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桃花運明明很旺 婚姻卻不順的5面相

2019-04-12 16:24聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

都說桃花運旺的人，更容易結婚。但桃花運旺的人，卻不代表婚姻生活比較順利美滿。科技紫微網要說的是，有這麼一些人，在走進婚姻前的桃花運非常旺盛，但是卻在走進婚姻後，波折不斷，這些人有哪些面相特徵呢？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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桃花眼

平時親和、笑起來可愛，有一雙桃花眼的男女不管走到哪裡的異性緣都不差。但是他們對於浪漫的渴求超過了婚姻中平靜的淡泊，這讓身處婚姻裡的他們被束縛感超過了幸福感，使得與愛人之間不時爆發出摩擦，加深了婚內兩人的距離感。

　

嘴角痣

嘴角有痣的女性在古代容易被視為一種不夠賢良貞德，所以，即使她們桃花旺盛，走進婚姻後，由於傳統價值觀的桎梏，很容易被認為不知檢點，不被夫家與世人所容。但好在這一現象在現代還是有所緩解，婚後與異性保持正常的朋友關係，也是人脈寬廣的表現。

　

顴骨高而圓潤

顴骨高聳圓潤的人面部輪廓清晰，他們自我主觀意識強，常能散發一種個性化的魅力，容易讓異性覺得很有男人味。但走進婚姻後的他們並不容易視愛人的幸福感為第一，過於自我的強勢容易讓另一半在婚姻裡倍感壓抑，這讓他們的婚姻總是徘徊在崩潰邊緣。

　

下巴尖

下巴尖窄的人他們追求精神思想上的享受，所以年輕的時候浪漫戀情接連不斷。可是走入婚姻後，這份只是漂浮在空中的價值感卻很難融化在一蔬一飯中，不懂得家庭責任的他們很難成為稱職的婚姻伴侶。

　

虎眉

虎眉是一種看起來清秀卻顯粗壯的眉毛形狀，有虎眉的人做事情有膽有識，他們非常注重友情，不管男性朋友還是紅顏知己都不少。友情佔據太重要的位置，婚後也難免會讓另一半多生抱怨，留下不顧家的印象。

　

【延伸閱讀】

從姓名看出，你能躲過桃花劫？

巫女透露，你另一半的十大特徵

　



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