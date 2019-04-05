牡羊馬後炮、射手太過吵鬧 12星座職場誰最容易被討厭

2019-04-05 11:01 聯合新聞網 安妞‧星座



本報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 在現代愈來越速食和膚淺的社會中，我們面對工作的方式和態度也跟著容易隨之讓人感到厭惡，尤其是自認為是在做自己的時候，其實可能只是在任性地不負責而已哦，今天就讓我們來一起探討十二星座分別在職場上討人厭的指數有多高。

牡羊座-80分

只要身邊有牡羊座朋友的人，應該都知道他們是相當熱情與好心的人吧!不過若是在職場上的話，他們容易出現放錯重點、說錯話的爆走行為哦！因為他們是相當喜歡幫忙同事出意見、想辦法解決問題的好幫手，但是…有時現場狀況都還沒有搞清楚的時候，他們正義感驅使會將事情愈幫愈忙，而且他們雖然是一群有腦的聰明人，但時不時會不小心地太白目出現馬後炮的行為，自以為是在給予同事愛的指導與意見分析，真的會讓身邊的共事者很想翻他們白眼，給他們一記上勾拳！

金牛座-20分

個性務實態度淡定的金牛座，在職場上其實是屬於滿低調的一群人，他們有時也會是非常完美的缺一咖的候選人，例如辦公室團購可以找他們，只要不會太貴，金牛座同事都會蠻願意接受，或者公司專案報告需要收集資料，他們都算是非常盡責任的人，至少該做的事情都會完成，而且大多時候會提前交出，不過他們有個缺點就是非常固執、冥頑不靈，有時候若是遇上比較需要彈性調整的工作方式，他們會有些不太願意改變，這會讓人覺得他們難搞，但其餘，金牛座的同事都心腸蠻好，而且是辦公室秘密的守護者喔！

雙子座-40分

雙子寶寶是相當機智，臨場反應十足的一群人喔，就是傳言中見人說人話見鬼說鬼話的鼻祖，跟他們共事通常會覺得他們非常聰明，鬼點子特多，但有時他們的歪腦筋也會動到別人身上，例如自己想抗議的職場問題，他們就會利誘拐騙同事，用換個說法的方式讓對方去跟公司反應，結果害同事被罵個臭頭，受害人還會渾然不知自己被當窗口喔！可說是奸巧又高招喔！不過雙子座的為人可是相當實在，絕不會隨便佔他人便宜，只要有好吃的食物或適合別人的東西，他們都會樂於分享出去喔！所以算是讓人又愛又恨的頑皮同事類型。

巨蟹座-30分

個性有些優柔寡斷的巨蟹兒童們，時常容易不小心表現出畏畏縮縮的感覺，好像不知道被誰欺負還是苦毒一樣，而在職場上巨蟹座的人通常也算是相當合群，幾乎是沒什麼願意發聲的跡象，讓人時常容易對他們遺忘，而且巨蟹座的人不知道為什麼，他們很怕沒事情給他們做，所以時常會表現出焦慮不自在的模樣，這其實看在同事眼中，還真搞不懂他們怎麼了，或是在那邊緊張什麼，看了覺得比他自己本身還渾身不自在呢！所以，建議身邊若有巨蟹座的同事，可以好好利用他們有如工具人的特色，但千萬不要使用過度，他們還是會躲在角落哭泣的！

獅子座-70分

一定要贏的獅子座在職場上的討厭指數可說是評價兩極，因為他們是對人非常好的一群人，在職場上除了本能的會發號施令之外，他們也願意自己親自出馬，自己處理事情，不過獅子座的痛點就是千萬不要惹到他們，或擋他們財路，因為他們其實是有心機心眼的人，不像表面脾氣來得快去得快喔！只要你有害過他們，或讓他們丟臉不爽，獅子座同事一定會找機會反將你一軍喔！所以與他們相處時，最好就像拿人薪水為人做事的感覺一樣，按照他們的方式去做，就對了！不過這就是讓人厭惡的地方，唯我獨尊的老闆扮勢。

處女座-65分

有相當潔癖或標準的處女座，在職場上會讓人時常有莫名的壓力，因為他們對自己要求超高，若是身為主管，就是會讓員工有被逼死的感覺，若是跟他們一起共事的同事，也會時常被莫名被挑毛病，因為處女座的男人女人，時常會偷偷注意或觀察你的一舉一動，這就是為什麼他們可以如此貼心入微的原因喔！但是物極必反，所以時常會讓身邊共事的同事感覺心驚膽顫，身怕一個小小做錯，公共用品沒有歸位，馬上被處女糾察隊抓包喔！所以和處女座同事相處就最怕被管太多而已，其它便沒有太威脅的地方囉～

