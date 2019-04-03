親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45聯合新聞網 文／柿子文化

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
請大家注意，請務必用健康的態度來看待生肖運勢，運勢偏低的人勿悲觀、消極，請在保守中養精蓄銳，並留意神明提點的注意事項，以渡過眼前的不順；好運的人更要好好把握良機，避免自恃好運當頭而不努力，那可就白白浪費了大好的機運了！另外，運勢裡提到的時間，都是農曆喔！

已婚及未婚有對象的朋友在婚姻感情上稍不小心就會陷入「水深火熱」的局面，要注意長期累積的心結或裂痕可能會引爆，若真的爆發了，切勿逞口舌之快，否則容易錯上加錯，讓感情出現破裂的危機！建議雙方都要冷靜思考，千萬不要意氣用事而做出令自己後悔的決定。

單身的朋友更要小心謹慎，由於姻緣運勢低，容易遇到錯的人──尤其要特別留心新認識的朋友是否處於單身狀態，才不會無辜介入他人的感情。若真的不小心成了小三或小王，請立即踩剎車，若執意繼續這段戀情，將來一旦出事，可別怪神明沒有提醒你。此外，單身者若愛逞口舌之快，也容易嚇跑剛認識的對象，空留遺憾。

已婚或是未婚有對象者要小心農曆四至六月「陷阱重重」，若不想讓這段感情像花一樣枯萎，就得為它注入滋潤的泉水，才能讓感情保鮮。此外，還要小心出現第三者的誘惑，尤其是三伏期間，在意亂情迷下，你可能會做出不利於這段感情的事情，假使不當機立斷斬斷情絲，就會陷入情關而無法自拔。因此，要穩固你跟另一半的感情，就要多一點溝通、體諒、關懷與傾聽，待夏季末伏過後，感情上的難題便能迎刃而解，愈來愈甜蜜、穩定。

單身者的夏季姻緣運勢並不差，只是在認識新對象時要小心「目珠花花，瓠仔看做菜瓜」──看走眼。雖然本季有不少朋友為你介紹對象，但仍要謹慎判斷、仔細觀察──農曆四至六月（尤其是三伏期間）更要小心留意。此外，若想開啟新戀情，請把心思放在怎麼認識新對象，若沉溺於玩樂或其他事物，就容易錯失認識異性的良機。建議你可以在夏季把自己打點好，多往外發展、廣結善緣，說不定夏季末伏過後，適合你的姻緣就會出現在眼前囉！

若你成功挺過春季的婚姻感情紛擾並「倖存」下來，恭喜你跨過了一關。已婚及未婚有對象者之前婚姻、感情上爭吵、不合的狂風暴雨期已經過了，來到農曆四月，彼此緊繃的狀態會比較鬆綁。雖然先前感情上的創傷讓你跟另一半有些許疙瘩，但只要好好反省當初錯在哪裡、問題出在哪裡，以你的智慧，是有辦法挽救這段感情的──尤其在農曆五月過後，你會比較知道怎麼跟另一半溝通或安排活動、約會來讓感情升溫。農曆七月過後若有親朋好友的提點幫助，將有機會和好如初。

單身者別太喪氣，就算春季桃花不開或遇到欄桃花，最壞也只是這樣。進到農曆四月，這些不好的桃花就會退散，姻緣運勢將要來臨，再加上你自己也很清楚過去感情不順的原因出在哪裡，農曆五月開始，只要改進自己的缺點，讓自己成為一位會被異性欣賞的人，到了農曆七月秋季時，在親朋好友的介紹下，有機會桃花朵朵開喔！

才過完春季的甜蜜期，夏季皮又要繃緊一點了。已婚或未婚有對象者最忌諱活在別人眼裡，因為這樣容易死在他人的嘴裡。兩人相處需要的是溝通及智慧，若太在意別人對你的看法，又愛拿另一半跟別人比較，農曆四月時感情、婚姻就容易生變，甚至可能有分手的危機。此外，若雙方關係真的已到臨界點，千萬別一時衝動口出惡言、彼此互相傷害，這樣不但感情回不去，還可能造成無法挽回的局面，最終愛人變仇人。

