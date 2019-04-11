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財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

在很多人眼裡，有人生來就是大富大貴的命，其實雖看似如此，一個人的富貴與否，其實也與他們的個性，和後天養成的一些習慣，有著不可分割的關聯。科技紫微網就帶著大家一起看看那些注定大富大貴的血型星座們，如何因著天生個性與後天習慣而有這等好命，沒在名單內的也一起來偷學他們的那些富貴秘訣吧！

圖片來源／Shutterstock
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NO. 1：AB型天秤座

這類型的人群向來敢做敢當，有理想有抱負，樂於為了理想去打拼，勇於為了某個一閃而過的靈感去嘗試。遇到挫折也會不卑不亢，不屈不撓地堅持下去，不容易因為一次的失敗就否定自己，而且，他們向來有一種「不到黃河不死心」的毅力，堅持到底的毅力難能可貴。

除此之外，在一些稍縱即逝的機遇面前，他們也能夠很好地把握時局，迅速做出決定，不多想不猶豫，勇往直前掌握住時機，這種所謂的「衝動」不是人人都能擁有的，大多時候別人都會容易在機遇面前各種瞻前顧後，殫精竭慮，最後錯失機遇。由此可見，富貴是照顧勇者的。

　

NO. 2：O型金牛座

大富大貴如果不走捷徑，那就得要有著過人的好脾氣，沉得住氣之餘，始終保持一顆誠懇謙卑的心。而這些，這類人群做到了。他們面對成功和失敗，都能夠保持一種平和的心態，勝不驕傲敗也不氣餒，能夠靜下心在每一次失敗中尋找失敗的原因，真正做到了讓「失敗成為成功的母親」。

和人相處的時候，他們也能夠擺正自己的位置，從來不會擺架子，也不會妄自菲薄，適當的謙虛，會給人留下深刻的好印象。人們的事業說穿了就是人與人之間的交流和相處，什麼工作都得與人打交道，大家都覺得這類人厚道，也都會盡力幫他們，天時地利人和，鐵杵自然磨成繡花針。

　

NO. 3：A型水瓶座

一成不變的想法顯然在當今社會沒有太大的優勢，反而是那些有創意有想法的頭腦，很容易就往大富大貴的道路上前進。有時候做第一個吃螃蟹的人或許可怕，但是做第一個研究螃蟹的人，前途一定大好，隨之而來的就是財富富貴，到那時候只會取之不盡用之不竭。

不被眼前的思維所限制，不被身邊的標準所束縛，在自由中開拓創新，在隨意中另闢蹊徑，就總能看到大眾都不曾見過的奇異風景。人生也是如此，少一些受限，多一些天馬行空，有的時候財富就會滾滾而來，大富大貴的人生由此開啟，一發不可收拾。

　

NO. 4：O型雙魚座

善於累積經驗，從做中學的這類人群，不和別人一樣。他們的任何參與，都是為了累積經驗，為了「吃一塹，長一智」。從經歷中學習，在體驗裡前進，對準自己的最終目的地，其他全部都是奠基和鋪墊而已。

都說有閱歷的人是沉穩的，有著一般人無法達到的睿智和境界，他們能屈能伸，善於總結，不以物喜，不以己悲，踏實上進，積極向上，有著時間和歲月打磨出來的優能和才幹，一旦時來運轉，將能力發揮對了地方，那麼毫無疑問，一定會是前程一片光明的輝煌景象。

　

NO. 5：B型白羊座

享受生活，就是這類人群富貴的起源。原本他們只是為了享受而享受，之後卻變成了因為享受而收穫很多。他們性格開朗，渾身上下充滿了樂觀的正面能量，不計較得失，不畏懼磨練，不隨意決定，不容易衝動，且善於把握人脈，樂於花很多時間去積累修建人際關係，也懂得截長補短的道理。

謹慎小心是他們的代名詞，但是一切都是以快樂為前提，這樣一來，哪怕一些很難的決定，都會在神奇的第六感參與以及作用之下，讓事情變得簡單，計劃變得可行。他們的人生中貴人多，能夠為他們提供有力幫助的同時，還能提出一些上好的建議，而他們也很隨和，能「去其糟粕取其精華」地自行琢磨和利用。

　

NO. 6：A型巨蟹座

這類人群的大富大貴命，通常大部分都是建立在子女的似錦前程之上。換而言之，就算他們自己沒能夠在事業上開創出一個宏偉天地，他們也依然能夠享清福，過上衣食無憂的闊綽生活。這一切都是得力於他們的賢惠和睿智，眼光長遠，懂得適當地培養自己的子女。

在年輕的時候，他們就會給子女以好的培養，且樂於和子女溝通交流做朋友，因此孩子的成長環境是無比輕鬆無壓力的。而在這樣氛圍之下成長的孩子，通常都會比同齡人更加樂觀積極。在子女取得成就之後，自然不會忘了自己的父母雙親，而他們的大富大貴，也就是來源於此。

　

【延伸閱讀】

紫微解析，你有天生的集財命？

今生的富貴，源自前世的福報？

　



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