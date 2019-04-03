2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45 聯合新聞網 文／柿子文化



圖／Stocksnap 分享 facebook 請大家注意，請務必用健康的態度來看待生肖運勢，運勢偏低的人勿悲觀、消極，請在保守中養精蓄銳，並留意神明提點的注意事項，以渡過眼前的不順；好運的人更要好好把握良機，避免自恃好運當頭而不努力，那可就白白浪費了大好的機運了！另外，運勢裡提到的時間，都是農曆喔！

鼠

已婚及未婚有對象的朋友在婚姻感情上稍不小心就會陷入「水深火熱」的局面，要注意長期累積的心結或裂痕可能會引爆，若真的爆發了，切勿逞口舌之快，否則容易錯上加錯，讓感情出現破裂的危機！建議雙方都要冷靜思考，千萬不要意氣用事而做出令自己後悔的決定。

單身的朋友更要小心謹慎，由於姻緣運勢低，容易遇到錯的人──尤其要特別留心新認識的朋友是否處於單身狀態，才不會無辜介入他人的感情。若真的不小心成了小三或小王，請立即踩剎車，若執意繼續這段戀情，將來一旦出事，可別怪神明沒有提醒你。此外，單身者若愛逞口舌之快，也容易嚇跑剛認識的對象，空留遺憾。

牛

已婚或是未婚有對象者要小心農曆四至六月「陷阱重重」，若不想讓這段感情像花一樣枯萎，就得為它注入滋潤的泉水，才能讓感情保鮮。此外，還要小心出現第三者的誘惑，尤其是三伏期間，在意亂情迷下，你可能會做出不利於這段感情的事情，假使不當機立斷斬斷情絲，就會陷入情關而無法自拔。因此，要穩固你跟另一半的感情，就要多一點溝通、體諒、關懷與傾聽，待夏季末伏過後，感情上的難題便能迎刃而解，愈來愈甜蜜、穩定。

單身者的夏季姻緣運勢並不差，只是在認識新對象時要小心「目珠花花，瓠仔看做菜瓜」──看走眼。雖然本季有不少朋友為你介紹對象，但仍要謹慎判斷、仔細觀察──農曆四至六月（尤其是三伏期間）更要小心留意。此外，若想開啟新戀情，請把心思放在怎麼認識新對象，若沉溺於玩樂或其他事物，就容易錯失認識異性的良機。建議你可以在夏季把自己打點好，多往外發展、廣結善緣，說不定夏季末伏過後，適合你的姻緣就會出現在眼前囉！

虎

若你成功挺過春季的婚姻感情紛擾並「倖存」下來，恭喜你跨過了一關。已婚及未婚有對象者之前婚姻、感情上爭吵、不合的狂風暴雨期已經過了，來到農曆四月，彼此緊繃的狀態會比較鬆綁。雖然先前感情上的創傷讓你跟另一半有些許疙瘩，但只要好好反省當初錯在哪裡、問題出在哪裡，以你的智慧，是有辦法挽救這段感情的──尤其在農曆五月過後，你會比較知道怎麼跟另一半溝通或安排活動、約會來讓感情升溫。農曆七月過後若有親朋好友的提點幫助，將有機會和好如初。

單身者別太喪氣，就算春季桃花不開或遇到欄桃花，最壞也只是這樣。進到農曆四月，這些不好的桃花就會退散，姻緣運勢將要來臨，再加上你自己也很清楚過去感情不順的原因出在哪裡，農曆五月開始，只要改進自己的缺點，讓自己成為一位會被異性欣賞的人，到了農曆七月秋季時，在親朋好友的介紹下，有機會桃花朵朵開喔！

兔

才過完春季的甜蜜期，夏季皮又要繃緊一點了。已婚或未婚有對象者最忌諱活在別人眼裡，因為這樣容易死在他人的嘴裡。兩人相處需要的是溝通及智慧，若太在意別人對你的看法，又愛拿另一半跟別人比較，農曆四月時感情、婚姻就容易生變，甚至可能有分手的危機。此外，若雙方關係真的已到臨界點，千萬別一時衝動口出惡言、彼此互相傷害，這樣不但感情回不去，還可能造成無法挽回的局面，最終愛人變仇人。

