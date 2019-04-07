殺破狼周運勢／水瓶戀情大突破 獅子偏財運佳

2019-04-07 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年4月8日~4月14日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，在秘密宮位的金星與海王星呈現合相狀態，與暗戀的對象互動曖昧，會覺得對方似乎也對你有意思，但目前還無法將心意表達出來，怕又會是空歡喜一場。

金錢運方面，天王星落在金錢宮位，無不良相位影響，會有許多外快可接，這些零星的收益雖然不多，但積少能成多，並且有機會發展出新的副業。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星受到太陽的影響，目前工作壓力使你的身體出現一些問題，非常需要休息，此時會萌生休長假的想法，然而職場上不能沒有你，在經濟壓力上，你也不能沒有現在這份工作。

交通運方面，火星落在交通宮位，駕駛車輛要特別留意，容易發生行車糾紛或事故，需特別注意交通安全。此時也很容易被開罰單。搭乘大眾運輸工具也會遇到各種狀況，造成嚴重的遲到，這段時間要特別注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的木星受到水星與金星的影響，雖然課業表現受到肯定，卻會發現在校園內藏有許多潛規則，可能會遇到壓榨學生的指導者，或是會發現不太光彩的秘密，使你對於學習殿堂感到失望。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與海王星呈現合相，與好朋友一起出遊後，關係更為親密，甚至發展出戀人未滿的曖昧情愫。此時交際應酬的邀約較多，與朋友們見面會很愉快，但也會花很多錢在打點人際關係上。

遠行運方面，在遠行宮位的土星與冥王星與人際關係宮位海王星、金星有良好連結，在異地留學、工作、出差、打工渡假、交換學生、旅行的金牛座，會交到友善的異國朋友，或是遇到合得來的旅伴，外地的生活不寂寞。

本週須注意的部分：

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的支出暴增，金錢消耗量大，特別在人情義理上，會有許多支出。此時可能會收到好朋友的紅色炸彈，荷包因此大失血。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到人際關係宮位的海王星、金星的影響，有些關係，一旦逾越身體上的界線，就再也回不去了。與好朋友間的肢體碰觸容易擦槍走火，當心因此失去重要的朋友。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與木星有良好連結，某個朋友也許平常不怎麼聯絡，但在你遭遇困難時，這個人是唯一願意拉你一把的人，此時會因為某個事件，雙方往來越來越密切。

工作運方面，金星、海王星、水星齊聚志業宮位，工作效率令人讚賞，在職場上受人矚目。然而水星與木星會受到夥伴宮位的木星影響，此時眼紅嫉妒的人也會比較多，當心有小人扯你後腿。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到金星與海王星的影響，因為有更重要的夢想需要實現，情感關係會被你忽視，同時有許多現實面的問題要解決，會覺得談戀愛其實很麻煩。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星呈現合相，受到人際關係宮位的太陽影響，與人容易發生金錢糾紛，嚴重的話，甚至需要經由訴訟來解決。某些雙子座目前較為貧窮，會在此時看盡人情冷暖與現實。

健康運方面，火星進入命宮，許多事情的忙碌，使你體力消耗迅速，容易感覺疲累。要特別注意血光之災，刀火燙傷的意外傷害較頻繁。同時當心感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，海王星與金星合相在遠行宮位，與感情宮位的土星、冥王星有良好連結，在海外留學、工作、出差、打工渡假、交換學生、旅行的巨蟹座，在外地會邂逅一段浪漫的異國戀情，雖然不一定會有結果，卻會為你帶來難忘的回憶。即便沒有出國打算的巨蟹座，在路上也會被外國人搭訕。

