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射手超快放棄、金牛虎頭蛇尾 12星座三分鐘熱度指數公開

2019-04-12 16:14聯合新聞網 安妞‧星座

圖／pexels
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相信每個年齡階段的男男女女都有一個人生目標，小至減肥大至成家立業，都是人生夢想或者想要去做去完成的事！是否現在的你，其實也剛好開始要規劃人生方向，或者轉換跑道，準備從頭開始呢？這應該是我們生活中非常熟悉的話題吧！隔壁鄰居要準備考試，你的同事準備要學新技能檢定等等....，這就是我們的周遭日常！那我們今天就是要來探討十二星座在自己的做事目標上，耐力有多少，持久度多長，誰最容易放棄、誰的三分鐘熱度指數最高喔！

牡羊座-80分

看似衝勁十足的牡羊座，當然做事相當有目標感，不過他們有個問題就是時常打迷糊戰，表面上看起來對學習新的東西相當熱衷，但當你認真追問他們時就會發現其實不是如此喔！而且他們做事情與學習喜歡搶快，所以有時候會覺得他們做出來的東西會....慘不忍睹，外加他們其實是一組自信度蠻高的自我良好星座，有些時候就算做不好、失敗了，半途而廢，對他們來說都是正常的事，因為路不轉人轉，我可不是非你不可的啊！

金牛座-120分

120分的出現是不是有點讓大家覺得訝異呢？沒錯！非常務實、耐力十足的金牛座，其實也是出了名的懶人星座喔！他們最容易因為天氣因為別人，怪東怪西，而放棄自己的目標，做事情的態度其實是標準的虎頭蛇尾喔！而且金牛座的人又是標準愛吃貪吃，說到時下流行的各式減肥方法，八成他們都試過，每次都十足的準備，氣勢就是老娘拼了的樣子⋯⋯，結果呢？你會看到3天後，他們居然在揪團購美食，只能說，讓他們隨風去吧！

雙子座-55分

對於自己喜愛的事物，雙子座是絕不可能會去輕言放棄的，但是如果是因為人情壓力被要求，或非應付的事，他們通常會先表現熱衷，然後再藉口推託喔！不過其實雙子座之所以為雙子，就是因為他們的兩面性格，雖說他們不會輕言放棄自己追求的東西，但有時如果要達成目標的途徑，過度繁雜或多餘時，他們的小聰明就會跑出來，自動調整會縮短過程，導致結果毀於自作主張，例如明明烤蛋糕書上設定25分鐘，他們硬是說15分鐘，最後出來就是四不像喔！

巨蟹座-65分

巨蟹座的人雖然向來看起來軟軟的，有時不知道是站不穩還是怎，但是他們可是比其他人更有目標與使命感喔！因為其實他們的氣勢與熱忱都是要被周圍的人去拱出來的，所以他們內心深處非常容易放棄與熱情消滅，但是只要有被眾星拱月的感覺，身旁的人吹捧他們一下，用力支持！他們就會馬上振作有如鋼鐵人上身，再不願意再痛苦的事都肯挨！所以說真的，巨蟹座的Baby們就是需要被不斷鼓勵，不然他們的人生舞台將是一片黑暗的！

獅子座-50分

要讓獅子座的人放棄其實不是件容易的事情，除非那件事是他們根本看不上的挑戰，他們就會興趣缺缺，試一下就收手了！獅子座很直接的個性驅使，他們不只不容易放棄，而且還蠻會執著在自己有高熱度的事件上，或許說搶也不誇張！若是被他們列入最愛清單的人事物，可是會不屈不撓拼了命都去想辦法做到！雖說手法不見得好，但效果一定超棒！就像一個禮拜後要他們出席重要場合，他們就是會用辣椒水減肥的猛將部隊喔！

