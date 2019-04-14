殺破狼周運勢／白羊經營副業收入增 金牛容易惹上爛桃花

2019-04-14 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年4月15日~4月21日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽進入金錢宮位，與天王星合相，會因為經營副業增加許多收入，營收甚至超過本業。某些白羊座此時會被老闆調薪，但工作也會相對加重。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與太陽有良好連結，會因為公務到外地出差，差旅待遇非常好，收入增加。某些白羊座會在外地幫人代購商品，收益進帳增加。純粹出門旅行的白羊座，會在旅途中充分享受血拼的爽快感。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，不穩定的關係會在此時設下停損點，某些白羊座會忍痛放棄一段戀情。感情已經穩定的白羊座，雙方有些重要的決定會在此時塵埃落定，彼此的感情已經沒有懸念。

溝通運方面，在溝通宮位的火星受到海王星影響，會受到不利於你的傳聞困擾，雖然很想反駁，卻容易越描越黑。此時容易招惹口舌是非與誤會，不論在生活中或是網路上的發言都容易引發爭議，需特別謹言慎行。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星影響，駕駛車輛要特別留意行車糾紛，此時特別容易接到罰單。通勤也可能因為一些事件，造成嚴重的遲到，此時要特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，滿月落在工作宮位，某個任務在此時完成，心情感覺輕鬆許多。某些金牛座會在此時轉換工作或是職務，會有許多事務塵埃落定，讓你可以放心交接。

金錢運方面，在財務宮位的木星與太陽有良好連結，偏財運佳，可試試手氣，投資會有不錯的獲利，可選擇適當的時機了結。手頭會比平常寬裕，週遭的人對你特別大方，會請你吃飯或送你禮物。

本週須注意的部分：

感情運方面，在人際關係宮位的金星受到慾望宮位的木星影響，無法確認對某個朋友的感覺，會嘗試與對方發生肉體關係，再決定兩人之間是否更進一步。然而這可能是你一廂情願的想法，容易惹上爛桃花，或是淪為對方的炮友。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到火星影響，有些人接近你的目的不單純，約你見面吃飯的目的是希望你加入直銷。此時容易過度相信某個朋友，被詐騙一筆為數不少的金錢。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，糾葛的三角關係會塵埃落定，此時會做出選擇，可能會退出這段關係，或是決定與某一方在一起。一旦做出決定之後，感情的進展會越來越明快。

人際關係方面，金星與水星陸續進入人際關係宮位，因著職場的需要，會認識許多新朋友，與這些人交流可吸收到許多有用的資訊，在職場或是財務規劃上會獲得幫助。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，濫好人的個性會使你在職場上必須承擔更多不屬於自己的事務，使你像無頭蒼蠅一樣忙碌，卻得不到任何好處。

健康運方面，在命宮的火星受到志業宮位的海王星影響，工作有過勞的傾向，體力消耗快速，容易感到疲累。此時要當心血光之災，注意意外傷害。此時也容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星受到太陽影響，投資或事業一直處在燒錢空轉的狀況，因著資金不斷地消耗而感到焦慮。投入了很多的金錢卻事倍功半，會覺得賺錢很難。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星本週陸續進入志業宮位，工作效率加速，在職場上的能力令人刮目相看，會有許多表現的機會，也會獲得更多的資源來執行重要的職務。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與天王星合相，會被一些特別的人物賞識，逐漸覺得自己並不平凡。此時容易在有趣的團體中獲得認同，不再覺得孤單。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星持續呈現合相，與遠行宮位的海王星有良好的連結，身旁會有不錯的旅伴相約出遊，該是走出自己的堡壘，看看世界的時候，不妨計畫一趟遠行，可能會有新的邂逅。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，需要搬家的巨蟹座可望尋求到不錯的落腳處，生活方面可以塵埃落定。沒有搬家需求的巨蟹座，與家人之間有些不愉快的問題，容易在滿月期間情緒失控，家庭中有些存在已久的問題需要在此時解決。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到精神宮位的火星影響，在異地工作、出差、生活、打工渡假、留學的巨蟹座，容易受到時差的影響，睡眠不足，生活作息大亂。在海外旅遊的巨蟹座，要盡量避免參觀古蹟或是墓塚相關的景點。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入志業宮位，與天王星呈現合相，只是在例行事務上花些巧思，會因著這些創意，成為職場的亮點，許多人會對你執行工作的方式另眼看待。