天秤座-15分

個性中庸不太會偏執的天秤座，在職場上一樣非常討喜，因為他們處事八面玲瓏，眼神還算使得快，懂得察言觀色，不會輕易地冒犯他人地雷，在職場上工作不算勤奮的他們，但是因為容易相處又條例分明，所以特別容易得到公司大老的勢力依靠，算是相當幸運的職場高手，不過有時就是容易混水摸魚，讓一些不得寵的平凡同事叫苦連天，因為他們可以順利地打混過關，日子偶爾還能爽爽過！不過這不代表他們真的是爛到那麼過分，只不過他們就是嘴巴甜了點，身段柔軟些，而且又不會得罪人喔！

射手座-60分

如火焰般讓人注目又帶點殺傷力的射手座們，在職場上其實非常容易不小心因為他們的無心，而樹立不少看不見的敵人喔！因為射手座的男男女女就是生性活潑外放，時常自以為在散播歡樂散播愛，殊不知讓身邊忙得焦頭爛額的同事感覺他們極度吵鬧，而且想對他們按到靜音模式，而且腦筋聰明的射手座喜歡主導事情，最喜歡當leader做沙盤推演，有時還會逼同事要按照他們的方式去做，說真的，不喜歡當他們傀儡的人，真的會討厭他們的大辣辣又煩死人的個性喔！

天蠍座-50分

事業心強悍的天蠍小組，向來很少拿自己的工作、職涯發展開玩笑，所以他們應該是很難讓同事討厭他們什麼，只是有時他們一個認真的眼神，對身邊較為懶散的同事來說，就是想殺死我的意思，所以有時天蠍座時常被人討厭或害怕得有些莫名奇妙，只因為他們不是看起來甜美的親善大使，不過如果真要說起他們在職場上會被討厭的原因，那就可能是會因為他們有自己獨立的圈子，屬於與我不同理念的人就是屬於不同世界，就是等於智商有些問題的另一圈，因為理念不合，所以不需要多了解，這可能是天蠍座會讓人感到難搞自以為的原因喔！

摩羯座-25分

摩羯座在職場上有老闆或主管的可能居多，因為他們踏實又怕沒有錢的生活，所以工作常常能夠不間斷，能做多少就做多少的概念！其實不論他們是老闆或同事，他們通常會蠻幽默卻又有點嚴肅，除非真的在工作上錯得離譜，他們才會真的很生氣，因為他們不會馬上罵別人，多數會先檢討自己是否做不好，才讓他人也會跟著出錯，所以算是相當好人的同事星座喔！不過摩羯座有時目標感太強烈時，就會讓身邊的同事工作起來有些喘不過氣，有種密不透風的苦悶，所以若是能再多些彈性，會讓同事更愛你們喔！

水瓶座-95分

個性相當標新立異的水瓶人，在職場上堪稱經典角色，不是工作表現差的意思，而是因為他們容易出現特異獨行的工作模式，例如明明開會大家在討論第一階段提案，他們就會在那邊說提案修正主題，搞得大家不知道發生什麼事，他們常常就是會在不對的場合，做出以為對的事情！其實水瓶座這些同事是相當讓人斜眼注視的一群，因為他們時常讓同事覺得他們在狀況外，但又沒有什麼理由去怪罪他們，所以時常會讓人啞口無言啊！真不知該如何處置他們是好！

雙魚座-45分

浪漫主義的雙魚座其實並不讓人唾棄，反而他們在職場上創意點子相當多，時常幫忙到同事的工作關卡，不過就是因為他們心思細膩時常容易胡思亂想，例如不過忘了問他們下午茶想吃什麼，雙魚座就會開始假裝不在意地問大家在吃什麼，其實就是內心深處覺得被忽略了，開始在那邊帶給大家無形壓力，這樣過度敏感與焦慮的情緒，會讓同事容易覺得反感喔！因為會傷害到大家工作感情，還需要跟他們解釋清楚，所以是屬於情緒製造機，建議下次在職場遇上可愛的雙魚星座，一定不要遺忘他們喔！

文／BBQ老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）