單身者的整體條件不錯，但本季姻緣運勢不開、對人的判斷力下降，較容易看走眼、識人不清。所以這段時間不急著找尋新對象，給自己一些時間跟空間來提升自己，等到姻緣時機到，才更有機會找到適合你的人。若夏季有親友介紹對象給你認識，請多加觀察跟評估，內在有智慧比外在有美貌重要。此外，如果對親友好意介紹給你的對象不滿意，拒絕對方時務必婉轉，免得因為介紹對象而失去了一段友誼，那可就得不償失了！

已婚或未婚有對象者可能因為聚少離多而出現感情上的危機，或是容易因為看不慣對方的一些言行舉止而感到嫌棄、厭惡；未婚有對象者還可能出現競爭對手覬覦你另一半而多出許多考驗。雖然你們有心讓感情回溫或想改善關係，卻好像少了點動力，很怕會撐不下去。請放心，喚回這段感情的熱度就快到了，請再堅持一下，等到進入秋季，你所面臨的情感問題漸漸會得到改善，有望重修舊好。因此，先別否定你們的關係，好好冷靜一下，多用鼓勵取代批評、多釋出善意，等到對的時機到了，這段關係就能海闊天空，還有更多精彩的未來等著你們攜手走過。

單身者注意別被孤單寂寞打擊到信心，對的人值得等待，若因不甘寂寞而隨便找伴，感情不會長久。本季可能有遍尋不著合適對象的狀況，別心急，姻緣時機就快到了，秋季因親友介紹或聯誼、社交而認識新對象的機會大增，有望脫單！本季應好好打理、提升自己，為即將出現的戀情做準備。

已婚或未婚有對象者本季若想婚姻、感情不出亂子，請先克制好自己的脾氣及情緒，尤其別當個白目鬼，說話太直或故意挑釁的下場，就是容易有爭執，導致你們彼此傷害；此時若又有三姑六婆加油添醋、亂嚼舌根，小心感情失和，爭執愈演愈烈。請收起太直白的個性，對另一半講話多點溫柔及修飾，若真的有他人流言蜚語來擾亂你們的感情，也要理性溝通、相互信任，這樣才能夠穩固這段感情。此外，如果這段期間出現曖昧對象來誘惑，請即早回頭，免得鬧得滿城風雨，使自己身陷感情破裂的危機。

單身者想在本季覓得良緣、人見人愛，得調整一下性格、脾氣及講話的方式。說話太過直白容易把新認識的對象嚇跑，講話務必稍微委婉、中肯些。此外，這樣的性格若不加以改正，也可能會讓親友不敢替你介紹新對象，進而錯失良機。要特別提醒的是，在選擇對象上要有自己的想法及主見，別因為他人三言兩語、搬弄是非而壞了好姻緣。

進到了夏季，對於已婚者或交往有對象者來說，雖然過去兩人相處、交往過程中，你可能會因另一半的個性不積極或覺得不受重視，而與對方爭執不斷，也因為過度關心而一再提醒對方，卻不知不覺成了不關機的碎碎念模式。這些情況或許曾嚴重到讓你想結束掉這段關係，但只要彼此能夠靜下心來，這些心煩意亂、鬱鬱寡歡、不愉快都將在本季漸漸消弭。只要你不過度放大檢視對方的小毛病、小缺點，收斂你求好心切的完美主義，適當的表達情緒，你與另一半的感情會慢慢回溫並趨於穩定，不只關係有所修復，還會額外地感受到對方的貼心關愛。

單身者在本季裡非常有機會找到另一半，請趁這個絕佳的好機運積極參加社交活動，這將有助於你盡快找到對的人。避免用你那套非得高富帥／白富美的高標準來做為擇偶的條件，才能有更多選擇的機會喔！

已婚或未婚有對象者要多注意口角爭執，本季你易怒暴躁，開始失去對感情的熱情，常因小事而與另一半爭執不休，甚至要求對方外在要光鮮亮麗、挑剔對方穿著打扮等，過度檢視對方的缺點會漸漸使彼此懷疑是否該繼續維持這段感情。建議你：除了檢討自己的情緒問題之外，還要多看看另一半的品行及內在的優點，才能使本季的感情走得順遂，並讓感情在農曆六月五日至六月廿一日（國曆七月七日至七月廿三日）期間有機會慢慢回穩。