遠行運方面，水星與金星本週陸續進入遠行宮位，同時滿月會發生在旅遊宮位，會在很短的時間決定一個遠行計畫，不論是出差，或是出遠門旅行，食宿待遇都非常豪華，同時會很有效率地到想朝聖的景點打卡。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與工作宮位的土星、冥王星有良好連結，在副業上有不錯的收益進帳，但身兼二職會覺得很累很辛苦，可能會考慮放棄原來的工作，卻又害怕副業收入不穩定。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到海王星影響，有些不得不往來的人際關係，即使心知肚明對方總是在騙人與說謊，卻得配合演出，使你越來越憤世嫉俗，對人性感到絕望。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金星影響，對於爛桃花的魅力難以抵擋，耽溺在肉體關係中，不想醒過來。感情已經穩定的獅子座有懷孕的跡象，但胎兒的狀況似乎不是太理想。某些獅子座的小孩或寵物此時身體有些微恙，或是會收養健康狀況不良的毛孩，花較多的金錢在孩子們的健康上。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，水星與金星陸續進入財務宮位，同時，滿月會發生在金錢宮位，某個昂貴的生活用品想購買已久，基於經濟狀況不太穩定，遲遲無法下手，此時會看到折扣活動，會分期付款購買這個商品，使你生活更為方便。

學業運方面，太陽進入學業宮位，與天王星呈現合相，一直難產的報告或是研究，會因為靈光乍現，進度超英趕美，難解的習題突然茅塞頓開，此時會是學業進步神速的時期。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到火星影響，會因為人生與志業規劃分歧，產生不愉快的問題，甚至因此發生爭執。此時會對於分離與遠距有些焦慮。

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星影響，合作的同事嚴重拖延進度，眼看截止作業的期限越來越近，你的工作壓力也越來越升高。職場有許多豬隊友，不斷地扯你後腿，阻礙許多事務的執行。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到金星影響，會想在此時購屋居住，卻會發現自己的經濟能力負擔不起。某些處女座此時需要搬家，可能會搬到租金較高的地方落腳，但經濟能力也會感覺較為吃力。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，滿月落在命宮，同時，水星與金星陸續進入感情宮位，感情上會做出決定，與某個人經營長久而穩定的關係，雙方會有共識建構一起生活的模式，情感狀態塵埃落定。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與天王星合相，會有一筆為數不少的外快收益進帳，足以讓你過一段好日子。某些天秤座可能會因此開發出新的副業，未來會靠著副業增加一些收益。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星影響，職場上有許多事務看不過去，然而要你自己接手，又沒這樣的能耐。此時盡量不要畫蛇添足出些意見，這會使得許多人乾脆把事情丟給你，工作越攬越多，也不一定執行得比較好。

健康運方面，滿月發生在命宮，本週要當心消化系統的疾病，容易吃壞肚子，或是消化不良。同時在健康宮位的海王星受到火星影響，工作壓力大，容易睡不好，天王星與進入疾厄宮位的太陽呈現合相，內分泌會有些失調的問題。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到工作宮位的海王星影響，會因工作需要，到外地出差，出門在外當心水土不服而生病。出遠門旅遊的天秤座，會不斷收到職場上司傳來的訊息，感覺十分掃興，甚至中斷旅程，匆匆回到工作崗位。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星陸續進入工作宮位，某個任務或案子在此時完成，可以輕鬆一陣子，某些天蠍座會想放個長假，休養生息，把身體調養好再重回職場。

感情運方面，進入感情宮位的太陽與天王星呈現合相，與某個曖昧對象的進展超乎預期，還沒意識到要投入太多情感，就可能先進入肉體關係，此時可能閃電與某人在一起，但對於能否長久發展有些疑慮。

本週須注意的部分：

健康運方面，在疾厄宮位的火星受到海王星影響，感覺體力消耗迅速，容易感覺疲倦。此時要當心血光之災，注意意外傷害。水星與金星進入健康宮位，感染流感的機率較高，呼吸系統與喉嚨容易發炎。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到子女宮位的海王星影響，家中的寵物與小孩身體狀況不良，此時可能花很多金錢在孩子們的醫療費用上。某些天蠍座可能會砸錢討好戀愛對象，卻可能被當成理所當然的付出，而感到有些不值。

