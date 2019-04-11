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先破財才能守財的5大生肖揭曉！鼠易陷入錢財騙局

2019-04-11 16:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有些人財運堪稱平順，所以對守財的觀念略微淡薄，要到某一個危機點來襲，才會突然意識到存錢的重要性。在十二生肖中，哪些生肖在財運方面會遭遇這種不破不立之運呢？科技紫微網立刻為大家揭曉先破財再守財的5大生肖，快看看其中是否有你吧。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖龍

家人生病，破財消災。

生肖屬龍者通常財運都不錯，若非遇上特殊狀況，多是一生衣食無憂，不太有存錢意識。日常生活中的小破財對於你並沒有太大影響，只有當家人得了重病，經濟壓力一下子全壓到你身上時，這種大事件才會讓你重視錢財，在開源的同時也更懂得節流，儘量把錢財用到實處。

　

生肖虎

投資失利，財運大起大落。

生肖屬虎的人在理財方面不太注重細節。比起守財，他們更在意開源，所以有錢時多會花在享受上，沒錢花了再想辦法賺錢，造成不易守財。只有遇上了重大的投資失利，比如把全部家當投資高風險項目，甚至為此四處借貸，最終卻血本無歸，這種虧損才會引起你對守財的重視，也才能讓你定下心來冷靜評估、理性投資。

　

生肖蛇

情感危機，為情破財。

生肖屬蛇者對金錢的敏銳度高，人脈又頗為暢通，所以財運不會差，不用太費心守財也有錢花。然而你的情感太豐富，容易因此把錢財花在異性身上。如果遇人不淑，或者對方是騙子，很可能就會大額出手埋單，直到破財時才會幡然醒悟，從此好好看住自己的荷包。

　

生肖鼠

遭遇錢財騙局，走破財衰運。

生肖屬鼠的人頗有守財意識，理財基本上謹慎小心，不會隨意投資花大錢。然而你容易相信別人，有可能一不小心被小人利用，陷入錢財騙局，辛辛苦苦存下來的錢就一秒泡湯了。經歷了這等破財衰運後，你的警惕性將會更高，往後守財就會更穩固了。

　

生肖牛

遭逢事業變故，進財來源中斷。

生肖屬牛者通常都有自己的小金庫，因此不用刻意守財，只要工作穩定，收入不中斷，就不用太擔心沒有錢花。唯有事業遭遇重大變故時，如失業、退休、或其他原因造成的工作中斷，你會因為眼看著坐吃山空而心急起來。這時，你才會想到要定下心來理財，想辦法充實自己的小金庫。

　

一時失意，並非都是壞事。只要有覺悟，開始守財，為時不晚。把握得當，危機就是轉機。不管這份榜單裡有沒有你的生肖，你都應該做好萬全的理財規劃，畢竟這是每個人的必修課題。

　

【延伸閱讀】

姓名藏玄機，預言你的破財年歲

靈視50歲的你，財運越來越旺？

　



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