人際關係方面，天王星落在人際關係宮位，會接觸到一些比較特別的朋友，這些人可能是藝術家，或是工作比較特殊的人士，會改變你原來平淡無奇的生活。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到海外宮位的金星、海王星影響，需要出差到外地執行重要的任務，差旅待遇雖然很好，但舟車勞頓讓你覺得疲累。某些巨蟹座面臨外派到海外的機會，雖然躍躍欲試，卻有許多牽掛放不下。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星受到太陽影響，在職場容易發展出辦公室戀情，私領域的情感問題會被許多人八卦。某些巨蟹座會因為工作忘記重要的約會，使得對方不讀不回冷處理你。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，金星、水星、海王星齊聚財務宮位，偏財運佳，可試試手氣。有投資習慣的獅子座，短線會有不錯的獲利，但須見好就收。出門購物、消費，會因為特殊身份獲得優惠。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與遠行宮位的太陽有良好的連結，與喜歡的人不妨規劃一趟遠行計畫，兩人的關係會更進一步。單身的獅子座會被異國桃花搭訕，或是在外地出差、旅行時邂逅令你怦然心動的對象。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與木星有良好的連結，這段時間非常適合到海外旅行，會玩得十分愉快。同時有機會結識合得來的旅伴，甚至在此時發展出特殊的情愫。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的冥王星與土星呈現合相，並受到太陽影響，會臨危授命接受一個到外地出差的任務，必須接洽海外的案件，工作進展不如想像中的順利，對於目前的專業能力感到自我懷疑。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，參與某個團體會有些看不慣的氛圍，與一些人的往來不太愉快，甚至有種被欺負與排擠的感覺，此時會想離開某些群組或人際關係圈。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，水星、金星、海王星齊聚感情宮位，週遭有些人會不太看好你的戀情，讓你更想證明現在的選擇是幸福的。此時在戀愛、子女宮位的冥王星與土星受到太陽的影響，有些處女座會撿到體弱多病的毛小孩，會花很多心血照顧這個小生命。

遠行運方面，天王星落在遠行宮位，無不良相位影響。會萌生到外地長期生活、留學、打工渡假、工作的想法，此時也可能會有出差或外派的機會，這個決定會讓你未來的生活有很大的改變。

本週須注意的部分：

工作運方面，火星進入志業宮位，會是工作十分忙碌的時期，有多雜務需要準備，每天不知道在忙什麼，距離工作設定的目標似乎一直很遙遠，對未來容易感到焦慮。

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星受到金星與水星影響，家人會過度干涉你的情感生活，使你感到有些困擾。單身的處女座甚至會被家人介紹相親對象。某些處女座家中會有新成員加入，使你的生活有些變動。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到冥王星與土星的影響，花在玩樂、戀愛、追星、寵物、小孩身上的錢較多，有些花費甚至需要分期攤還，短期會有負債與透支的現象。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，天王星落在財務宮位，無不良相位影響，會有許多預期外的收益進帳，此時有許多外快可接，收益累積起來非常可觀。有投資習慣的天秤座，目前投資標的會不斷獲利，可尋求適當的時機了結。

工作運方面，水星、金星、海王星齊聚工作宮位，目前會是職場較為閒逸的時期，每天都有餘裕的時間喝喝下午茶，從容地應付工作。某些天秤座會想在此時提升專業能力，在下班的時間進修一些課程。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，會十分有效率地在想去的景點打卡，完成許多目標，同時會購買到當地重要的限定商品，有一種說不出的成就感。但這也會消耗你許多體力，會是一段既愉快又勞累的旅程。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入感情宮位的太陽受到家宅宮位的土星、冥王星影響，感情生活會因為雙方家人的介入而感到困擾。此時可能夾在親情與愛情之間兩面難為。單身的天秤座，家人會介紹相親對象給你，使你感到困擾。

溝通運方面，在溝通宮位的木星受到工作宮位的水星、金星影響，職場上盛傳著你的緋聞，然而真命天子（女）卻另有其人，會很怕影響到喜歡的人對你的觀感。當心惹上無謂的口舌是非，在社群網站與網路論壇的留言須特別謹慎。

健康運方面，金星、水星、海王星齊聚健康宮位，依然要注意天氣變化，容易著涼感冒，此時睡眠狀況較不理想，常會受到一些事件干擾，導致精神狀況較為不佳。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星、海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象會沈浸在歡愉中，容易忽略現實。單身的天蠍座可能會同時對兩個以上的對象有好感，卻無法把自己的愛情託付在誰的身上，保持曖昧的關係似乎比較愉快。

金錢運方面，火星落在財務宮位，無不良相位影響，因為有許多的開銷需要支付，也會比較積極地開拓財源，此時會接很多外快賺錢，不過會覺得賺錢速度追不上花錢的速度。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的太陽受到溝通宮位的土星、冥王星影響，職場上口舌是非較多，與人溝通不良，不利於你的言論會不斷地散播。在社群網絡與公共論壇的發言須特別謹慎，會是非常容易引起爭議與麻煩的時期。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，需特別注意刀火燙傷見血光等意外傷害，尤其要注意交通安全。此時容易感染急性疾病，某些器官有發炎的狀況，嚴重的話甚至需要動手術治療。

學習運方面，在學習宮位的冥王星與土星受到太陽影響，雖然很努力地學習，卻容易在此時因為一些事件，造成學業中斷，同時因為無法持續專注在課業上，進步十分緩慢，此時會是挫折感較深的時期。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，天王星落在工作宮位，無不良相位影響，突發狀況處理得宜，反而使你因禍得福，工作表現受人讚賞。某些射手座會接到許多臨時性的外快，雖然錢賺得不多，卻使你發現自己在本業之外可以有其他的發展。