單身者的整體條件不錯，但本季姻緣運勢不開、對人的判斷力下降，較容易看走眼、識人不清。所以這段時間不急著找尋新對象，給自己一些時間跟空間來提升自己，等到姻緣時機到，才更有機會找到適合你的人。若夏季有親友介紹對象給你認識，請多加觀察跟評估，內在有智慧比外在有美貌重要。此外，如果對親友好意介紹給你的對象不滿意，拒絕對方時務必婉轉，免得因為介紹對象而失去了一段友誼，那可就得不償失了！

龍

已婚或未婚有對象者可能因為聚少離多而出現感情上的危機，或是容易因為看不慣對方的一些言行舉止而感到嫌棄、厭惡；未婚有對象者還可能出現競爭對手覬覦你另一半而多出許多考驗。雖然你們有心讓感情回溫或想改善關係，卻好像少了點動力，很怕會撐不下去。請放心，喚回這段感情的熱度就快到了，請再堅持一下，等到進入秋季，你所面臨的情感問題漸漸會得到改善，有望重修舊好。因此，先別否定你們的關係，好好冷靜一下，多用鼓勵取代批評、多釋出善意，等到對的時機到了，這段關係就能海闊天空，還有更多精彩的未來等著你們攜手走過。

單身者注意別被孤單寂寞打擊到信心，對的人值得等待，若因不甘寂寞而隨便找伴，感情不會長久。本季可能有遍尋不著合適對象的狀況，別心急，姻緣時機就快到了，秋季因親友介紹或聯誼、社交而認識新對象的機會大增，有望脫單！本季應好好打理、提升自己，為即將出現的戀情做準備。

蛇

已婚或未婚有對象者本季若想婚姻、感情不出亂子，請先克制好自己的脾氣及情緒，尤其別當個白目鬼，說話太直或故意挑釁的下場，就是容易有爭執，導致你們彼此傷害；此時若又有三姑六婆加油添醋、亂嚼舌根，小心感情失和，爭執愈演愈烈。請收起太直白的個性，對另一半講話多點溫柔及修飾，若真的有他人流言蜚語來擾亂你們的感情，也要理性溝通、相互信任，這樣才能夠穩固這段感情。此外，如果這段期間出現曖昧對象來誘惑，請即早回頭，免得鬧得滿城風雨，使自己身陷感情破裂的危機。

單身者想在本季覓得良緣、人見人愛，得調整一下性格、脾氣及講話的方式。說話太過直白容易把新認識的對象嚇跑，講話務必稍微委婉、中肯些。此外，這樣的性格若不加以改正，也可能會讓親友不敢替你介紹新對象，進而錯失良機。要特別提醒的是，在選擇對象上要有自己的想法及主見，別因為他人三言兩語、搬弄是非而壞了好姻緣。

馬

進到了夏季，對於已婚者或交往有對象者來說，雖然過去兩人相處、交往過程中，你可能會因另一半的個性不積極或覺得不受重視，而與對方爭執不斷，也因為過度關心而一再提醒對方，卻不知不覺成了不關機的碎碎念模式。這些情況或許曾嚴重到讓你想結束掉這段關係，但只要彼此能夠靜下心來，這些心煩意亂、鬱鬱寡歡、不愉快都將在本季漸漸消弭。只要你不過度放大檢視對方的小毛病、小缺點，收斂你求好心切的完美主義，適當的表達情緒，你與另一半的感情會慢慢回溫並趨於穩定，不只關係有所修復，還會額外地感受到對方的貼心關愛。

單身者在本季裡非常有機會找到另一半，請趁這個絕佳的好機運積極參加社交活動，這將有助於你盡快找到對的人。避免用你那套非得高富帥／白富美的高標準來做為擇偶的條件，才能有更多選擇的機會喔！

羊

已婚或未婚有對象者要多注意口角爭執，本季你易怒暴躁，開始失去對感情的熱情，常因小事而與另一半爭執不休，甚至要求對方外在要光鮮亮麗、挑剔對方穿著打扮等，過度檢視對方的缺點會漸漸使彼此懷疑是否該繼續維持這段感情。建議你：除了檢討自己的情緒問題之外，還要多看看另一半的品行及內在的優點，才能使本季的感情走得順遂，並讓感情在農曆六月五日至六月廿一日（國曆七月七日至七月廿三日）期間有機會慢慢回穩。

單身者本身的條件不錯，亦不乏追求者，但本季在愛情裡交出白卷的機率很高，原因多半來自你眼界過高，建議要剔除內心不實在的幻想，別把現實生活當成偶像劇！適當放寬擇偶標準，就好比「劉小姐愛蒙正」不計較其外在，才有機會找到最佳人選。如果能調整好你的心態，在農曆六月五日至六月廿一日（國曆七月七日至七月廿三日）期間主動出擊，多參加聯誼，有機會讓你的幸福駕到。

