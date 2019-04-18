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【塔羅】你的生活裡 將迎來特別的好運？

2019-04-18 08:46聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

好的運氣可以為人帶來很多驚喜，就像仲夏破暑的一陣涼風。讓科技紫微網用塔羅來為你占卜，最近在你的生活裡，會迎來什麼樣特別的好運？

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我最近會迎來哪種好運？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：魔術師

近期會出現一些十分令你驚喜的事情，大多數是喜從天降的意外，譬如走在大路上撿到錢之類的，機率會很高哦。

　

選牌2：教皇

你近期可能會開始感到生活上的事務變得順心。先前讓你困擾的問題，出現妥善的解決辦法，讓你越來越得心應手。要繼續努力加油喔！

　

選牌3：戀人（逆位）

最近你的感情趨勢變得很好喔。單身的人，脫單的好運大增，而有伴的人也將有感情升溫的大好契機呢！

　

選牌4：力量

最近你在事業方面的好運大大增加。很棒的機會將接二連三的出現，排在面前任你挑選。而你自己的努力也將會得到應有的回報呢。

　

選牌5：正義

你近期的好運將出現在財運方面，尤其會得到很好的偏財運。你可能會得到他人饋贈金錢，或是在不經意之間創造了一筆財富。非常值得期待呢。

　

選牌6：月亮（逆位）

你近期最主要的好運會是貴人的幫助，而且不只有一位喔。有了伯樂的認可與助力之後，你的收穫將遠遠超過目前的現況。事情會漸漸步入正軌，變得越來越風調雨順，讓人心情大好。

　

【延伸閱讀】

感情不順遂？塔羅聖三角來提點

抽牌論運，貴人就在你身邊？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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