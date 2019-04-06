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梧桐塔羅占卜：你容易被愛情牽著走嗎？

2019-04-06 08:58聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供

說到愛情兩個字，你身邊一定有這種朋友，談起戀愛整個人間蒸發，整個被另一半牽走消失了。

疑？你的朋友還在嗎？

喂喂~梧桐不要鬧了

快來檢視一下自己容易被愛情牽走嗎？

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

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NO.1

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說實在的你不是一個會被愛情沖昏頭的人，哪怕是遇上你非常非常喜歡的對象你依然可以保持者你的理性，依然有你的一套生活標準存在，你明白愛情不過是人生的一部分罷了，沒了愛情你依然可以好好的過生活，不是說你對感情不憧憬、對感情毫無付出之心而是你對感情的拿捏的恰到好處，知道談了感情不會見色忘友、忘了工作忘了家人，梧桐覺得這樣的狀態挺好的，好好保持下去喔！

NO.2

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不得不說你完全就是屬於沒了感情會活不下去的類型啊！你在感情的世界中是比較脆弱的，覺得愛情比生命重要，因為你重感情，認為每一段感情難能可貴，所以你都會全心全意投入感情中，因此當結束一段感情時往往要花很長的時間走出那段傷痛，只能說感情中先認真的人就輸了，下次記得別被愛情前者鼻子走了，先愛自己他人才會愛你啊！

NO.3

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你是屬於不會被愛情牽著走的類型，你認為感情應該順其自然，不可強求，你深刻體會愛情不是把自己百分之百風險給對方就能有等價的回報，當你積極找尋桃花時，反而沒獲得任何結果還把原本想接近你的對象給嚇跑了，與其在愛情的胡同裡轉牛角尖，傷害自己，不如順應無為，反向操作，當你不在意愛情，認真過好自己的生活時，搞不好你的正桃花就出現在你身旁了！

NO.4

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你是屬於看似不會被愛情牽著走但遇到你認定本命對象時完全義無反顧的類型！好吧這個名稱也太長了！別跑題回來！在你身旁的人認為你不是會被愛情控制左右的人，覺得你比較理性比較在意自己本身，說到這邊梧桐不得不說一句那是他們不夠了解你啊，因爲還沒遇上能夠讓你一眼動心的對象罷了，如果真讓你遇到了，你的生活完全繞著對方轉啊！倒是想把你拉出來都難了！

＊本篇文章為《梧桐塔羅》授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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