家宅運方面，在家宅宮位的金星、水星、海王星與金錢宮位的土星、冥王星有良好連結，某個家人會看不下去你拮据的經濟狀況，在金錢上給你大量的援助，使你的財務狀況獲得改善。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到土星與冥王星的影響，與戀愛對象會在金錢上有些爭執，雙方會覺得價值觀的落差太大。某些射手座不斷地在戀愛對象或是小孩、寵物上花錢，經濟壓力較大。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星受到太陽影響，不論怎麼節省、努力賺錢，開銷始終都無法平衡，對於金錢的流失產生極大的焦慮，會對於物質生活極沒安全感。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，天王星落在戀愛宮位，無不良相位影響，喜歡上一個人總在短暫的一瞬間，沒有理由，也沒有原因。討厭一個人的時候，也能非常果決，沒有理由，也沒有原因。

旅遊運方面，金星、海王星、水星齊聚旅行宮位，會遇到志同道合的旅伴，一起在所喜歡的城市裏漫遊，並發掘新的景點，甚至發展出特殊的情感，雙方因此而結緣在一起。

面試運、考試運佳，金星、海王星、水星齊聚在面試、考試宮位，此時的面試運十分討喜，很快就會被通知錄取，進入理想的單位。考試成績會比預期來得好，也能輕鬆地達到認證門檻。

本週須注意的部分：

工作運方面，由於火星進入工作宮位，許多事務需要事必躬親，此時工作量累積過多，無法消化，使得你總是很忙碌，週遭的人看起來像廢物。偶而需要放手讓別人執行，才不會使自己過勞。

健康運方面，火星持續停留在健康宮位，工作上有過勞的傾向，會感覺體力消耗迅速，容易疲倦，要當心血光之災，留心意外的傷害與急性疾病的爆發。泌尿系統有發炎的狀況，水分攝取要特別注意。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到土星與冥王星的影響，目前的居家環境讓你無法好好生活，會萌生搬家的想法。家庭關係會因為某個事件，氣氛不太好，可能會跟家人冷戰到底。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，火星落在戀愛宮位，無不良相位影響，與某個人的情感進展迅速，有許多肢體碰觸的機會，令你內心小鹿亂撞。某些水瓶座甚至會以肉體關係確認彼此之間的心意，此時戀情會有重大的突破。

金錢運方面，水星、金星、海王星齊聚在金錢宮位，此時許多該入帳的資金都已經到位，會是手頭較餘裕的時期，對朋友出手大方，也會從事奢侈的消費好好犒賞自己。

本週須注意的部分：

工作運方面，在溝通宮位的太陽受到土星與冥王星影響，與年紀較長的上司與主管有嚴重的代溝，雙方無法好好溝通，此時會覺得一整個組織死氣沈沈，沒有挑戰性，很想尋求較為新鮮的產業發展。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到水星與海王星影響，所謂的貴人，不一定是在金錢上的支援，願意在技術與策略上給予你協助的人更難能可貴。

學習運方面，在學習宮位的太陽受到土星與冥王星影響，容易遇到較為嚴格或是不太適合的指導者，原本對某個科目興致勃勃，會因為這個老師的關係，想放棄學習。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，金星與海王星合相在命宮，容易散發曖昧的氣息，讓人暈船，此時會有許多人對你表達好感，但也要當心招來麻煩的爛桃花。

旅遊運方面，天王星落在旅行宮位，無不良相位影響，三不五時會接到一些到外地出差、洽商的邀約，除了辦正事之外，也會有許多機會可以到外地遊覽，沒有事先設定目標的旅程會玩得更為愜意。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的木星受到金星、海王星的影響，有些待遇不錯的案件找上門，雖然你不是沒能力接受這些新的工作，但目前處於生活較為懶散的狀態，對於工作較為挑惕，不太想為人作嫁。

家宅運方面，火星持續影響著家宅宮位，此時要注意家中門戶安全，爐火與電器的使用要特別留意，居家環境有人在整修房子，會使你生活較不安寧，與家人關係較為緊繃，一些事情溝通不良，容易吵架。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到太陽影響，對於某些朋友過度的依賴會感到不耐煩，這些人對於你的友善與幫助視為理所當然，此時會想抽身遠離一些人際關係。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到人際關係的土星與冥王星影響，不要以為請人吃飯、送人禮物，就可以收買人心。金錢債好還，人情債卻是怎麼樣都還不完。

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