單身者本身的條件不錯，亦不乏追求者，但本季在愛情裡交出白卷的機率很高，原因多半來自你眼界過高，建議要剔除內心不實在的幻想，別把現實生活當成偶像劇！適當放寬擇偶標準，就好比「劉小姐愛蒙正」不計較其外在，才有機會找到最佳人選。如果能調整好你的心態，在農曆六月五日至六月廿一日（國曆七月七日至七月廿三日）期間主動出擊，多參加聯誼，有機會讓你的幸福駕到。

過去彼此感情上難以跨越的關卡，本季可能又會再度被拿出來而成為爭執點，導致感情易陷入泥濘，動彈不得，進退兩難。感情最忌諱舊事重提，可別拿過去阻礙你們的現在，甚至淪為壓垮彼此感情的最後一根稻草。試著替生活轉移焦點，找點樂趣或培養彼此有共鳴的事物，有助於減少你們之間的隔閡。農曆五月過後隨著運勢的回升會拉近彼此的距離，為感情加溫，但留意農曆六月時千萬別抱持著反正另一半都會原諒你的僥倖心態。大肆妄為是你在感情方面的壞習慣，時間久了，對方因為心累而做出的決定或許會讓你措手不及──甚至可能讓他人趁機介入你們的感情。

單身者農曆五月起因吉星照耀，有機會遇到正緣桃花，但千萬不要眼高於頂、過度自信而不把姻緣當一回事，當心愛神與你擦身而過，機會是不等人的喔！若一直到農曆六月十日（國曆七月十二日）過後都還沒遇到對象，要開始小心爛桃花的出現。

已婚及未婚有交往對象者度過春季的沉悶、不悅，本季會逐漸破冰和好，感情大有進展。其實，你們心裡早已彼此認定對方，就是過度放大檢視對方的缺點或毛病才容易鬥嘴，所幸本季運勢回升，爭執衝突點隨之減少，加上身邊不乏有非常了解你們個性的和事佬，懂得投其所好，涉入得宜，有助於化解你們的爭執點。切記，可不是每回吵架請出和事佬就能了事，兩人的感情問題仍需你們自己好好省視，多一點溝通，學習互相退讓，不然，同樣的狀況還是會發生。

單身者人際關係的運勢大好，最值得期待的就是本季的人緣運、貴人運，多參與家庭餐會及朋友聚會，不乏有很多桃花機會，容易在親朋好友、長輩從中牽線、美言幾句的推波助瀾下成功擺脫單身，迎來好姻緣。不過，切忌自以為挑選的機會多，而在與異性見面時擺出「喜歡我就主動來追我」的高姿態，小心給了對方錯誤的訊號，反而讓真愛與你擦身而過。

已婚及未婚有交往對象者即便與另一半生活在同一個屋簷下，有經年累月的相處，但是來到已亥年夏季後，竟開始抱怨起對方用過的碗盤不收拾、不隨手關燈、亂花錢買不實用的東西、理財方式不佳等瑣事，甚至小到連另一半的興趣、嗜好都有意見。說穿了，其實就是雙方的價值觀、生活理念出現了分歧，進而導致口角及爭吵變多，這樣的低迷狀況可能要持續到農曆六月廿三日（國曆七月廿五日）左右，假使不懂得各退一步，嚴重的話甚至會導致你衝動做出分手、離婚的決定。提醒你，在磨合期時，重要的不是單方面要求誰配合誰而改變，而是要學習接受與尊重──放下己見，彼此溝通找出平衡，對感情才有幫助。

仍處於愛情空窗期的單身者在農曆六月廿三日（國曆七月廿五日）前桃花運勢偏弱，但並非完全沒有機會，若有社交聯誼活動或親友介紹，仍要把握住機會，也許會有新戀情出現。此外，提醒你千萬要好好調整太剛直、執著原則的個性，不夠主動、浪漫、體貼，很容易讓感情無疾而終。

已婚及未婚有交往對象者在農曆五月廿五日（國曆六月廿七日）前盡量避免與另一半發生口角，雖然多半都是生活上一些無傷大雅的小事，但你總以自己的高標準來要求對方的生活細節，久之容易讓彼此的感情趨於冷淡、互動不佳，如果爭執嚴重，還可能會引起不好的結果。建議要調整個性，才能避免感情、家庭一直處於紛爭的氣氛。

