對象很多。小孟老師提醒你，無論對方是否與人約會，或是與人傳出緋聞，其實在對方心中，留有你的一席之地。

D：暖系風格。(錢幣六正位)

D：暖系風格。(錢幣六正位)
D：暖系風格。(錢幣六正位)
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牌面上有一個手拿秤子的人，公平的把手上的錢，平均分配給底下小孩。

這張牌表示在2019會遇到，常帶給你溫暖與支持的人。當你遇到挫折、瓶頸，想跟對方訴說、抱怨時，對方會很有耐心的傾聽，並給予你一些建議，以幫助你轉念與釋懷。小孟老師提醒你，對方之所以對你好，無非是因為喜歡你，因此當你有另一半時，你們的關係可能會生變。

E：才華洋溢。(錢幣三正位)

E：才華洋溢。(錢幣三正位)
E：才華洋溢。(錢幣三正位)
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牌面上的僧侶拿著設計圖，讓工匠依據圖上的記載，雕刻出美麗的建築。

這張牌表示在2019會遇到，專注在某個目標的人。由於對方平時很忙碌，加上對自身要求極高，因此跟你互動的時間可能有限。但對方做事努力的態度，會讓你覺得要向他學習。小孟老師提醒你，對方之所以沒談戀愛，不是因為忙到沒時間，真正原因是還沒放下你。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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