處女座-10分

我們都知道處女座的為人似乎龜毛、標準高，除此之外「嚴以律己，寬以待人」也可算是他們的行事作風，很少會聽到他們在那邊大聲鬼叫想要幹嘛，因為他們就是喜歡低調！因為就算事情沒有做好或達標，頂多他們就跟自己過意不去，也不要聽別人太多想法，而且他們心思深沉，有時候會假裝幫別人問如何解決問題的方法，但其實是在為自己想做的目標做筆記啦！只是他們就喜歡默默耕耘努力，不想革命尚未成功前，事跡敗露喔！

天秤座-25分

天秤座的原始個性就是非常喜歡和諧與平衡，所以很多事情，他們的目標與使命都有種不能輕言放棄的正義存在！其實好像也不是為了他們自己，好像他們的人生活著是在維持世界和平與秩序，所以他們是很棒的協助者，而他們對於自身的方向當然是再清楚不過了！而且通常可以維持很久很久，擇善固執，還有他們厲害的優點是，就算身邊朋友鼓吹放棄，他們都可以因為是自己要的目標而瘋狂執行下去喔！這是其它人無法比較下去的喔！

天蠍座-30分

有著神秘面紗的天蠍座，他們時常有種完美的形象感，不一定是很纖細窈窕，但就是至少不會出醜的感覺，其實與天蠍座相處時，蠻少機會會聽到他們說放棄一件事，除非是讓他們感到絕望的事，不然一般他們都是鬥志高昂的情緒！倒是應該最常看見他們批評別人做不好，擺爛放棄吧！因為他們其實目標設定後就會往死裡鑽，直到事情成功為止，所以對於他人鬥志低迷的人，他們通常是會出現嗤之以鼻的模樣喔！

射手座-100分

做事非常大而化之，樂天知命的射手座，其實就是標準的三分鐘熱度代表星座，因為他們興趣廣泛，交友眾多，每次聽到朋友分享什麼，他們一定會是第一個馬上向前衝去嘗試的人，不過結果一定是不了了之，或者說好無聊不感興趣，若想要他們持續不放棄，那件事情八成是要他們樂此不疲的，例如玩樂！當然若他們將自己的工作屬性視為玩樂，將會做得非常好，有一番不錯的發展，但就是有些容易缺乏計畫與持久性喔！

摩羯座-40分

摩羯座有一個務實特性，就是他的付出一定要有回報，他們才會肯繼續付出喔！所以他們若選擇對一個人或事放棄，一定是因為沒救了，他們才會出現難得的放棄急救喔！而且他們向來對於自己也是相當苛刻的，因為在他們眼中唯有對自己要求，才能去鞭策別人，然後一起進步，所以在他們的身上會看到非常專注與盡全力的精神，因為他們是極度務實的想法，只有努力的堆積，才有豐碩的果實啊！

水瓶座-5分

水瓶座是百分之百在自己世界的人，所以永遠很難懂，也看不清楚他們的套路模式，但是他們只要投入心思去做的事情，可說是魔人級的可怕，就另外一種方式來形容他們的話，他們專注的程度蠻像癡漢等級的，很難去讓他們放棄，有種莫名的堅持，有種讓人搞不清楚的感覺！而他們凡做任何事，都會用他們的神思維，他人是無法接近的，所以想用他們的方式堅持並成功，除非你跟他們是同一等級的外星人物，不然是馬上會被判出局的喔！

雙魚座-70分

雙魚座其實是相當容易被打擊的星座，因為他們容易在意他人眼光而且自我設限過多，自我放棄的指數非常高！而且他們情緒時常不穩定，做事情的決心都取決於當下的心情，所以當他們心情穩定時，工作起來或目標都能火速完成！並喜歡聽到別人的讚賞喔！不過ㄧ但今日受到打擊或心情不佳，他們就會出現各式的爛藉口說這個不行，那個不可以，事情都不用去做，可見若要期望他們能穩定的持續堅持，是相當不易的喔！

文／BBQ老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師），文章未經同意禁止轉載。

星座減肥外星人

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