猴

過去彼此感情上難以跨越的關卡，本季可能又會再度被拿出來而成為爭執點，導致感情易陷入泥濘，動彈不得，進退兩難。感情最忌諱舊事重提，可別拿過去阻礙你們的現在，甚至淪為壓垮彼此感情的最後一根稻草。試著替生活轉移焦點，找點樂趣或培養彼此有共鳴的事物，有助於減少你們之間的隔閡。農曆五月過後隨著運勢的回升會拉近彼此的距離，為感情加溫，但留意農曆六月時千萬別抱持著反正另一半都會原諒你的僥倖心態。大肆妄為是你在感情方面的壞習慣，時間久了，對方因為心累而做出的決定或許會讓你措手不及──甚至可能讓他人趁機介入你們的感情。

單身者農曆五月起因吉星照耀，有機會遇到正緣桃花，但千萬不要眼高於頂、過度自信而不把姻緣當一回事，當心愛神與你擦身而過，機會是不等人的喔！若一直到農曆六月十日（國曆七月十二日）過後都還沒遇到對象，要開始小心爛桃花的出現。

雞

已婚及未婚有交往對象者度過春季的沉悶、不悅，本季會逐漸破冰和好，感情大有進展。其實，你們心裡早已彼此認定對方，就是過度放大檢視對方的缺點或毛病才容易鬥嘴，所幸本季運勢回升，爭執衝突點隨之減少，加上身邊不乏有非常了解你們個性的和事佬，懂得投其所好，涉入得宜，有助於化解你們的爭執點。切記，可不是每回吵架請出和事佬就能了事，兩人的感情問題仍需你們自己好好省視，多一點溝通，學習互相退讓，不然，同樣的狀況還是會發生。

單身者人際關係的運勢大好，最值得期待的就是本季的人緣運、貴人運，多參與家庭餐會及朋友聚會，不乏有很多桃花機會，容易在親朋好友、長輩從中牽線、美言幾句的推波助瀾下成功擺脫單身，迎來好姻緣。不過，切忌自以為挑選的機會多，而在與異性見面時擺出「喜歡我就主動來追我」的高姿態，小心給了對方錯誤的訊號，反而讓真愛與你擦身而過。

狗

已婚及未婚有交往對象者即便與另一半生活在同一個屋簷下，有經年累月的相處，但是來到已亥年夏季後，竟開始抱怨起對方用過的碗盤不收拾、不隨手關燈、亂花錢買不實用的東西、理財方式不佳等瑣事，甚至小到連另一半的興趣、嗜好都有意見。說穿了，其實就是雙方的價值觀、生活理念出現了分歧，進而導致口角及爭吵變多，這樣的低迷狀況可能要持續到農曆六月廿三日（國曆七月廿五日）左右，假使不懂得各退一步，嚴重的話甚至會導致你衝動做出分手、離婚的決定。提醒你，在磨合期時，重要的不是單方面要求誰配合誰而改變，而是要學習接受與尊重──放下己見，彼此溝通找出平衡，對感情才有幫助。

仍處於愛情空窗期的單身者在農曆六月廿三日（國曆七月廿五日）前桃花運勢偏弱，但並非完全沒有機會，若有社交聯誼活動或親友介紹，仍要把握住機會，也許會有新戀情出現。此外，提醒你千萬要好好調整太剛直、執著原則的個性，不夠主動、浪漫、體貼，很容易讓感情無疾而終。

豬

已婚及未婚有交往對象者在農曆五月廿五日（國曆六月廿七日）前盡量避免與另一半發生口角，雖然多半都是生活上一些無傷大雅的小事，但你總以自己的高標準來要求對方的生活細節，久之容易讓彼此的感情趨於冷淡、互動不佳，如果爭執嚴重，還可能會引起不好的結果。建議要調整個性，才能避免感情、家庭一直處於紛爭的氣氛。

單身者在農曆五月廿六日（國曆六月廿八日）開始桃花運走強，多參加聯誼活動或透過朋友介紹，都能讓姻緣成功率大大提升，但注意別把擇偶條件清單設限太高，當開出這樣的條件，等於向外界表示你是個要求高的人，反而容易錯失真正對的人。

本文出自《2019問神達人王崇禮老師十二生肖四季運籤農民曆》／王崇禮著，未經同意禁止轉載。