單身者在農曆五月廿六日（國曆六月廿八日）開始桃花運走強，多參加聯誼活動或透過朋友介紹，都能讓姻緣成功率大大提升，但注意別把擇偶條件清單設限太高，當開出這樣的條件，等於向外界表示你是個要求高的人，反而容易錯失真正對的人。

本文出自《2019問神達人王崇禮老師十二生肖四季運籤農民曆》／王崇禮著，未經同意禁止轉載。

生肖運勢婚姻聯誼愛情

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11

【最多人問的關鍵字】如何才能找到自己的真命天子（女）？

2019-04-03 15:45

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00

心酸肚裡吞！報喜不報憂的TOP5 你上榜了嗎？

2019-04-02 08:00

再忙也要聚一下！今年帶給你好運的生肖朋友

2019-04-02 07:00

【測字】千金難買早知道！最近你該警惕的是...？

2019-04-01 15:22

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

殺破狼周運勢／獅子偏財運頗佳 天蠍職場受矚目

2019-03-31 00:00

4月星座塔羅運勢：天秤事業財運有驚喜 天蠍桃花運多

2019-03-30 06:30

居家配色大學問！不只穩定心情還能開運

2019-03-29 11:26

小孟塔羅：清明節我怎麼拜能轉運？

2019-03-29 11:23

小心月底吃土！心情不好就想亂花錢的5個星座

2019-03-29 10:54

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

4月塔羅生命靈數運勢：有所選擇的不選擇 更難能可貴

2019-03-26 08:51

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

標準太高、寧缺勿濫？超難脫魯｢星座前五名｣曝光

2019-03-20 12:04

離不開？容易陷入分分合合的3個星座配對

2019-03-20 08:00

遇上這5個星座 妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12

梧桐塔羅占卜：目前我有哪些缺點呢？

2019-03-19 10:55

其實財帛宮並沒有你想像的那麼重要！影響一生財富的三個宮位

2019-03-19 09:35

12星座必學！今年讓你越愛越甜的小秘訣

2019-03-19 08:48

【塔羅】最近想跳槽？抽牌測你會遇上哪些問題

2019-03-18 10:00

雙魚鼓舞人心、射手自由奔放！盤點12星座的驚人天賦

2019-03-15 20:18

小孟塔羅：選一張牌 測2019年我的人生方向

2019-03-15 08:44

2019首波「水逆」來了！4星座上榜重災區，雙魚電腦壞了、處女愛生氣

2019-03-14 23:43

春夏好財運！上半年有發財吉運的生肖TOP6

2019-03-14 16:00

順利轉職！有機會創造事業第二春的5個生肖

2019-03-14 15:26

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

小心這5個生肖 讓你惹不起又躲不起！

2019-03-12 10:30

梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03
看更多

熱門文章

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

保養品用「塗」或「拍」差很大　正確用法全公開，弄錯臉會狂長皺紋

2019-04-02 18:42

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43

影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

老公請喪假卻遭同事瘋狂指責 她怒：勞基法是假的？

2019-04-02 21:01

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

高血壓刻意清淡不吃鹽 婦人水中毒買菜昏倒路邊

2019-04-02 20:00

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

幫訂便當遭嫌棄 OL爆氣貼紙條嗆「再吵吃大便」

2019-04-02 21:21

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

居家種植盆栽防空汙 擺哪學問大

2019-04-02 23:26

每日星座運勢／天秤頭腦清醒財運佳 工作表現不錯

2019-04-03 00:00

顧肚子、娛樂海釣怎開放？唐鳳邀齊3方 今討論砲聲隆隆

2019-04-03 11:14

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

不想人擠人賞櫻 日本新潟人氣暴漲

2019-04-02 18:59

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

高鐵南延屏東 目標環島鐵路網

2019-04-03 00:45

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

國民零食「義美泡芙」躍上Dazzling Cafe餐桌 4/15限定開賣

2019-04-02 21:04

台東地震 暫無災情傳出

2019-04-03 10:12

兒童清明連假到全聯！滿千送百回饋無上限、 熱美式買一送一

2019-04-02 22:07

開放漁港垂釣露曙光 協作會議中漁團火爆、釣團提配套

2019-04-03 13:38

芭樂價暴跌 農委會承諾：清明後一定回穩

2019-04-03 00:45

發票千萬特獎史上最多！便利商店就開出七張

2019-04-02 17:55

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top