溝通運方面，在溝通宮位的土星、冥王星受到太陽影響，會因為與人一言不合，在網路上筆戰起來，甚至因為逞一時口快，惹上麻煩的人物，此時說話要特別謹慎，尤其在職場與網路上的發言都要特別小心。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星陸續進入戀愛宮位，容易吸引一些桃花大膽示愛，讓你有些驚訝。然而受到滿月的影響，有穩定關係的射手座要當心另一半因為這些追求者而大吃飛醋。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星影響，與家人容易產生一些誤會，讓你覺得有理說不清。某些射手座，目前處在居家環境較為混亂的狀況，鄰居可能在裝修房子，或是發出噪音，讓你無法好好休息。

本週須注意的部分：

人際關係方面，滿月在人際關係宮位，發現與一些人在價值觀上有很多落差，會在此時退出某個群組，或是與有些朋友漸行漸遠。有些射手座會對於人與人之間的距離拿捏感到焦慮，自我感覺較為不良。

工作運方面，太陽進入工作宮位，與天王星呈現合相，工作領域會有預期之外的事故發生，職務在此時會有些調整。某些射手座必須接受更多的工作量，然而收入與薪資卻沒有因此變得比較多。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與天王星合相，會明顯感受到內分泌不太穩定，生理狀況出現問題。此時要當心心血管方面的機能狀況，有頭暈、目眩、心悸等問題要特別留意。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會完成某個階段性任務，塵埃落定。會轉換工作項目，或在職務上有些調整。此時有新的案件要開始執行，接下來會馬不停蹄地繼續忙碌。

家宅運方面，水星與金星本週陸續進入家宅宮位，有搬家需求的摩羯座，本週會尋求到理想的物件，並很有效率地搬到新的居所。沒有搬家需求的摩羯座，家宅修繕或是一些雜務，在本週會有效率地一一解決。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與天王星合相，會對某個人一見鍾情，或是突然被某個對象的貼心舉動煞到，陷入不可思議的愛戀中。某些摩羯座會突然迷上某個偶像，或是收養寵物，生活比較不寂寞。

本週須注意的部分：

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到工作宮位的火星影響，在職場與人溝通發生誤會，甚至引發爭執。某些摩羯座對於不斷需要重覆解釋同樣的事情感到厭倦，此時很想逃到沒人打擾的地方靜一靜。

健康運方面，在健康宮位的火星受到海王星影響，這段期間會感覺工作較為過勞，每天都很疲倦。此時要當心血光之災，容易發生意外傷害。同時也是感染急性疾病的高峰期，嚴重的話甚至需要動手術治療。

水瓶座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星陸續進入面試宮位，此時面試十分討喜，很快就能錄取，進入理想的單位。需要洽談合約的水瓶座，本週進行協議會非常順利，很快就能順利簽約。

學業運方面，滿月落在學業宮位，某個科目會在此時修業完畢，報告與論文在此時順利完成，成績塵埃落定。某些水瓶座已經確定未來會進入理想的學校就讀。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星影響，與喜歡的人在靈與性上無法契合，會感覺有些失望。某些水瓶座會感覺雙方在物質生活的價值觀有落差，可能因為金錢相關的問題而有些爭執。

金錢運方面，在金錢宮位的金星本週持續受到人際關係宮位的木星影響，與親朋好友的金錢往來需特別謹慎，借出去的金錢很難討回來。此時容易被熟人提供的投資情報所吸引，但要當心是吸金詐騙的陷阱。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與天王星合相，與家人或是鄰居的關係不太理想，容易被週遭的噪音所困擾。某些水瓶座不斷需要離家在外、居無定所，或是不斷需要搬家，生活不太穩定。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的帳單終於償還完畢，經濟狀況會感覺寬裕許多。水星與金星本週陸續進入金錢宮位，手上會有餘裕的金錢可以享受奢侈的消費。

旅遊運方面，太陽進入旅行宮位與天王星合相，突然受到邀請要到外地工作或遊覽，這個短期的旅程會充滿驚喜，使你對某個陌生的小城鎮留下深刻的印象。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星影響，對目前的職業領域有些意興闌珊。雖然不時有一些外快可接，然而目前你卻很想放空或發懶，不太想執掌一些吃力不討好的工作。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到海王星影響，鄰居會在此時修繕房子，居家環境顯得吵雜。與家人的關係會較為緊張，有些不愉快的問題使你不想回家。

感情運方面，本週金星尚停留在命宮，受到在志業宮位的木星影響，職場上會有人不斷對你表示好感，甚至假公濟私企圖親近你，你會覺得這是一種騷擾。對於總是招惹到爛桃花感到心煩。

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