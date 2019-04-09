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誰是萬人迷？誰有公主病？ 星期幾出生決定你的戀愛觀

2019-04-09 11:01聯合新聞網 綜合報導

示意圖／ingimage授權
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多數人常藉由算命、星座來了解自己的命運、性格、行為模式，但你知道從出生的日子還可以看出每個人的戀愛模式嗎？根據香港媒體《新假期周刊》分析，一周七天，分別在周一到周日不同日子出生的人，戀愛觀都各自不同，想了解心儀對象或自己的愛情特質嗎？讓我們繼續看下去。

星期一出生／控制慾強

星期一是一周中的第一個工作日，這天出生的人給人主動積極、活力充沛的感覺，強而有力具領導能力的性格，處事臨危不亂，在團隊中易成為領頭羊，但在感情方面多半居於主導地位，有時太過自我、一意孤行，甚至出現控制狂的情況而不自覺，一副「我是為你好」的姿態，切記要收歛一下。

星期二出生／天生萬人迷

周二出生的你帶有一點藝術家的性格，喜歡獨處也善於和陌生人打交道，愛情能量相當強，具有極佳的魅力、異性緣強，簡而言之就是個天生萬人迷，憑藉熱情性格，容易讓人愛上你，追求者眾多，有時甚至對愛情感到迷茫，容易出現多角戀。

星期三出生／擁有王者風範

周三出生的你熱愛自由，擁有很好的口才及社交力，性格帶點霸氣、氣場很強，周邊的人都覺得你很帥氣，愛情方面對於情人的要求標準很高，對於中意對象，也會壓抑自己去遷就對方。但另一方面則是同情心氾濫，有時會做出莫名的決定，對於不喜歡的人的表白，也會出於同情面答應交往，這樣就太一廂情願囉。

星期四出生／天使性格

星期四出生人具有寬厚的特性，擅於撫慰人心，會隱藏自己的不如意，仍以開朗的笑容安撫朋友，常成為朋友傾訴的對象。這個特質移植到感情上，便會經常委屈了自己，忽視自己內心真實感受。

星期五出生／公主病、王子病

星期五出生的人具備有如公主、王子般的本能氣質，重視自己的整體形象，就是超自戀啦！覺得別人的生活就該繞著自己轉，有時會讓人反感。這樣的特質表現在感清上，會因忽略對方而讓人生厭，建議應多花點時間了解對方，才會讓人願意與你想處。

星期六出生／太固執

周六出生的人堅強能幹、具忍耐力，很多事認為靠一已之力就能完成，不需要靠別人，慢慢地就陷入了固執的框架中，不願退讓的態度讓人們遠離你，同樣地，在感情太固執則難以走的長遠，有時應學習放下執著、莫嚴以待人，讓彼此關係能長久。

星期日出生／天生聰明

周日出生的人天資聰穎，會為自己訂立很高的目標，不達目的不罷休，好勝又好強。在感情上，常會苛責「對方為何沒做到」，而忽略了「對為你做了什麼」，唯有除去眼中的樑木，才能體會當下的幸福。

你是星期幾出生的人呢？了解自己的愛情觀，願大家都能找到幸福。

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